Cách Công nương Diana thể hiện tình yêu với William và Harry

Phong cách thời trang độc đáo của Công nương Diana luôn nhận được đánh giá cao dù bà đã qua đời từ hơn 2 thập kỷ trước. Với màu sắc táo bạo, trang sức nổi bật và các thiết kế cao cấp, bà luôn thành công trong việc truyền tải thông điệp và tạo nguồn cảm hứng lớn.

Một điều thú vị sở thích ăn mặc mạo hiểm của Diana không chỉ áp dụng cho riêng bà mà còn thể hiện trên hai con trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry. Lúc còn sống với mẹ, hai Hoàng tử Anh luôn xuất hiện trước công chúng trong những trang phục giống nhau, đôi khi đồng điệu với mẹ.

Cựu Vương phi xứ Wales tự phối đồ cho các con, sử dụng quần áo để thể hiện mối quan hệ thân thiết mà bà có với họ. Những set đồ thường phù hợp, nổi bật tại sự kiện, nhưng không ít lần bị đánh giá kỳ lạ.

Công nương Diana cùng hai con trai là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đến sân bay Aberdeen để bắt đầu kỳ nghỉ hè ở Balmoral, Scotland vào năm 1989. Hai cậu bé mặc quần đùi sọc với áo len đỏ đậm. Ảnh:

Trong bộ phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy năm 2017, William và Harry đề cập đến thú vui biến họ thành song sinh của mẹ.

“Tôi nghĩ bà ấy cảm thấy hài lòng khi mặc cho tôi và William những bộ trang phục kỳ quái nhất – bình thường là trùng nhau. Đó là chiếc quần đùi kỳ lạ, loại giày nhỏ sáng bóng với chiếc kẹp cũ. Nhìn lại những bức ảnh, tôi chỉ biết cười. Tôi nghĩ, ‘Sao mẹ có thể làm điều đó với chúng con?’. Và sau đó thật buồn cười, chúng tôi đến độ tuổi mà William sẽ phản đối, ‘Điều này thật nực cười, con là anh trai, tại sao con phải ăn mặc giống em ấy?’. Tôi ngồi đó và nói, ‘Chờ một chút, nếu anh định mặc khác đi, em không muốn trở thành người duy nhất mặc như thế này. Điều này thật lố bịch’”, Harry chia sẻ.

Trong cuốn hồi ký Spare , Harry tiết lộ William không thích mặc đồ giống em trai. Trong khi đó, Công tước xứ Sussex không quan tâm nhiều đến trang phục, anh đánh giá mẹ chọn trang phục cho hai em anh khiến họ giống như cặp song sinh Tweedledum và Tweedledee trong Alice in Wonderland.

Harry và William mặc áo polo kẻ sọc và quần short xanh trong một trận đấu polo tại Smiths Lawn, Windsor, Anh, vào tháng 6/1987.

Harry giống như một bé gái khi mặc áo khoác đồng bộ với mẹ khi dự Lễ Phục sinh tại Nhà nguyện St George (Windsor) năm 1987.

Harry cũng có chiếc áo tương tự được mặc khi chơi trên xe cứu hỏa tại Sandringham vào tháng 1/1988.

Harry mặc quần xanh lá và áo sơ mi trắng giống màu áo của mẹ đứng trên ban công của Cung điện Buckingham trong sự kiện Trooping the Color năm 1988.

Hoàng tử William và Hoàng tử Harry mặc áo khoác đen, quần xám và cà vạt đốm xanh giống hệt nhau trong chuyến thăm Phố Great Ormond dành cho trẻ em vào tháng 4/1992.

Hai anh em hoàng gia tháp tùng mẹ tại Giải đấu Hoàng gia (Royal Tournament) năm 1988. Họ mặc quần đùi xanh lá, áo khoác đen, sơ mi trắng và cà vạt, kết hợp tất đùi, giày da đen.

Cặp anh em diện áo nỉ đôi khi xem cha chơi polo tại Câu lạc bộ Guards Polo năm 1987.

Họ mặc áo polo đỏ và quần jean dài khi chơi đùa trên sân cỏ tại Câu lạc bộ Polo Cirencester Park năm 1990.

Công nương Diana dẫn hai con trai mặc giống nhau đến sân bay Aberdeen năm 1986.

William và Harry ngồi thẫn thờ trên bậc thềm của Cung điện Marivent ở Mallorca (Tây Ban Nha) khi đi nghỉ cùng gia đình Hoàng gia Tây Ban Nha vào tháng 8/1988.

Cặp anh em diện sơ mi kẻ trong chuyến đi cùng mẹ đến rạp xiếc Le Cirque du Soleil.

Harry và William đáng yêu trong bức ảnh gia đình chụp tại Cung điện Kensington vào năm 1986.

William và Harry mặc áo khoác đỏ tía và quần soóc xám khi tham dự lễ rửa tội của Công chúa Beatrice tại Nhà thờ Hoàng gia, Cung điện St James, vào tháng 12/1988.

Trang phục của Công nương Diana và hai con trai đồng bộ về màu sắc trong chuyến thăm Father Christmas.

Thêm khoảnh khắc diện đồ đôi của cặp anh em hoàng gia trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Nhật Bản (ngày Đế quốc Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh thế giới thứ hai) năm 1995.