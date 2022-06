Các thành viên trong gia đình Donald Trump giàu có ra sao?

Donald Trump đã kết hôn 3 lần và có tổng cộng 5 người con. Nếu như cựu Tổng thống Mỹ vốn được biết đến là một tỷ phú, các thành viên khác trong gia đình ông giàu có ra sao là điều khiến nhiều người tò mò.



SCMP đã tổng hợp và đưa ra giá trị tài sản ròng ước tính của những người vợ và con của Donald Trump.

Tiffany Trump: 10 triệu USD

Con gái của Donald Trump với người vợ thứ hai Marla Maples thường được coi là đứa trẻ bị cựu Tổng thống Mỹ lãng quên. Mẹ của Tiffany chỉ nhận được một phần nhỏ tài sản của ông Trump sau khi ly hôn, vào khoảng 1-5 triệu USD. Tiffany lớn lên ở California, trong khi những anh chị em khác đều sống gần cha ở vùng bờ biển phía đông nước Mỹ. Giá trị tài sản ròng của cô được ước tính từ 600.000 USD đến 10 triệu USD. Theo SCMP, tài sản của Tiffany có thể lớn hơn bởi sắp tới cô sẽ kết hôn với Michael Boulos – doanh nhân thừa kế khối tài sản trị giá hàng tỷ USD. (Ảnh: NBCNews)

Melania Trump: 50 triệu USD

Bà Melania hiện tập trung vào việc giúp đỡ những đứa trẻ trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng thông qua tổ chức từ thiện Be Best. Khi được hỏi về khả năng quay lại sống ở Nhà Trắng một lần nữa, bà đáp ngắn gọn: "Đừng bao giờ nói không bao giờ". Khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ năm 16 tuổi, bà Melania cũng kinh doanh trang sức và mỹ phẩm chăm sóc da. (Ảnh: Fox News)

Barron Trump: 80 triệu USD

Khi Melania trở thành đệ nhất phu nhân Mỹ vào năm 2017, bà không chuyển ngay vào Nhà Trắng. Thay vào đó, Melania trở lại New York và đợi con trai Barron hoàn thành năm học ở trường. Theo cuốn sách The Art of Her Deal của Mary Jordan, Melania trì hoãn việc chuyển đến Washington DC vì còn đàm phán để đảm bảo cậu con trai Barron được hưởng phần tài sản công bằng. Barron có thể được thừa kế khối tài sản trị giá 80 triệu USD (Ảnh: Bloomberg)

Ivana Trump: 100 triệu USD

Người mẫu Mỹ gốc Séc Ivana Zelníčková kết hôn với Donald Trump vào năm 1977 và ly hôn vào năm 1992. Bà nhận được 14 triệu USD trong vụ dàn xếp ly hôn, cộng biệt thự Connecticut và một căn hộ tại Trump Tower, theo The New York Times.

Bà Ivana cũng kiếm tiền từ kinh doanh quần áo, sản phẩm làm đẹp và sách. Sau khi ly hôn với ông Trump, bà đã kết hôn thêm 3 lần nữa. Một trong những đám cưới của bà được tổ chức tại điền trang Mar-a-Lago của Donald Trump ở Florida. Tài sản ròng của bà được ước tính khoảng 100 triệu USD. (Ảnh: Getty)

Donald Trump Jr.: 300 triệu USD

Donald Trump Jr. nắm quyền lãnh đạo Trump Organization khi cha anh trở thành tổng thống và em gái Ivanka đến Nhà Trắng để đảm nhận vai trò cố vấn. Don Jr., giống như hai anh chị em khác của mình, có 7,5% cổ phần trong Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington DC - trị giá 15 triệu USD khi nó được bán vào năm 2022. Năm 2019, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của anh là 25 triệu USD nhưng các ấn phẩm khác đã báo cáo rằng khối tài sản của Donald Trump Jr. có thể lên đến 300 triệu USD.

Don Jr. chia tay với người vợ đầu tiên Vanessa Trump vào năm 2018. Cùng năm đó, tài sản của Vanessa được ước tính là 62 triệu USD nhờ vào khoản thừa kế. Don Jr. hiện đã kết hôn với cựu người dẫn chương trình Fox News, Kimberly Guilfoyle. Cặp đôi cùng nhau sở hữu một ngôi nhà ở Florida. Trước khi cặp đôi quen nhau, con trai của Trump đã sở hữu nhiều bất động sản, bao gồm hai căn hộ ở Manhattan, lần lượt trị giá 1,5 triệu USD và 1,125 triệu USD, Town & Country đưa tin. (Ảnh: Reuters)

Eric Trump: 300 triệu USD

Eric được cho là sở hữu khối tài sản tương tự anh trai Donald Trump Jr. Phó Chủ tịch điều hành Trump Organization sở hữu căn hộ trị giá 2 triệu USD ở Trump Parc East tại NYC và một ngôi nhà ở Westchester (New York), theo Town & Country. Anh đã kết hôn với Lara Trump – từng là nhà sản xuất truyền hình chương trình Inside Edition. Tài sản của Lara ước tính khoảng 10 triệu USD. (Ảnh: AP)

Ivanka Trump: 300 triệu USD

Khi bắt đầu làm việc cho Chính phủ Mỹ với tư cách cố vấn của Donal Trump vào năm 2017, Ivanka và chồng cô, Jared Kushner đã tiết lộ mức thu nhập 135 triệu USD từ các công ty của họ. Tổng tài sản của cặp đôi vào khoảng 800 triệu USD, trong đó riêng của Ivanka là 300 triệu USD. Ivanka từng là Phó Chủ tịch điều hành Trump Organization. Để tránh xung đột lợi ích khi làm việc cho Nhà Trắng, cô đã rời vị trí này. Ivanka cũng ngừng kinh doanh đồ trang sức và thương hiệu thời trang vì những lý do tương tự. (Ảnh: Reuters)

Donald Trump: 3 tỷ USD

Donald Trump từng bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản ròng trong suốt sự nghiệp và chiến dịch tranh cử tổng thống. Năm 2015, chiến dịch tranh cử của Trump tuyên bố ông sở hữu khối tài sản lên đến 10 tỷ USD trong khi con số thực tế được ước tính là 4,1 tỷ USD. Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 được tạp chí Forbes công bố hồi tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ sở hữu khối tài sản trị giá 3 tỷ USD, tăng so với mức 2,4 tỷ USD năm ngoái. (Ảnh: AP)