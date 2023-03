Các sàn forex "nổ" tung trời chiêu dụ người chơi

Nhiều sàn forex bị triệt phá

Thực tế cho thấy sàn forex có địa chỉ tại website: Tradenew.io đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá; 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss bị Công an TP Hà Nội phối hợp Công an TP HCM triệt phá; 16 sàn tỉ giá, theo phương thức đa cấp lừa đảo, trong đó có sàn Hitoption.net bị Công an TP Hải Phòng triệt phá. Ngoài ra, còn có những sàn tự sập, điển hình như vụ sập sàn Fxtradingmarkets (FX Trading Markets Limited) khiến chục ngàn nhà đầu tư phải điêu đứng vì mất tiền.