Cục CSGT cho biết, cơ quan chức năng đã có nhiều hướng dẫn, khuyến cáo về việc dừng đỗ và đặt cảnh báo nguy hiểm trên đường cao tốc. Tuy nhiên, nhiều lái xe vẫn nắm bắt "mơ hồ" nội dung này.

Từ thực tế trên, Cục CSGT thông tin lại như sau:

Sau khi dừng đỗ, tài xế bắt buộc phải thực hiện các nguyên tắc cảnh báo sau:

Theo Cục CSGT, đã có rất nhiều vụ tai nạn xuất phát từ việc không đặt cảnh báo hoặc đặt cảnh báo không đúng tiêu chuẩn quy định dẫn đến người điều khiển xe trên đường cao tốc không kịp thời xử lý tình huống để xảy ra va chạm.

Nếu tài xế đặt cảnh báo không đảm bảo khoảng cách an toàn cho việc quan sát và xử lý tình huống của các xe sau có thể bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX theo Nghị định 168 .

Lưu ý: Các lái xe, nhất là xe kinh doanh vận tải chạy đường dài, thường xuyên di chuyển trên đường cao tốc cần có biển báo hiệu cảnh báo nguy hiểm (có đèn) hoặc chóp nón phản quang mang trên xe để đề phòng tình huống đột xuất xảy ra, bảo đảm an toàn cho mình và người tham gia giao thông khác.