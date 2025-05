Lỗ hổng của Wren Evans

Nhắc đến một trong những tài năng âm nhạc nổi bật của thế hệ Z, Wren Evans luôn là cái tên được đề cập đầu tiên. Hoạt động 5 năm, Wren Evans quen thuộc với khán giả trẻ thông qua loạt hit tự sáng tác như Thích Em Hơi Nhiều, Tò Te Tí, Bé Ơi Từ Từ, Phóng Đổ Tim Em,... Album đầu tay Loi Choi đưa Wren Evans vào hàng ngũ những sao Việt dẫn đầu Spotify Việt Nam. Thành tích âm nhạc nổi bật, nhưng kéo theo là nhiều tranh cãi tài năng. Wren Evans vẫn luôn đứng giữa lằn ranh tài năng, hay không tài năng vì giọng hát của mình. Thế mạnh của Wren Evans là sáng tác, sản xuất và tự biểu diễn nhạc của mình. Nhưng lỗ hổng hát live nhiều lần khiến nam ca sĩ chìm trong tranh cãi.

Wren Evans hát live ở GENfest 2024

Cuối năm 2024, Wren Evans biểu diễn tại GENfest. Nguyên 1 set nhạc mashup các bài hát trong album Loi Choi. Wren Evans bỏ rất nhiều line hát khiến nhiều khán giả không hài lòng. Suốt set diễn của mình, Wren Evans tập trung vào 2 phần vũ đạo kéo dài gần 10 phút. Và việc quá tập trung vào trình diễn vũ đạo theo concept cũng làm sân khấu nguội lạnh, khán giả không thể "quẩy" theo hay fanchant cổ vũ cho Wren. Thân hình gầy gò, vũ đạo không đẹp mắt và một giọng hát thều thào, không ra hơi đã khiến Wren Evans trở thành tâm điểm tranh cãi.

Khán giả khó tính cho rằng Wren Evans là ca sĩ phòng thu điển hình

Khán giả khó tính cho rằng Wren Evans là ca sĩ phòng thu điển hình. Giọng live quá yếu là điểm trừ chí mạng. Nhiều người không công nhận Wren Evans là ca sĩ. Bẵng đi ít lâu, Wren Evans tái xuất trong 1 sân khấu tại Hà Nội. Đứng trước hàng nghìn fan, Wren Evans bật khóc "Cám ơn những lời tiêu cực, cám ơn những lời tích cực". Bên cạnh Wren có sự ủng hộ của cộng đồng Phans (tên những người hâm mộ nam ca sĩ), nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự đánh giá khắt khe từ công chúng.

Đứng trước hàng nghìn fan, Wren Evans bật khóc "Cám ơn những lời tiêu cực, cám ơn những lời tích cực"

Đầu năm nay, Wren Evans ra mắt nhạc phẩm quảng cáo mang tên Cứu Lấy Âm Nhạc. Tranh cãi tài năng càng bị thổi bùng vì thông điệp ca khúc quá “đao to búa lớn”, mà Wren Evans thì “hát còn không ra hơi”.

Chưa hết, nhiều người còn nghi vấn Wren Evans tham khảo nhạc nước ngoài. Lấy chất liệu electropop làm chủ đạo, Cứu Lấy Âm Nhạc bị so sánh với âm nhạc thế giới những năm 2010s, điển hình như Imagine Dragons, Lady Gaga hay Kanye West. Fan Kpop thì cảm thấy ca khúc này "hao hao" Heartbreaker - G-Dragon hay Run Devil Run - SNSD,... Mọi tranh cãi trái chiều bủa vây Wren Evans. Thậm chí, việc bản nhạc được quảng bá rộng khắp YouTube cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Tranh cãi tài năng càng bị thổi bùng vì thông điệp ca khúc quá “đao to búa lớn”, mà Wren Evans thì “hát còn không ra hơi”

Wren Evans giải thích, “cứu lấy âm nhạc” ở bài hát này, là cứu lấy âm nhạc trong chính nam ca sĩ. Thông qua sản phẩm này, Wren Evans phát đi tín hiệu "cầu cứu" rõ ràng, cũng là câu trả lời chi việc nam ca sĩ "lặn sâu" suốt năm 2024, gần như không có bất kì hoạt động chính thức nào. Điệp khúc "Cứu Lấy Âm Nhạc" được lặp đi lặp lại không chỉ đơn thuần là một lời kêu gọi bảo vệ âm nhạc khỏi sự biến mất về mặt vật lý, mà còn là một khát khao mãnh liệt trong việc gìn giữ những giá trị tinh thần, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê.

Bộ kỹ năng “full-package” của nam ca sĩ bị hụt mảng lớn - giọng hát

Thời điểm này, dù không vướng scandal nào quá nghiêm trọng, nhưng Wren vẫn hứng chịu làn sóng ghét bỏ vì lỗ hổng tài năng. Bộ kỹ năng “full-package” của nam ca sĩ bị hụt mảng lớn - giọng hát, khiến anh khó lòng chinh phục khán giả khó tính có tiêu chuẩn giải trí ngày càng cao.

Sự nghiệp chưa vững, drama tình ái nổ ra khiến Wren Evans rơi vào thế khó

Wren Evans có bản hit Thích Em Hơi Nhiều ra mắt vào năm 2021, đưa tên tuổi nam ca sĩ đến với khán giả. Tuy nhiên, sau Thích Em Hơi Nhiều, Wren Evans mất 2 năm loay hoay với định hướng mờ nhạt. Nam ca sĩ ra mắt MV Gặp May, Cơn Đau, E.P Màu Đỏ nhưng vẫn chưa thể bật lên hàng “đỉnh lưu” Gen Z. Âm nhạc bị đánh giá là kén người nghe, tên tuổi lu mờ giữa những cái tên như MCK, tlinh, MONO,... suốt năm 2022.

Sau Thích Em Hơi Nhiều, Wren Evans mất 2 năm loay hoay với định hướng mờ nhạt

Năm 2023 là cú bứt phá của Wren Evans. Wren Evans ra mắt album đầu tay Loi Choi, không mất quá nhiều thời gian để trở thành hiện tượng. Album gồm 11 bài hát, thể hiện lối chơi giai điệu, ca từ "độc nhất vô nhị" của ngôi sao Gen Z có chất riêng cá tính bậc nhất Vpop. Trước full album, Wren Evans đã ra mắt ca khúc mở đường Việt Kiều, đến MV như "bom tấn" điện ảnh Call Me và bản hit top 1 trending Từng Quen. Loi Choi ra mắt, biến cả mùa đông năm 2023 của Vpop gắn liền với Wren Evans. Người ta không chỉ phát cuồng với Từng Quen, mà còn say mê nhảy nhót theo giai điệu Phóng Đổ Tim Em, Tò Te Tí,... "Anh Wren dân tổ" là từ khoá hot nhất MXH Việt Nam. Cách viết nhạc "loi choi", nhưng dụng tâm ý tứ ở từng câu chữ tạo nên sắc thái chỉ có thể tìm được ở Wren Evans. Nhờ Loi Choi, nam ca sĩ sinh năm 2k1 càn quét loạt giải thưởng, đề cử cuối năm. Nổi bật nhất chính là 5 đề cử ấn tượng của WeChoice Awards và giải Album của năm tại Làn Sóng Xanh 2023.

Loi Choi ra mắt, biến cả mùa đông năm 2023 của Vpop gắn liền với Wren Evans

Một trong những yếu tố khiến âm nhạc của nam ca sĩ gây ấn tượng mạnh là hình ảnh, concept sáng tạo, độc đáo và không thể tìm ra nhân tố thứ hai tại Vbiz. Và đằng sau hình ảnh bắt mắt của Wren Evans, chính là dấu ấn sáng tạo của Lim Feng.

Lim Feng không chỉ là mỹ nhân bốc lửa có phong cách cá tính hàng đầu làng mốt, mà thẩm mỹ của cô còn ảnh hưởng đến Wren Evans, dần định hình nên chàng ca sĩ thời thượng này. Từ sân khấu đến đời thường, không khó để nhận ra Wren Evans gắn bó với trang phục đến từ Feng System - brand của Lim Feng. Lim Feng dần hiện diện nhiều hơn qua phong cách cá nhân mà Wren Evans theo đuổi, đồng hành ở các sự kiện thời trang và đặc biệt, làm stylist cho nam ca sĩ.

Âm nhạc và thời trang rõ ràng luôn song hành, bổ trợ lẫn nhau trên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của Wren Evans

Ở MV Call Me, Lim Feng không chỉ làm stylist mà còn là giám đốc sáng tạo dự án. MV Call Me là một trong những bước đệm để Wren Evans bứt phá vào cuối năm 2023, được đánh giá cao về cốt truyện, thẩm mỹ điện ảnh cao. Lim Feng còn là người phát hành MV Từng Quen của Wren Evans, ngay trên kênh YouTube của mình. Từng Quen là một project cá nhân do Lim Feng đầu tư và thực hiện dưới vai trò Giám đốc sáng tạo và Đồng Đạo Diễn với Hoàng Bùi.

Album Loi Choi là một trong những album tiêu biểu nhất của Vpop trong 5 năm gần đây, tạo nên nhiều thành tích nhạc số và càn quét xu hướng mạng xã hội. Trong sự thành công ấy, không thể phủ nhận hình tượng "anh Wren dân tổ", có chút tinh nghịch kiểu Việt kiều mà Lim Feng đã xây dựng phù hợp cho Wren Evans. Âm nhạc và thời trang rõ ràng luôn song hành, bổ trợ lẫn nhau trên suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của Wren Evans. Lim Feng - với vai trò là Giám đốc sáng tạo và stylist - là người góp phần không nhỏ (hoặc có khi là chủ chốt) trong công cuộc định hình, nâng tầm phong cách cho ngôi sao trẻ.

im Feng đã xây dựng thành công hình ảnh một Wren Evans quá "chất"

Lim Feng đã xây dựng thành công hình ảnh một Wren Evans quá "chất", đó cũng là điều cô tự tin về mình khi nói đến vai trò với sự nghiệp của người yêu cũ. Wren Evans từ khi có Lim Feng thực sự như “cá gặp nước”, cả hai cùng nhau tạo nên DNA nghệ thuật khác biệt, hình ảnh bổ trợ chặt chẽ cho âm nhạc trong việc kể thông điệp riêng, khắc họa hình tượng chàng nghệ sĩ yêu âm nhạc Wren theo đuổi.

Wren Evans từ khi có Lim Feng thực sự như “cá gặp nước”, cả hai cùng nhau tạo nên DNA nghệ thuật khác biệt

Trước khi hợp tác và yêu đương với Lim Feng, Wren Evans chưa tìm ra lối đi phù hợp. Dù anh có thể sáng tác, có tư duy âm nhạc mới lạ và định hướng fashion icon, nhưng vẫn loay hoay. Lim Feng là người “chắp cánh” cho Wren Evans bay đến đỉnh cao trong thời gian ngắn. Sự nghiệp Wren Evans, chắc chắn không thể bỏ qua Lim Feng. Nhìn nhận lại sự nghiệp của Wren Evans, quả thực, nam ca sĩ từ khi chưa là ai cho đến khi đạt đỉnh cao sự nghiệp cùng album Loi Choi, tất thảy đều có dấu ấn đặc biệt của Lim Feng.

Nhưng, mối quan hệ kéo dài gần 4 năm này chỉ tương đương với những bước mở đầu của Wren trong những năm tháng sự nghiệp còn rất dài

Nhưng, mối quan hệ kéo dài gần 4 năm này chỉ tương đương với những bước mở đầu của Wren trong những năm tháng sự nghiệp còn rất dài. Wren sinh năm 2001, năm nay 24 tuổi và anh còn cả chặng đường phía trước. Dù Wren là tên tuổi hot với giới trẻ nhưng tại một thị trường đang lên như Vpop, khán giả có rất nhiều sự lựa chọn khác - ngoài Wren. Và yêu cầu về một “thần tượng cho giới trẻ” lại càng ngày càng khắt khe. Việc vướng vào drama tình ái với hàng loạt lời tố như “bội bạc”, “cắm sừng”, “vô ơn”, kèm những góc khuất khác được phơi bày khiến hình ảnh của nam ca sĩ trẻ trở nên khó cứu vãn. Chưa kể, lời xin lỗi thiếu chân thành cũng làm lộ ra sự non nớt của 1 chàng trai chỉ mới 24 tuổi.

Lời xin lỗi thiếu chân thành, không nhắc đến chủ thể chính câu chuyện càng khiến khán giả thất vọng với tài năng trẻ từng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu làn sóng nghệ sĩ Gen Z

Wren Evans cho biết, anh gửi lời xin lỗi đến MN vì đã để cô bị ảnh hưởng, đến khán giả - những người đã lo lắng hay thất vọng vì sự việc. Anh khẳng định đang nghiêm túc tự kiểm điểm, ý thức rõ trách nhiệm của người nghệ sĩ không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở hành xử cá nhân. Xin lỗi rất nhiều, nhưng Wren Evans lại không hề xin lỗi Lim Feng - người bạn gái đã đồng hành cùng mình hơn 3 năm, đứng sau đưa anh đến đỉnh cao sự nghiệp.

Tổn thương nhất là Lim Feng

Lời xin lỗi thiếu chân thành, không nhắc đến chủ thể chính câu chuyện càng khiến khán giả thất vọng với tài năng trẻ từng được kỳ vọng sẽ dẫn đầu làn sóng nghệ sĩ Gen Z. Lim Feng cay đắng để lại bình luận dưới bài đăng của Wren Evans "Bạn có nhớ lúc bạn thành công với Album của năm, bạn cảm ơn tất cả mọi người. Trừ tôi không?. 'Anh sợ nhắc tên em anh mất fan', 'Anh hứa sẽ post một bài riêng cảm ơn em'. Tới bây giờ bạn vẫn nợ tôi một lời xin lỗi chân thành, và một lời cảm ơn công khai". Còn đối với những fan đã trót yêu mến 1 anh chàng điển trai, giỏi ngoại ngữ, sáng tác hay, thành công khi còn rất trẻ… thì giờ đây, họ cũng cảm thấy bị phản bội lòng tin vào 1 người mình gọi là “thần tượng”.

Thế khó của Wren Evans

Drama tình ái nổ ra giữa lúc Wren Evans chưa thoát khỏi loạt tranh cãi tài năng khiến fan càng thêm thất vọng. Và từ đây có lẽ hình ảnh “kẻ si tình mộng mơ yêu âm nhạc” Wren Evans dày công xây dựng sẽ không thể nào tồn tại được nữa.

Chiều 15/5, một fanpage “đầu tàu” của fan Wren Evans đăng bài “thoát fan”. Đây là một trong những kênh fan góp phần giúp hình ảnh của Wren gần gũi hơn đến công chúng nhờ vào những content chân thật, hấp dẫn, bắt trend nhanh xoay quanh sự nghiệp và đời sống của nam ca sĩ. Việc fanpage “đầu tàu” tạm nghỉ cho thấy sự thất vọng của những người hâm mộ yêu quý âm nhạc, tài năng và cả tính cách của người nghệ sĩ này.

“Cảm ơn Wren Evans vì những ký ức đẹp. Nhờ Wren Evans mà mình đã có thêm nhiều người bạn tốt.

Mình nghĩ nếu mình cứ im lặng và biến mất thì sẽ không công bằng cho tất cả các bạn đã ủng hộ và yêu quý mình trong hành trình trước đó. Page mình sẽ không close, không xoá, cũng không bán. Vì những cảm xúc tốt đẹp đã trải qua là thật, những niềm vui trước đó mình có là thật. Còn có kỷ niệm của mình với rất nhiều người bạn khác nữa tại đây. Sẽ thật không công bằng nếu phủ nhận hết tất cả những cảm xúc tốt đẹp trước đó của mình và mọi người.

Mình xin phép nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục về mặt tinh thần. Có lẽ mọi người cũng vậy. Có nhiều điều khó nói nhưng mình nghĩ ai có chung cảm xúc và trải nghiệm sẽ hiểu.

Mong sau này mình và mọi người có thể gặp lại nhau lần nữa, và mình tin là sẽ có.

-

Mình xin nhờ mọi người, nếu có rời đi xin đừng nặng lời với người trong cuộc. Mình không bênh vực ai cả, mình chỉ muốn nói rằng những lời cay đắng, nguyền rủa của các bạn có thể sẽ đẩy một người vào đường cùng. Xin hãy để họ ít nhất là được sống tiếp”, fanpage viết.

Chiều 15/5, một fanpage “đầu tàu” của fan Wren Evans đăng bài “thoát fan”

Ngoài fanpage này, nhiều Phans (tên gọi cộng đồng người hâm mộ Wren Evans) đã âm thầm đăng bài bán lại album, hoặc cảm thán, tiếc nuối trước một tài năng từng rất tỏa sáng. Giữa thần tượng và “giá trị quan” của một nghệ sĩ, nhiều fan phải chọn cách dừng hâm mộ vì không thể chấp nhận thần tượng làm sai.

Khát khao âm nhạc là thế, nhưng Wren Evans lại làm người hâm mộ thất vọng vì một tiết lộ của Lim Feng. Trong tâm thư 12 nghìn chữ, Lim Feng cho biết Wren Evans đã nói lý do cần hợp tác với MN là vì “MN phải nhảy nhạc Wren Evans, nhạc mới viral”. Bản thân Lim Feng cũng bàng hoàng vì người nghệ sĩ “sống chết” trong âm nhạc lại nghĩ phải nhờ một ai đó, nhạc của mình mới viral.

“Tư duy làm nghề của Wren Evans: Cần Lim Feng để có hình ảnh đẹp; Cần Mi Nga nhảy nhót để nhạc viral”

Cư dân mạng lan truyền nhận định “Tư duy làm nghề của Wren Evans: Cần Lim Feng để có hình ảnh đẹp; Cần Mi Nga nhảy nhót để nhạc viral”. Là người trót yêu âm nhạc “độc bản” của Wren Evans, làm sao chịu được cảm giác thất vọng khi người nghệ sĩ mình ngưỡng mộ bị “bóc trần” như thế này? Wren Evans xây dựng sự nghiệp dựa trên hình tượng - âm nhạc mà anh mang đến với công chúng. Do đó một khi hình tượng sụp đổ, khó mà biết được Wren Evans sẽ xoay chuyển tình thế như thế nào.

Wren Evans vẫn có nền tảng cơ bản của 1 nghệ sĩ tài năng - biết sáng tác, biểu diễn và phong cách cá nhân nổi trội. Nếu nam ca sĩ xử lý tình huống này khéo léo hơn, đưa ra lời xin lỗi chân thành, đúng lúc, có lẽ mọi chuyện sẽ không bế tắc như hiện tại. Hoặc một khi mình đã làm sai hoàn toàn, cả với người mới và người cũ, nếu không nói được gì tử tế - chân thành hơn thì có lẽ anh nên im lặng.

Không ai cần Wren Evans phải giải cứu âm nhạc. Âm nhạc mới là thứ có thể giải cứu sự nghiệp Wren

Thật mỉa mai, không ai cần Wren Evans phải giải cứu âm nhạc. Âm nhạc mới là thứ có thể giải cứu sự nghiệp Wren. Nếu anh vẫn nghiêm túc, chân thành và đam mê theo đuổi. Sau khi sự việc này qua đi, Wren Evans có cơ hội để quay trở lại, được yêu quý và đón nhận hay không, phụ thuộc rất nhiều vào tài năng nội tại, sự rèn luyện của chính nam ca sĩ.

Nhiều khán giả cho rằng, Wren Evans muốn thoát khỏi tình cảnh này, anh cần im lặng và tạm ở ẩn một thời gian, để có thời gian sắp xếp lại các mối quan hệ, nhìn nhận lại sự việc và trách nhiệm của bản thân trong câu chuyện này. Chuyện của Wren và Lim Feng không còn là chuyện riêng của 2 người mà đã trở thành chủ đề bàn luận của công chúng. Wren Evans cần phải cho những người trong cuộc lẫn khán giả thấy, anh vẫn là một người tử tế, không để Lim Feng phải thốt lên oan ức rằng “tới bây giờ bạn vẫn nợ tôi một lời xin lỗi chân thành, và một lời cảm ơn công khai”.

Câu hỏi “Ai cứu Wren Evans”, chỉ có chính anh, âm nhạc và thời gian trả lời được

Sau chuyện này, có thể Wren Evans sẽ mất đi tệp fan “thần tượng” - ngưỡng mộ hình ảnh sạch, đẹp của idol. Nhưng với fan sự nghiệp, chỉ cần âm nhạc của Wren đủ hay, sản phẩm đủ thuyết phục, anh vẫn có cơ hội để “đông sơn tái khởi”. Drama tình ái sẽ là 1 nút thắt trên con đường sự nghiệp của Wren Evans. Vấn đề nằm ở chỗ, nam ca sĩ hóa giải nút thắt này như thế nào. Showbiz rộng lớn, nghệ sĩ muôn hình vạn trạng, câu chuyện không ai giống ai. Cú vấp năm 24 tuổi có thể là bài học quý giá cho Wren Evans, để anh nhìn lại hành trình 5 năm qua đã đồng hành cùng ai, đi đến thành công như thế nào và tiếp tục đứng lên, gây dựng lại ra sao. Có lẽ, câu hỏi “Ai cứu Wren Evans”, chỉ có chính anh, âm nhạc và thời gian trả lời được.