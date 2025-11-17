Tuổi 62 sống lang thang ngoài đường của nữ ca sĩ là mỹ nhân đình đám một thời

Mỹ nhân lừng lẫy một thời

Kim Ngân sinh năm 1963, từ nhỏ đã sang Mỹ định cư cùng gia đình. Tại đây, bà được nhạc sĩ Trường Hải nhận làm con nuôi, sau đó theo đuổi con đường ca hát. Thời trẻ, Kim Ngân được gọi là "hoa khôi" nhờ nhan sắc và ngoại hình nóng bỏng, phong cách trình diễn bốc lửa, sôi động.

Mới 24 tuổi, nữ ca sĩ đã sở hữu một trung tâm băng nhạc mang tên mình, cát-xê đi hát cao ngất ngưởng. Báo Dân Trí viết, nhạc sĩ Trung Nghĩa từng kể rằng các phòng trà, chương trình ca nhạc hải ngoại thời đó chỉ cần in tên, in hình của Kim Ngân lên băng rôn là cháy vé, không cần biết bà có diễn hay không.

Ca sĩ Nhật Hạ - giọng ca nổi tiếng hải ngoại thập niên 80 cũng tiết lộ về Kim Ngân: "Tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh Ngân lúc đó. Ngân tươi mát và quyến rũ quá chừng. Vẻ đẹp gợi cảm của Ngân đã "đàn áp" hình ảnh dịu dàng của Ngọc Lan và làm tôi nhạt nhòa.

Ngồi trong cánh gà nhìn Ngân nhảy múa, ca hát với đám đông cuồng nhiệt tràn lên cả sân khấu vây kín cô, tôi và Ngọc Lan cảm thấy rất thú vị" (nguồn: Dân Trí)

Vậy nhưng, biến cố xảy ra đã làm đảo lộn cuộc đời nữ ca sĩ. Từ đỉnh cao hào quang và danh vọng, Kim Ngân rơi xuống vực thẳm.

Kim Ngân là mỹ nhân đình đám một thời.

Show nào có tên là hết vé.

Biến cố, mất tất cả

Báo Vietnamnet viết về cuộc đời Kim Ngân qua lời kể của mẹ nữ ca sĩ. Theo đó, Kim Ngân lấy chồng năm 19 tuổi. Thời điểm đó, cô có tất cả tiền tài, nhan sắc, sự nghiệp và một người chồng đại gia. Nhưng 10 năm sau, Kim Ngân ly dị. Hôn nhân tan vỡ đúng lúc công việc làm ăn thua lỗ đến mức phải bán cả hãng đĩa mang tên mình, dọn về Los Angeles sinh sống.

Khi ấy, tòa án xử Kim Ngân giữ quyền nuôi con. Chồng cũ, cha của 2 bé gái, tên Bắc được phép thăm con. Ông rất thương con nên lần nào đến thăm cũng dẫn 2 con đi chơi, đi shopping, mua nhiều quần áo, đồ chơi. Vì thế, 2 bé nằng nặc đòi ở với cha. Kim Ngân dù rất thương con nhưng nghĩ mình làm ăn thất bại, không còn tiền nên để chồng cũ nuôi con.

Sau đó, Kim Ngân có bạn trai mới và mang thai với người này. Khi có con thứ 3, Kim Ngân vẫn rất xinh đẹp. Đầu những năm 2000, nữ ca sĩ đi hát vũ trường ở Canada và gặp sự cố, chứng kiến cảnh bắn giết đẫm máu. Chính sự kiện này khiến Kim Ngân sợ hãi, sốc tinh thần đến hóa điên.

Bệnh tình ngày càng trầm trọng, ca sĩ không cho ai tiếp cận, kể cả mẹ ruột. Mọi người trong gia đình muốn giúp đỡ Kim Ngân đều bị cô cự tuyệt. Từ đó, bà rơi vào tình trạng lúc nhớ lúc quên, bắt đầu đi lang thang quanh khu phố người Việt tại California (Mỹ).

Biến cố ập đến, Kim Ngân mất tất cả.

Thời điểm được Thúy Nga giúp đỡ, nữ ca sĩ nhìn tươm tất hơn.

Sống lang thang, ngủ ngoài đường, tinh thần không ổn định

Cái tên Kim Ngân dần đi vào quên lãng cho đến năm 2021 khi danh hài Thúy Nga tình cờ gặp nữ ca sĩ ở khu người Việt và quay clip đăng lên mạng xã hội. Qua những hình ảnh và clip đó, nhiều khán giả bày tỏ xót xa cho tuổi xế chiều không nơi nương tựa của ca sĩ Kim Ngân.

Từng là mỹ nhân đình đám làng nhạc hải ngoại thập niên 80, ở tuổi xế chiều, Kim Ngân sống vạ vật, nay đây mai đó, thường xuyên lang thang ngủ ngoài đường.

Trong các clip của Thúy Nga thì Kim Ngân thường ngủ ké ở các nhà di động. Báo Dân Trí trích lời nữ ca sĩ chia sẻ trong các clip mà Thúy Nga đăng tải: "2 tháng rồi tôi không tắm, vào tiệm được người ta cho khăn nóng lau người. Thi thoảng ngủ ngoài trời giữa mưa lớn, tóc tai quần áo ướt hết”.

Thời điểm đó, Thúy Nga cưu mang Kim Ngân. Không chỉ thường xuyên cho tiền, kết nối "đàn chị" với các mạnh thường quân mà nữ nghệ sĩ hài còn thuyết phục Kim Ngân về sống trong phòng trọ sau thời gian dài lang thang trên đường phố.

Tờ Người Lao Động viết, vì thương cảm cho số phận của mỹ nhân một thời nên mạnh thường quân khắp nơi gửi tiền hỗ trợ nữ ca sĩ, người 100 đô, người 200 đô. Nhờ vậy mà Kim Ngân cũng thay đổi rất nhiều.

Mới đây, Thúy Nga gặp lại nữ ca sĩ.

Mỹ nhân ngày nào tinh thần vẫn không ổn định, sống lang thang ngoài đường.

Thúy Nga cho biết, nữ ca sĩ sợ quần áo của mình làm bẩn dây an toàn nên cứ cầm như vậy.

Đến mức mẹ của Kim Ngân khi xem những clip này cũng xúc động bởi sự chăm sóc của Thúy Nga dành cho con bà. Tuy nhiên, ý định giúp đỡ Kim Ngân của Thúy Nga không thành sau một số ồn ào liên quan tiền bạc.

Sau khi Thúy Nga dừng lại, không tiếp tục giúp đỡ nữ ca sĩ nữa thì Kim Ngân lại quay về cuộc sống như trước kia, không ai biết đến, lại lang thang trên đường phố, sống như một người vô gia cư.

Mới đây khi Thúy Nga tình cờ gặp lại Kim Ngân trên phố thì khán giả mới tiếp tục được cập nhật thông tin, hình ảnh mới nhất về mỹ nhân ngày nào ở tuổi 62. Theo đó, nữ ca sĩ tinh thần không ổn định dù vẫn nhận thức được vấn đề. Kim Ngân vẫn lang thang ngoài đường, ngủ dưới mái hiên, nhiều ngày tháng không tắm gội.