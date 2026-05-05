Các trường đại học phải xây dựng quy tắc quy đổi đơn giản, tránh hiểu nhầm

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026 gửi các cơ sở giáo dục đào tạo cũng như để thí sinh, phụ huynh nắm bắt, chuẩn bị cho mùa tuyển sinh sắp tới.

Theo hướng dẫn, tất cả thí sinh (bao gồm cả thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.

Thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các trường, không đăng ký nguyện vọng vào những nhóm ngành, ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Trường hợp cơ sở giáo dục có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, thí sinh nộp hồ sơ và các minh chứng trực tiếp tại cơ sở nhưng vẫn phải đăng ký đầy đủ thông tin trên hệ thống để được xét tuyển chung với tất cả thí sinh khác.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026, nguồn xét tuyển vào trình độ đại học phải có tổng điểm 3 môn đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Thí sinh được yêu cầu khai báo trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm thông tin bao gồm cả các thông tin để hưởng chính sách ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên, các chứng chỉ quốc tế (nếu có) tại thời điểm đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh đăng ký theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Quy chế, trước 17h ngày 20/6.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trung cấp, (thí sinh tự do) có nhu cầu đăng ký xét tuyển nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản từ ngày 1- 20/5.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần trong tổng số nguyện vọng được phép đăng ký xét tuyển. Việc đăng ký xét tuyển đối với các chương trình đào tạo phải hực hiện theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp và nguyện vọng 1 là cao nhất. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký. Đối với thí sinh đăng ký vào các ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo chỉ xét các nguyện vọng từ 1/5.

Trước 17h ngày 10/7, các cơ sở đào tạo ngành giáo viên, sức khỏe và pháp luật phải cập nhật ngưỡng đầu vào để thí sinh kịp điều chỉnh nguyện vọng.

Từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Trước 17h ngày 21/8, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của bộ.

Từ ngày 22/8 đến tháng 12/2026, thí sinh có thể tham gia xét tuyển bổ sung của các cơ sở đào tạo.

Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận hoặc nhập học trước ngày 13/8, và không được kết thúc quy trình này trước 17h ngày 21/8.

Xây dựng quy đổi điểm tương đương rõ ràng

Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường công bố thông tin tuyển sinh dễ hiểu, rõ ràng để thí sinh không nhầm lẫn giữa tên các cơ sở đào tạo, ngành, nhóm ngành; áp dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng cho tất cả phương thức xét tuyển theo đúng quy chế.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu, các cơ sở giáo dục đại học phải công bố và công khai quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ.

Đối với các chứng chỉ ngoại nhữ tiếng Anh được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định, cơ sở giáo dục phải quy đổi thành tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch tương ứng với các thang điểm khác nhau của chứng chỉ bảo đảm tính phân hoá về năng lực.

Ví dụ: IELTS có các mức 6.0, 6.5, 7.0, 7.5…

Yêu cầu xây dựng phương thức xét tuyển (tổ hợp, bài thi độc lập), một cách khoa học, thực tiễn và bảo đảm lựa chọn được thí sinh có kiến thức nền tảng, năng lực cốt lõi phù hợp chương trình đào tạo.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, các trường xây dựng quy tắc quy đổi tương đương cần đảm bảo tính tương đương.

Cụ thể, quy tắc quy đổi phải bảo đảm điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển của một mã tương đương về mức độ đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo tương ứng.

Bên cạnh đó, đảm bảo công bằng, minh bạch, công khai, và thống nhất và được công bố trong thông tin tuyển sinh, đăng công khai trên cổng thông tin điện tử; bảo đảm tất cả thí sinh được xét chọn bình đẳng dựa trên điểm trúng tuyển tương đương, không phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Quy tắc quy đổi tương đương cần được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu để thí sinh và xã hội có thể nắm bắt và giám sát, tránh các công thức phức tạp hoặc không rõ cách tính dẫn đến hiểu nhầm.

Khung quy đổi đưa ra các khoảng điểm của các bài thi riêng (APT, HSA, TSA..) và khoảng điểm các tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT phù hợp theo phương pháp bách phân vị trên cơ sở phân tích kết quả thi của những thí sinh có cả điểm bài thi riêng và điểm tổ hợp môn thi tốt nghiệp tương ứng của năm 2026.

Các khoảng điểm được xếp tương ứng với tốp 0,5%, 1%, 3%, 5%, 10%... theo Khung quy đổi điểm trúng tuyển theo các bài thi riêng về điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT:

Khung quy đổi điểm trúng tuyển theo các bài thi riêng về điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với khung quy đổi giữa các tổ hợp sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp thông dụng sẽ được xác định dựa trên đối sánh phổ điểm do Bộ công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, theo từng khoảng điểm trúng tuyển.

Với khung quy đổi điểm học bạ, Bộ GD&ĐT cho rằng điểm học bạ THPT không được đánh giá trên thang đánh giá thống nhất toàn quốc, nên việc xây dựng khung quy đổi chung là không có ý nghĩa.

Tuy nhiên, bộ sẽ công bố số liệu thống kê về tương quan giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các môn học ở THPT. Từ đó, các trường tự xác định quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào phù hợp. Trên cơ sở đó, cơ sở giáo dục xác định quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đầu vào.