Sao nhí Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thoại 1 câu khiến triệu người khóc nghẹn, diễn đỉnh không thua gì Phương Oanh

Tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh khiến khán giả rơi nước mắt với loạt cảnh chia tay giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam). Nhưng tâm điểm xúc động nhất lại không thuộc về hai diễn viên chính mà là bé Gia Nghĩa sao nhí sinh năm 2016, đảm nhận vai bé Minh - con trai của cặp đôi. Chỉ với vài câu thoại ngắn, cậu bé đã khiến mạng xã hội “vỡ òa” vì quá chân thật và chạm đến trái tim người xem.

Khi Mỹ Anh quyết định rời khỏi căn hộ chung cư, mang theo con trai về nhà bố sau khi ly hôn, bé Minh ngoan ngoãn theo mẹ lên xe. Nhưng vừa thấy bố xuất hiện, cậu bé lập tức mở cửa xe, chạy đến dúi vào tay bố túi bánh kẹo và bimbim, nói: “Bố đừng để mình đói nha.”

Chỉ một câu ngắn gọn, hồn nhiên nhưng chứa đầy tình cảm, khiến khán giả không cầm được nước mắt. Đó là nỗi lo ngây thơ của một đứa trẻ, là cách duy nhất mà cậu bé có thể thể hiện tình yêu thương dành cho người cha sắp xa. Trong khi đó, Mỹ Anh cố nén nước mắt, giữ vẻ lạnh lùng để giục con trai rời đi khoảnh khắc đầy giằng xé giữa lý trí và tình mẫu tử.

Bên dưới các bài đăng về phim, bình luận của khán giả ngập tràn cảm xúc: “Có ai xem mà không khóc không?", "Thương con quá, bé diễn tự nhiên và thật sự lay động", "Một câu nói mà khiến người lớn phải lặng im".

Ở phân đoạn khác, khi nằm cạnh ông ngoại (NSƯT Đức Khuê), bé Minh bật khóc nức nở, bộc bạch: “Cháu không muốn bố mẹ ly hôn đâu, cháu không muốn bố mẹ như thế…”

Không một chút gượng gạo, ánh mắt và giọng nói run run của Gia Nghĩa khiến người xem như chứng kiến chính nỗi đau của một đứa trẻ giữa cuộc chia tay của cha mẹ. Nhiều khán giả bình luận rằng “cha mẹ ly hôn, khổ nhất vẫn là con cái”, và “ước gì tất cả những đứa trẻ đều được sống trong gia đình trọn vẹn tình thương.”

Sinh năm 2016, Gia Nghĩa không còn là gương mặt xa lạ với khán giả truyền hình. Cậu bé từng gây ấn tượng trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình (2023) vai diễn đầu tay giúp Nghĩa được đông đảo khán giả yêu mến bởi nét diễn hồn nhiên, tự nhiên và ánh mắt biết nói.

Từ sau thành công đó, Gia Nghĩa nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn săn đón, tiếp tục góp mặt trong các phim Vui Lên Nào Anh Em Ơi, Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời và mới nhất là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Ở tuổi 9, cậu bé sở hữu khả năng nhập vai cảm xúc, biết tiết chế biểu cảm, và đặc biệt là truyền tải được chiều sâu nội tâm qua ánh mắt - điều mà nhiều diễn viên nhí khó đạt được. Nhiều người xem còn nhận xét: “Gia Nghĩa diễn không thua gì Phương Oanh, ánh mắt của bé là linh hồn cả cảnh phim".