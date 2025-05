Các nạn nhân không ngờ tới trong drama "cắm sừng" giữa Wren Evans và Lim Feng, trong đó có 1 người yêu cũ

Thời gian qua, ồn ào tình ái giữa Wren Evans - Lim Feng - Mi Nga khiến giới trẻ “hóng” đến mức không dám buông bỏ điện thoại xuống. Mỗi ngày, thậm chí theo từng giờ, sự việc liên quan tới bùng binh tình yêu này lại xuất hiện thêm diễn biến mới khiến dân tình bối rối giữa luồng thông tin hỗn loạn. Đấu tố qua lại từ nhiều bên, không ít nghệ sĩ hay sản phẩm, dự án nghệ thuật được ra mắt gần đây vô tình bị lu mờ bởi bộ 3 Wren Evans - Lim Feng - Mi Nga, khi các trang MXH và mặt trận truyền thông đều đổ dồn sự chú ý vào lùm xùm “cắm sừng” này.

Mới đây, Mỹ Anh vừa “thả xích” EP mới mang tên phases of the moon, bao gồm 6 ca khúc tiếng Anh. Với cá tính âm nhạc mang đậm bản sắc cá nhân, không pha trộn những khuôn nhạc phổ thông, Mỹ Anh tuy không phải là cái tên lớn trên thị trường mainstream nhưng lại chiêu mộ được tệp fan cứng luôn sẵn sàng ủng hộ cô.

Qua phases of the moon, Mỹ Anh đưa khán thính giả vào hành trình chữa lành và tự khám phá bản thân, đào sâu vào những tổn thương trong tâm hồn. Lấy cảm hứng từ bản chất tuần hoàn của Mặt Trăng, nữ ca sĩ trẻ tìm đến những trạng thái cảm xúc nguyên thuỷ, nhưng góc khuất ít khi lộ diện.

Mỹ Anh - phases of the moon - official visualizer

phases of the moon cũng là dự án đánh dấu bước chuyển mình của Mỹ Anh trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc - lan tỏa tính nghệ sĩ tới địa hạt quốc tế, góp phần đưa tiếng nói của mình thành cầu nối giúp nền âm nhạc nước nhà được bạn bè quốc tế đón nhận. EP mới toanh sẽ được quảng bá tại minishow cùng tên tại Hanoi Rock City vào ngày 18/5 sắp tới.

So với các nghệ sĩ trẻ cùng thời, âm nhạc của Mỹ Anh không thuộc về đại chúng, độ phủ sóng của phases of the moon sẽ khó có thể cạnh tranh với những sản phẩm “hợp rơ” gu nghe nhạc của số đông khán giả. Tuy nhiên, nói Mỹ Anh flop cũng không đúng bởi cô nàng vẫn luôn có 1 “địa hạt” riêng, đắt show ở khu vực miền Bắc nhờ vào cá tính âm nhạc không giống ai. Nhưng viêc tái xuất lần này vẫn tiếp tục không nổi bật hẳn lên rất có thể sẽ khiến Mỹ Anh hoàn toàn hụt hơi về độ nhận diện so với các nghệ sĩ trẻ cùng trang lứa như tlinh, MCK, Wren Evans, 52Hz… khiến fan cảm thấy đáng tiếc cho cô nàng.

MIN tái xuất sau 3 năm ở ẩn, truyền thông “hờ hững”

Ngày 12/5, sau 3 năm vắng bóng, MIN đã chính thức trở lại làng nhạc Việt với MV (Từng Là) Boyfriend, Girlfriend vào ngày 12/5. MIN từ lâu đã là một tên tuổi hot trong làng nhạc Việt, từng cho ra mắt nhiều ca khúc từng gây sốt Vpop như Ghen, Có Em Chờ, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu, Em Mãi Là Người Yêu Anh, Cà Phê… Đã rất lâu rồi MIN không trở lại với âm nhạc, thị trường đã có nhiều thay đổi nên netizen rất mong đợi vào sự trở lại của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, hiệu ứng lại không như mong đợi. Dù netizen phát hiện nhiều ẩn ý trong MV, đặc biệt là những mảnh ghép được cho là có liên quan đến mối tình trong quá khứ của cô với rapper 16 Typh. Hay những hình ảnh lãng mạn và lời bài hát trong (Từng Là) Boyfriend, Girlfriend khiến netizen tin rằng đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là câu chuyện tình cảm nhiều tâm sự của MIN. Nhưng từng này “nguyên liệu” không đủ MIN tạo sức hút với truyền thông.

MV ra mắt lại trúng vào thời điểm loạt drama tình ái của Wren Evans nổ ra, kèm với đó là các diễn biến hỗn loạn trong showbiz khiến sản phẩm âm nhạc của MIN không đủ sức cạnh trang về độ nóng. So với loạt thành tích trong quá khứ, MIN là 1 trong những nghệ sĩ nữ sở hữu nhiều Top 1 Trending nhất Vpop - với 6 ca khúc, các MV đều thu về hàng chục, hàng trăm triệu view. Thì MV (Từng Là) Boyfriend, Girlfriend hiện chỉ đạt vị trí #14 trên Top Trending, chưa được 1 triệu view sáu 4 ngày phát hành cho thấy sự giảm nhiệt rõ rệt của nữ ca sĩ.

Ra mắt 30 Em Xinh Say Hi quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng, nhưng cũng bị lu mờ

Em Xinh Say Hi mới đây đã tổ chức buổi ra mắt và được ấn định phát sóng từ ngày 31/5/2025. Là phiên bản nữ của hit show Anh Trai Say Hi, chương trình quy tụ dàn gương mặt đình đám ở nhiều thế hệ như Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh, Miu Lê, Châu Bùi, Orange, Quỳnh Anh Shyn, Phương Mỹ Chi, Pháo, 52Hz… Chương trình được kỳ vọng sẽ kế nhiệm sự bùng nổ của “đàn anh”, khuấy động mùa hè Vpop 2025 như cách Anh Trai Say Hi đã từng làm được năm ngoái.

Em Xinh Say Hi - The Real Aura Teaser

Vào buổi chiều ngày 14/5 vừa qua, buổi họp báo ra mắt Em Xinh Say Hi đã chính thức diễn ra, nơi 30 nữ nghệ sĩ “chào sân” khán giả và đông đảo giới báo chí có mặt tại đó. Sự kiện còn chào đón sự xuất hiện của dàn Anh Trai cực hot như RHYDER, JSOL… Là show âm nhạc sống còn đầu tiên trong năm, hậu Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2, Em Xinh Say Hi đáng lẽ sẽ chiếm trọn spotlight nhưng lại không hút về độ thảo luận cao như mong đợi. Nhiều người còn không tiếp cận được nhiều thông tin về buổi họp báo ra mắt, thậm chí có bình luận cho biết còn không biết show tổ chức lúc nào.

Sở hữu line-up toàn nghệ sĩ đương thời đã có lượng fan cứng mạnh như Bích Phương, Phương Ly, Miu Lê, Bảo Anh… cùng với lứa nghệ sĩ gen Z đang được yêu thích như Pháo, Orange, Châu Bùi, 52Hz… nhưng vẫn chưa đủ lực để “gánh” truyền thông cho show.

Sau 1 hồi đồn đoán phân tích, netizen đã chỉ ra mẫu số chung giải đáp cho tình cảnh “flop tạm thời” của MIN, Em Xinh Say Hi và Mỹ Anh - đó chính là Wren Evans và drama “cắm sừng”.

Trong khi các sản phẩm âm nhạc cần thời gian để lên ý tưởng, sản xuất và ra lò, cộng thêm thời gian để khán giả thưởng thức và dần “ngấm”, thì drama tình ái của Wren Evans lại “nẫng tay trên” nhờ tính giật gân, gây tranh cãi.

Wren Evans, Em Xinh Say Hi, MIN, và Mỹ Anh Gen Z đều nhắm vào đối tượng chính là gen Z – nhóm khán giả dễ bị thu hút vào vòng xoáy drama trên mạng xã hội. Đặt trong bối cảnh thị trường MV ca nhạc Việt hiện nay, những sản phẩm cài cắm chi tiết có mùi drama, sẽ được ưu ái hơn - nói lên xu hướng cuốn vào câu chuyện đời tư hơn là nội dung nghệ thuật thuần tuý.