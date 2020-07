Các công ty lữ hành và hàng không hỗ trợ thế nào cho khách hàng bị ảnh hưởng vì Đà Nẵng dừng đón khách du lịch?

Tính từ 24/7 đến sáng 26/7, Bộ Y tế công bố Đà Nẵng có 2 bệnh nhân mới mắc Covid-19, bao gồm bệnh nhân 416 (57 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu) và bệnh nhân 418 (61 tuổi, trú tại quận Hải Châu).

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đà Nẵng tạm dừng đón khách du lịch đến TP trong vòng 14 ngày, kể từ ngày 26-7 để đảm bảo an toàn cho khách và cộng đồng cho đến khi có thông báo mới.

Ảnh minh hoạ

Trước thông tin có 2 ca bệnh mắc Covid-19 mới tại Đà Nẵng, không ít khách du lịch cũng bày tỏ lo lắng vì trước đó đã đặt tour cho cả gia đình và bạn bè mà chưa biết chính sách bồi hoàn và hỗ trợ từ các công ty lữ hành, hàng không ra sao.

Công ty lữ hành hỗ trợ khách huỷ/hoãn tour, có thể hoàn tới 80% tổng giá trị phòng và vé máy bay

Trước vấn đề này, trao đổi với PV, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó giám đốc Ban Tiếp thị Công ty du lịch Vietravel cho biết nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, từ ngày hôm nay, Công ty này sẽ tạm dừng toàn bộ tour có điểm đến là Đà Nẵng trong 15 ngày.

Đồng thời, với các đoàn đang trên đường tour tại Đà Nẵng, Công ty sẽ thu xếp thay đổi lịch trình để đoàn về sớm nhất có thể. Nếu vé máy bay tại Đà Nẵng bị quá tải, Công ty sẽ bố trí đoàn đi xe ra Huế hoặc Quy Nhơn và bay về. "Chúng tôi rất tiếc vì sự việc ngoài ý muốn này và mong quý khách thông cảm", đại diện Công ty Vietravel chia sẻ.

Theo Vietravel, trường hợp khách book tour trong vòng 15 ngày tới mà phải hủy thì đơn vị sẽ tính đến phương án là chuyển tour. Hiện đơn vị này đang làm việc với khách hàng với mong muốn khách sẽ chuyển sang tour đi các tỉnh khác như khu vực miền Bắc, Nha Trang, Phú Quốc,...

"Tuy nhiên đây là mong muốn của Công ty và chúng tôi mong khách hàng sẽ thông cảm và hỗ trợ cùng. Trong trường hợp khách hủy luôn tour này mà không chuyển tour đi tỉnh khác thì Công ty sẽ có chính sách hỗ trợ riêng cho khách hàng", đại diện Vietravel chia sẻ.

Còn theo chia sẻ của một đơn vị booking online WOW Holiday, trước tình hình dịch Covid-19 đang căng thẳng và diễn biến phức tạp ở Đà Nẵng, phía công ty cũng đã có những phương án bước đầu để hỗ trợ hành khách.

Với vé máy bay- công ty sẽ đứng ra xử lí cho khách hàng theo quy định của ngành hàng không, của các hãng và theo loại vé mà khách đặt. Với phòng thì sẽ theo nhu cầu của khách: Đổi, lùi, huỷ thì cơ bản sẽ theo chính sách của khách sạn.

Với combo mua trọn gói của đơn vị lữ hành, tiền khách nhận lại có thể lên đến 80% tổng giá trị phòng và phụ thu cùng với tiền vé theo quy định sau khi trừ đi phí dịch vụ. Đối với khách sạn thì đã có những chính sách đổi trả, phụ thu từ trước đó. Thông thường, phí đổi phòng là 20% tiền phòng + phụ thu.

Hãng hàng không đầu tiên công bố chính sách hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng do diễn biến mới của dịch Covid-19

Liên quan đến tình hình phức tạp của dịch Covid-19 tại Đà nẵng, hãng hàng không Bamboo Airways đã lên phương án hỗ trợ hành khách trên các đường bay đi/đến Đà Nẵng (DAD) có lịch khởi hành từ ngày 26/7/2020 với nội dung chi tiết như sau:

Đối với khách bay lẻ (áp dụng cho các hạng vé Business, Plus và Eco):

1. Thay đổi ngày bay/hành trình:

- Được phép thay đổi 01 lần duy nhất, miễn phí thay đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có);

- Thời hạn thay đổi: Thực hiện ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành

- Thời gian bay mới được thay đổi: Từ 27/7/2020 – 24/10/2020

2. Hoàn vé:

- Được phép hoàn miễn phí với qui định cụ thể như sau:

✓ Đối với vé xuất qua các đại lý: Tiền được lưu chuyển về tài khoản đại lý sau 45 ngày kể từ ngày đại lý gửi yêu cầu cho hãng bằng email;

✓ Đối với vé xuất qua website của hãng:

+ Tiền sẽ được lưu chuyển về tài khoản của khách sau 90 ngày kể từ ngày hãng tiếp nhận yêu cầu của khách;

- Thời hạn thực hiện: hành khách thông báo ít nhất 04 giờ trước giờ khởi hành.

Đối với đoàn khách:

- Đổi ngày, đổi hành trình: Được phép thay đổi 01 lần duy nhất, miễn phí đổi và thu chênh lệch giá vé (nếu có);

- Hoàn vé: Được phép hoàn vé miễn phí. Tiền hoàn sẽ được sử dụng để thanh toán cho các đoàn phát sinh kế tiếp;

- Thời hạn thực hiện: Hành khách phải thông báo trước ít nhất 12 giờ so với giờ khởi hành trong giai đoạn 28-31/7/2020 và ít nhất 72 giờ so với thời gian khởi hành từ 01/8/2020. Đặc biệt, các yêu cầu thay đổi phát sinh từ các đoàn đi trong giai đoạn từ 25-27/07/2020 sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ mà không bị ràng buộc về thời gian thực hiện;

- Thời gian bay mới áp dụng : Kể từ ngày 26/07/2020 – 24/10/2020;

- Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các đoàn yêu cầu thay đổi trong thời gian từ 25/07/2020 cho đến khi có thông báo mới;

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DÀNH CHO HÀNH KHÁCH SỬ DỤNG CÁC GÓI COMBO (đến Đà Nẵng):

- Đối tượng áp dụng: Hành khách đã xuất vé theo các chương trình combo vé máy bay và khách sạn, Combo đồng giá mùa thu có nhu cầu thay đổi ngày bay hoặc hành trình do ảnh hưởng của dịch COVID-19;

- Chính sách hỗ trợ trong giai đoạn dịch bệnh:

✓ Đổi ngày, đổi hành trình: Được phép thay đổi 01 lần duy nhất. Miễn phí thay đổi và không thu chênh lệch giá vé;

✓ Thời hạn thông báo:

(i) Gói combo mùa thu: Thông báo ít nhất 12h so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé;

(ii) Gói combo vé máy bay, khách sạn: Thông báo ít nhất 72h so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé trong giai đoạn từ 1/8/2020. Trong giai đoạn từ 26/7/2020 – 31/7/2020, thông báo trước ít nhất 12h so với giờ khởi hành đầu tiên trên vé (không tính lần hỗ trợ do Covid từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2020);

✓ Thời gian bay mới được phép đổi: Từ 26/7/2020 – 24/10/2020;

- Hoàn vé: không được phép;

- Đổi tên: phụ thu theo điều kiện thông thường

- Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các yêu cầu thay đổi trong thời gian từ 25/07/2020 cho đến khi có thông báo mới;