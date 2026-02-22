Lưu ý về việc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc

Ngày 21/2, Cục Cảnh sát Giao thông đã có lưu ý tới người dân về việc dừng, đỗ xe trên đường cao tốc. Theo lực lượng chức năng, tài xế được dừng, đỗ xe trên đường cao tốc khi xe gặp sự cố (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu…) và người lái xe gặp vấn đề về sức khỏe (ốm bệnh, buồn ngủ, mệt mỏi) hoặc người trên xe bị ốm bệnh.

Khi dừng, đỗ xe, người điều khiển xe cần lưu ý: Phải cố gắng đưa xe dừng tại làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải; người lái xe hoặc người trên xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dùng biển cảnh báo đặt cách đuôi xe ít nhất 150m; đưa mọi người thoát ra ngoài hộ lan phía bên phải đường, tốt nhất là bố trí người đứng sát lề đường phía sau xe dừng ít nhất 50m để vẫy báo hiệu nguy hiểm.

Đồng thời, người dân phải gọi điện ngay cho CSGT (19008099) hoặc số đơn vị quản lý đường để được hỗ trợ.

Xe ô tô lưu thông trên đường cao tốc (Ảnh minh họa)

Cục Cảnh sát Giao thông cũng khuyến cáo, người tham gia giao thông tuyệt đối không được dừng xe ngủ trên cao tốc. Theo cơ quan Công an, đường cao tốc cấm dừng đỗ xe, trừ trường hợp dừng, đúng nơi quy định hoặc trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe và phải thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về dừng xe trên đường cao tốc.

Nếu quá mệt mỏi, buồn ngủ tới mức không thể tiếp tục điều khiển phương tiện, trong khi trạm dừng nghỉ hoặc lối ra cách quá xa, người lái xe vẫn có thể dừng xe tại làn khẩn cấp và phải thực hiện đầy đủ các bước về cảnh báo, gọi điện…. Sau đó, người điều khiển nhanh chóng ra khu vực lề đường ngoài giải phân cách thực hiện các biện pháp: rửa mặt cho tỉnh táo; tập nhanh một vài tư thế thể dục để máu huyết lưu thông và giúp não sản sinh endorphin…

Tài xế sau đó khẩn trương điều khiển xe tới trạm dừng nghỉ hoặc ra khỏi đường cao tốc (vì thông thường chỉ 15-20 phút chạy xe là có một lối ra).

Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý, tuyệt đối không được phép ngủ trên cabin xe hoặc mắc võng ngủ ven đường, ngủ sau xe… Lực lượng chức năng sẽ xử lý những trường hợp cố tình hoặc lợi dụng lý do không thuyết phục để dừng, đỗ trên cao tốc.

Đồng thời, lái xe cần chú ý, trước khi vào cao tốc cần đảm bảo sức khỏe, tỉnh táo, nghiên cứu kỹ lộ trình di chuyển, kiểm tra an toàn xe.

Mức phạt đối với người điều khiển xe dừng/đỗ sai quy định trên đường cao tốc

Căn cứ điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô bị phạt tiền từ 12 đến 14 triệu đồng nếu dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo “Chú ý xe đỗ” (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc.

Đồng thời, căn cứ tại điểm c khoản 16 Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc sai quy định sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.