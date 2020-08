Các hội đồng thi tiến hành chấm thi tốt nghiệp THPT từ ngày 11/8

Tại buổi kiểm tra công tác coi thi tại Bắc Giang sáng 10/8, ông Mai Văn Trinh- Cục trưởng Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã có cuộc trao đổi nhanh với Báo Giáo dục và Thời đại về những thông tin liên quan đến kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Ông đánh giá thế nào về sự chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi?

Ông Mai Văn Trinh: Sáng nay, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đi kiểm tra thực tiễn tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Ngô Sỹ Liên tỉnh Bắc Giang. Đánh giá tổng quát, công tác chuẩn bị tổ chức thi đã được thực hiện tốt trong điều kiện của dịch Covid-19.

Ngay từ cổng trường, thí sinh đã được đo thân nhiệt. Điểm thi đã chuẩn bị khẩu trang y tế sẵn sàng phát cho các em, cùng với đó là cồn sát khuẩn. Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra phòng y tế. Phòng y tế có bác sĩ thường trực, có máy đo thân nhiệt và có cơ số thuốc tối thiểu cần thiết để sẵn sàng ứng phó với sơ cứu ban đầu.

Kiểm tra các phòng thi, đoàn công tác đánh giá các phòng thi bảo đảm sự thoáng mát, có đủ ánh sáng và quạt, cơ cấu bàn ghế được sắp xếp hợp lí để đảm bảo tối đa giãn cách cho các em. Qua báo cáo cho thấy nhà trường đã tiến hành khử khuẩn trước khi tổ chức kì thi này. Đây là những giải pháp rất đồng bộ hiệu quả.

- Ông có thể đánh giá tổng quát trong các ngày thi vừa qua?

Ông Mai Văn Trinh: Tại kì thi này, công tác phòng chống dịch được các địa phương rất chú trọng. Qua kiểm tra cho thấy nhiều địa phương còn có cách làm rất quyết liệt, kĩ lưỡng. Chẳng hạn như ở Thái Bình, máy đo thân nhiệt được trang bị tới từng phòng thi. Tất cả thí sinh và 2 cán bộ coi thi ở phòng thi đó đều được đo thân nhiệt và ghi vào trong nhật kí.

Các Hội đồng cũng đã tiến hành khử khuẩn, sát khuẩn từng phòng thi. Như Thái Bình tại mỗi phòng y tế bắt buộc phải có một bác sĩ, ngoài ra có thêm từ 1 đến 2 nhân viên y tế. Các địa phương với điều kiện của mình cũng đã nỗ lực tối đa để tổ chức kì thi.

Thứ 2, an ninh an toàn trật tự trường thi được bảo đảm, không lộn xộn, không có hiện tượng học sinh sử dụng phao thi. Mặc dù thi trong điều kiện kì thi diễn ra trong bối cảnh của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng trật tự, an ninh trường thi được giữ vững.

Thứ 3, tâm lí của các thí sinh đều rất thoải mái, tự tin. Các địa điểm thi đã nỗ lực cố gắng để chuẩn bị môi trường thi an toàn. Đề thi cũng vừa sức các em theo đúng định hướng của Bộ GD&ĐT bám sát đề tham khảo đã công bố trước đó. Đề thi được đánh giá vừa sức nhưng đồng thời có độ phân hóa phù hợp. Qua khảo sát nhanh thì học sinh khá hài lòng.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác coi thi tại Bắc Giang.

- Mặc dù đã được phổ biến kĩ quy chế thi nhưng trong ngày hôm qua có tới 13 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Ông có lưu ý gì về việc này?

Ông Mai Văn Trinh: Đây là những điều đáng tiếc và rõ ràng người chịu thiệt thòi nhất đầu tiên là các thí sinh. Ngày thi hôm qua, cả nước có 13 trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Điều này đã được nhắc nhở nhiều lần, tuy nhiên vì nhiều lí do khác nhau có thể là do các em quên, do sơ suất hoặc có thể các em cố tình mang vào.

Do đó, chúng tôi đã kịp thời nhắc nhở tất cả các hội đồng thi: Bên cạnh việc triển khai thực hiện đúng theo quy chế nhưng cũng lưu ý các thầy các cô, đặc biệt cán bộ coi thi ở các phòng thi nhắc nhở lần cuối cùng trước khi các em vào phòng thi xem các em có còn mang điện thoại vào phòng thi hay không.

Đồng thời, chúng tôi đã có chỉ đạo các hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi có giải pháp để phòng ngừa phát hiện gian lận sử dụng công nghệ cao. Đây là nội dung nhiều năm qua đã được quan tâm và năm nay có sự quan tâm nhiều hơn do sự phát triển ngày càng tinh vi của các thiết bị gian lận.

- Hôm nay, các thí sinh sẽ hoàn thành xong các bài thi. Kế hoạch công việc sắp tới của các Hội đồng thi như thế nào, thưa ông?

Ông Mai Văn Trinh: Ngày hôm nay sẽ hoàn thành công tác coi thi và bắt đầu từ ngày mai các hội đồng thi sẽ tiến hành công tác chuẩn bị chấm thi. Chúng tôi đã chỉ đạo các điều kiện cần thiết để chuẩn bị công tác chấm thi.Về cơ bản cho đến hiện nay các địa phương đã chuẩn bị xong. Địa điểm lưu trữ toàn bộ bài thi của hội đồng thi là khâu trọng yếu nên các địa phương đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng.

Các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ địa điểm làm phách được yêu cầu cách li. Địa điểm chấm thi tự luận (môn Ngữ văn) được đảm bảo yêu cầu là tổ chức 2 vòng chấm thi độc lậpVề môn thi trắc nghiệm, hiện nay mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Cụ thể, phần mềm chấm thi đã được chuyển về các đơn vị. Các thiết bị máy quét, máy tính để phục vụ cho chấm thi trắc nghiệm được các đơn vị lắp đặt.

- Bộ GD&ĐT có phương án nào để khắc phục những sự cố nếu có của việc chấm thi bằng máy?

Ông Mai Văn Trinh: Ngay sau khi thi xong, từ ngày mai 11/8, các đơn vị tiến hành tổng rà soát điều kiện để đảm bảo khi vận hành không xảy ra trục trặc. Về phía Bộ GD&ĐT luôn có bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ kĩ thuật khi cần thiết.

Năm nay, quá trình chấm thi trắc nghiệm kế thừa hiệu quả của năm ngoái, sẽ quét theo từng túi bài thi. Với túi bài thi có tối đa 24 bài thi sẽ được quét. Như vậy, thời gian phát hiện bài thi này ở thời gian thực rất ngắn. Ngay sau đó các bài thi được quét xong sẽ niêm phong lại ngay. Trong toàn bộ quá trình có sự chứng kiến của thanh tra. Việc bảo vệ an ninh an toàn còn có lực lượng an ninh bên ngoài.

Một trong những nâng cấp của phần mềm năm nay là hỗ trợ việc phát hiện và sửa lỗi. Đây là bước bắt buộc trong quá trình xử lí bài thi trắc nghiệm trước khi chấm bằng máy.

Về mặt quản lí, chúng tôi đã yêu cầu các Hội đồng thi ngay trong ngày hôm nay sau khi thi xong phải cập nhật lên hệ thống quản lí thi tình trạng vắng thi của thí sinh. Đặc biệt với những thí sinh bị xử lí ở mức độ kỉ luật đình chỉ thi sẽ cập nhật lên hệ thống. Việc này liên quan đến việc thống kê điểm, đặc biệt là điểm 0 thời gian sau này.