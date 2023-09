Cách chế biến mề gà vừa ngon giòn lại thơm phức

Ăn dứa có tác dụng gì cho sức khoẻ?

Quả dứa chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết cho sức khoẻ, đặc biệt với chị em phụ nữ. Loại quả có vẻ ngoài xù xì ấy lại được biết đến là thức quả có tác dụng chống viêm hiệu quả. Trong dứa có chứa bromelain, đây là loại enzym hiếm. Chúng được chứng minh là chất chống viêm, giảm sưng tốt. Đồng thời, chất này có thể giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sau phẫu thuật, chấn thương.

Trang Healthline cho biết, trong một khẩu phần dứa có chứa tới 130% hàm lượng vitamin C. Mà chất này có tác dụng mạnh mẽ với hệ miễn dịch cơ thể. Vitamin C kích thích các bạch cầu hoạt động như chất chống oxy hoá để bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Cho nên, việc bổ sung dứa vào chế độ ăn hàng ngày không những giúp bạn giải nhiệt mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch vô cùng hiệu quả.