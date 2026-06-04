Đầu tháng: “Có lương rồi, trích ra 5 triệu gửi tiết kiệm” .

Gần cuối tháng: “Hết sạch tiền, thôi đành rút phần đã gửi tiết kiệm để tiêu vậy”.

Không ít người đã từng hoặc đang trong tình cảnh như vậy. Không phải là họ không có ý thức tiết kiệm, mà là thói quen chi tiêu chưa ổn định nên khoản tiết kiệm chẳng duy trì được lâu. Thực tế, việc tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào mức thu nhập mà còn liên quan đến cách quản lý hành vi tài chính. Với những người “hay tiêu quá tay”, lựa chọn hình thức gửi tiền phù hợp có thể tạo ra một hàng rào tâm lý giúp hạn chế việc động đến khoản tiền đã dành dụm.

1. Chọn hình thức gửi tiết kiệm không cho rút trước hạn

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người khó tiết kiệm là việc tiếp cận tiền quá dễ dàng. Chỉ vài thao tác trên điện thoại, khoản tiền tiết kiệm có thể được tất toán và chuyển về tài khoản thanh toán gần như ngay lập tức. Sự tiện lợi này mang lại nhiều lợi ích nhưng đôi khi cũng khiến người gửi khó cưỡng lại những quyết định chi tiêu bốc đồng.

Vì vậy, những người thường xuyên “rút tiền tiết kiệm để dùng tạm” có thể cân nhắc các sản phẩm tiết kiệm được thiết kế với điều kiện không cho tất toán trước hạn. Tùy từng ngân hàng, hình thức này có thể có những tên gọi khác nhau, nhưng điểm chung là người gửi phải cam kết giữ tiền đến ngày đáo hạn mới được “rút tiền”.

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Lợi ích lớn nhất của cách làm này nằm ở yếu tố kỷ luật. Khi biết rằng mình không thể dễ dàng lấy tiền ra bất cứ lúc nào, người gửi sẽ có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi khoản chi tiêu. Thay vì nghĩ đến việc rút tiền tiết kiệm, họ sẽ ưu tiên điều chỉnh ngân sách sinh hoạt hoặc tìm giải pháp khác để cân đối tài chính.

Khi việc rút tiền trở nên khó khăn hơn, tâm lý muốn tiêu tiền cũng giảm bớt. Tất nhiên, để áp dụng hiệu quả, bạn vẫn nên giữ lại một khoản dự phòng trong tài khoản thanh toán hoặc quỹ khẩn cấp. Điều này giúp xử lý những nhu cầu phát sinh thực sự cần thiết mà không ảnh hưởng đến kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

2. Gửi tiết kiệm tại quầy

Trong thời đại ngân hàng số, gửi tiết kiệm trực tuyến ngày càng phổ biến nhờ sự nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, chính sự thuận tiện đó đôi khi lại trở thành bất lợi đối với những người khó kiểm soát chi tiêu.

Một cách đơn giản hơn là lựa chọn gửi tiết kiệm trực tiếp tại quầy giao dịch. Khi gửi tiền theo hình thức này, việc tất toán hoặc rút tiền thường đòi hỏi người gửi phải đến ngân hàng làm thủ tục. Quá trình này mất thêm thời gian và công sức so với việc thao tác trên ứng dụng điện thoại.

Ảnh minh họa

Nghe có vẻ bất tiện, nhưng đây lại là điểm mạnh đối với người muốn giữ tiền. Bởi trước khi quyết định rút tiền, họ sẽ có thêm thời gian suy nghĩ xem khoản chi đó có thực sự cần thiết hay không. Nhiều trường hợp, sau khi cân nhắc kỹ, người gửi nhận ra mình hoàn toàn có thể trì hoãn việc mua sắm hoặc tìm phương án khác mà không cần động đến tiền tiết kiệm.

Một số người còn áp dụng phương pháp chia nhỏ các khoản tiết kiệm thành nhiều sổ hoặc nhiều kỳ hạn khác nhau. Cách làm này giúp họ duy trì động lực tiết kiệm đều đặn, đồng thời tránh trường hợp phải tất toán toàn bộ khoản tiền chỉ vì một nhu cầu chi tiêu phát sinh.

Suy cho cùng, người hay tiêu quá tay thường không thiếu quyết tâm tiết kiệm, mà thiếu những cơ chế giúp duy trì kỷ luật trong thời gian dài. Việc lựa chọn hình thức gửi tiền phù hợp có thể trở thành một “trợ lý tài chính” thầm lặng, giúp hạn chế các quyết định chi tiêu cảm tính. Dù là chọn sản phẩm không cho rút trước hạn hay gửi tiết kiệm tại quầy, mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo thêm khoảng cách giữa khoản tiền tiết kiệm và những cám dỗ chi tiêu ngắn hạn, từ đó giúp kế hoạch tích lũy trở nên bền vững hơn theo thời gian.