Cách chọn măng cụt ngon, vỏ mỏng, nhiều múi và không bị nhầy vàng

Măng cụt là loại trái cây được nhiều người ưa thích bởi chúng giàu dinh dưỡng lại thanh mát. Thịt cùi măng cụt trắng, mềm, vị ngọt và thơm, xen kẽ là vị chua rất dịu. Chính vì thế măng cụt được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại hoa quả". Hơn nữa, chúng cũng chứa nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, đặc biệt vào mùa hè.

Măng cụt nên chọn những quả cuống tươi xanh.

Hiện tại là thời điểm tốt để ăn măng cụt. Cách đây chừng một tháng, khắp nơi rầm rộ trào lưu mua măng cụt xanh về làm gỏi gà măng cụt ăn mát và giòn. Tuy nhiên, măng cụt chín mang đến hương vị hấp dẫn khó chối từ. Nhưng không phải ai cũng biết chọn măng cụt chín. Chỉ cần vài mẹo nhỏ, bạn có thể tự tin "cân" hết sạp măng cụt ngoài tiệm, chọn quả nào cũng ngon.

Quan sát bên ngoài và đừng quên "sờ" măng cụt

Khi mua măng cụt, trước hết hãy dùng tay ấn vào lớp vỏ bên ngoài. Nếu chúng quá cứng nghĩa là độ ẩm của măng cụt đã bị mất đi. Nhưng nếu chúng mềm vừa phải, có sự đàn hồi chứng tỏ hương vị măng cụt của loại quả như vậy sẽ ngon.

Tiếp đó, hãy nhìn phần tai lá ở măng cụt. Nên chọn phần tai lá xanh tươi, tránh chọn quả có tai lá héo úa, màu vàng nâu. Quả măng cụt như vậy không còn tươi, ăn không ngon.

Ấn vào vỏ quả, có sự đàn hồi tốt, mềm là quả măng cụt ngon.

Quan sát phần cuống cũng rất quan trọng. Phần cuống có màu sẫm hơn thì măng cụt ít nước. Nếu cuống có màu xanh thì chúng còn tươi, hương vị cũng đậm đà hơn.

Muốn chọn măng cụt ngon, ngoài nhìn hình dạng, sờ nắn xem độ đàn hồi của quả, cần nhìn vào màu sắc. Thông thường, nhiều người cho rằng những quả có màu tím sẫm là quá chín không chọn. Tuy nhiên, những quả này mới ngon và mọng nước.

Nên chọn những quả măng cụt có cuống và tai xanh.

Những quả màu tím đỏ sáng hơn chúng có xu hướng nhạt và chua hơn.

Măng cụt có nhầy vàng ăn được không?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Chất lỏng màu vàng này thực chất là nhựa cây chảy ra trong quá trình sinh trưởng của măng cụt. Những quả chín và tươi mới có. Đồng thời đây là quả được hái từ cây lâu năm. Chúng vẫn ăn được bình thường.

Măng cụt màu tím sẫm ngon hơn những quả màu đỏ tươi.

Tuy nhiên, nếu chất lỏng màu vàng xanh hoặc vàng nâu kèm mùi chua hoặc hôi thì quả đã bị hỏng. Cần loại bỏ ngay, không nên sử dụng những quả măng cụt như vậy.

Bí mật của măng cụt nằm ở phần đài hoa

Tại sao khi mua măng cụt bạn cần đếm số lượng cánh đài hoa ở đáy quả. Bởi số cánh đài hoa này đại diện cho số lượng múi trong quả. Càng nhiều cánh đài hoa thì càng nhiều múi. Cho nên, khi mua bạn có thể đếm số lượng cánh đài hoa để chọn được quả măng cụt nhiều múi.

Lý do để chọn loại quả măng cụt nhiều múi nằm ở chỗ nhiều múi thì chúng không có hạt. Nhiều người thích mua múi to nhưng sẽ gặp tình trạng có hạt to tương tự.

Số lượng cánh ở đài hoa tượng trưng cho số múi bên trong.

Với những mẹo nhỏ này, hy vọng bạn sẽ chọn được những quả măng cụt chín mọng và thơm ngon.