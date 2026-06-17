“Các con mua nhà xong nhốt bố mẹ ở đây”: Câu nói hé lộ 8x là 1 thử nghiệm xã hội kỳ lạ, sinh ra bởi 5x, lớn lên cùng 9x, nuôi dưỡng 10x, phục vụ Gen Z

Phóng sự "Bẫy hợp đồng kỳ nghỉ" phát sóng trên VTV về những chiêu thức tinh vi nhằm tiếp cận, dẫn dụ người cao tuổi tham gia các hợp đồng bất lợi đã trở thành chủ đề được dư luận quan tâm thời gian gần đây. Bên cạnh những cảnh báo về các hình thức lừa đảo, điều khiến nhiều người xem suy ngẫm hơn cả lại là vấn đề đời sống tinh thần của người già - những người đang phải đối mặt với cảm giác cô đơn, lạc lõng khi bước vào tuổi xế chiều.

"Các con nó mua nhà xong nhốt bố mẹ ở đây" là một trong những câu nói gây ám ảnh trong tập phát sóng mới nhất. Từ câu chuyện này, nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x - những người đang đồng thời đảm nhận vai trò làm con và làm cha mẹ - đã chia sẻ góc nhìn của mình về khoảng cách thế hệ và trách nhiệm chăm sóc đấng sinh thành.

Trong số đó có bài viết của anh Vũ Trung Kiên (thường được gọi là Kiên Vũ), hiện làm việc trong lĩnh vực marketing và quản trị doanh nghiệp. Trong quá trình công tác, anh giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp trong nước như Tổng giám đốc VietK, Quản lý thương hiệu tại THACO - Trường Hải, Giám đốc Marketing (CMO) của Tập đoàn Nhựa Đông Á, Tập đoàn Tân Á Đại Thành...

Anh Kiên Vũ

Ở chia sẻ của mình, anh Kiên ví thế hệ 8x như một "cái giảm xóc" của cuộc sống. Họ đứng giữa nhiều thế hệ và nhiều vai trò khác nhau: là con của những bậc cha mẹ sinh ra trong thời chiến, là cha mẹ của thế hệ Alpha, đồng thời phải cân bằng áp lực công việc, tài chính và các mối quan hệ xã hội.

Lớn lên trong môi trường giáo dục nghiêm khắc, quen với đòn roi và sự áp đặt hơn là những lời động viên, nhưng khi trở thành cha mẹ, họ lại phải học cách lắng nghe, tôn trọng cảm xúc và đồng hành cùng con theo những phương pháp nuôi dạy hiện đại.

Theo anh Kiên Vũ, thử thách không chỉ nằm ở việc nuôi dạy con cái mà còn ở hành trình chăm sóc cha mẹ già. Từ trải nghiệm cá nhân, anh nhận ra người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc về vật chất mà còn cần được tôn trọng quyền tự quyết và cảm giác mình vẫn còn giá trị trong gia đình. Đó cũng là lý do nhiều người lớn tuổi dễ bị thu hút bởi những lời tâng bốc, công nhận từ bên ngoài.

Khép lại bài viết, anh bày tỏ sự cảm thông với cả hai phía: cha mẹ không xấu, họ chỉ đang già đi; còn những người thuộc thế hệ 8x không vô tâm, họ chỉ đang gánh vác quá nhiều trách nhiệm cùng lúc.

Nguyên văn chia sẻ của anh Kiên Vũ:

Tôi ngày càng tin rằng thế hệ 8x là một thí nghiệm xã hội rất kỳ quái. Sinh ra bởi thế hệ 5x, lớn lên cùng thế hệ 9x, nuôi dưỡng thế hệ Alpha, phục vụ khách hàng Gen Z, báo cáo sếp Gen X, và mỗi tháng đều đặn đóng góp cho Ngân hàng TMCP Gia Đình. Một đời làm dâu trăm họ.

Bố mẹ chúng tôi phần lớn sinh những năm 50 thế hệ sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong thiếu đói, trưởng thành trong thời bao cấp và già đi trong thời đại AI. Họ từng đi bộ hàng chục cây số mua vài cân gạo, dùng phiếu mua thịt, chắt chiu từng đồng, xây nhà bằng cả đời tích cóp. Mỗi lần chở mẹ tôi về quê trên con đường giờ phủ nhựa phẳng lỳ bà đều kể ngày xưa bà gánh gạo chân đất lên đây, rồi bố lấy mẹ đón dâu từ Hải Dương đạp xe về Hải Phòng rồi lại đạp lên Đông Anh… Cho nên cách yêu thương của họ cũng rất khác. Yêu là lo. Lo là quản. Quản là mắng. Mắng chưa được thì đánh. Ngày ấy nếu phụ huynh không đánh con thì hàng xóm còn nghi ngờ gia đình có vấn đề.

Hỏi mười ông 8x thì chín ông quen với roi mây hơn là lời động viên. Tôi không nhớ bố mẹ đã bao giờ nói “Con giỏi lắm”, nhưng nhớ rất rõ những câu: “Mày biết cái gì”, “Cãi à?”, “Tao đẻ ra mày đấy”.

Ấy thế mà bây giờ đến lượt mình làm bố. Chuyên gia bảo không được quát trẻ, phải lắng nghe, phải đồng hành, phải tôn trọng cảm xúc. Thế là một ông 8x từng bị ăn roi vì làm vỡ cái bát giờ phải ngồi trước mặt con: “Beer à, bố hiểu cảm xúc của con”, “Cafe à, con có thể chia sẻ với bố”. Nhiều lúc nói xong chính mình còn muốn bật cười vì hồi bằng tuổi chúng nó, tôi mà chia sẻ cảm xúc thì khả năng cao cảm xúc ấy sẽ được giải quyết bằng dép tổ ong.

Tức là thế hệ 8x có một nhiệm vụ rất khó: bị nuôi bằng phương pháp cũ, nhưng phải nuôi con bằng phương pháp mới. Mà chưa hết buổi sáng phải nhẹ nhàng với con, buổi chiều phải nhẹ nhàng với khách hàng, buổi tối phải nhẹ nhàng với bố mẹ, trong khi bản thân mình thì chẳng thấy ai nhẹ nhàng cả. Nhiều lúc tôi thấy thế hệ 8x giống cái giảm xóc của một chiếc xe tải. Bên dưới là bố mẹ, bên trên là con cái, ở giữa là sếp, khách hàng, ngân hàng và bảng sao kê. Cú xóc nào cũng đi qua mình.

Tôi nhớ năm ngoái sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng tôi chuyển sang một khu ở mới không phải khu sang nhất, chỉ yên tĩnh hơn, nhiều cây xanh hơn, không khí tốt hơn. Tôi nghĩ tuổi già của bố mẹ sẽ dễ chịu hơn. Tôi tính đủ thứ: thang máy, bệnh viện, công viên, an ninh, tiện ích. Nói chung làm đúng bài của một đứa con trung niên. Kết quả là cãi nhau. Bố mẹ bỏ về nhà cũ. Trước khi đi, bố tôi để lại một câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ: “Ở đây bần cố nông cũng mua được, chúng mày đừng có tinh tướng”.

Nghe xong tôi đứng hình. Không phải vì giận, mà vì tôi phát hiện ra một chân lý: có những kỳ thi trong cuộc đời không có đáp án, đặc biệt là kỳ thi làm con. Sau này nghĩ kỹ tôi mới hiểu bố tôi không chê căn nhà, ông đang bảo vệ quyền được quyết định cuộc đời mình.

Và đó cũng là lúc tôi hiểu vì sao người già dễ bị lừa. Không phải vì họ ít thông minh hơn, mà vì họ đang cố giữ lấy cảm giác mình vẫn còn quan trọng. Anh đa cấp nói “Bác có tầm nhìn”, con trai nói “Bố nhầm rồi”. Anh sale nói “Bác là nhà đầu tư”, con gái nói “Mẹ bị lừa rồi”. Anh bán sở hữu kỳ nghỉ nói “Bác xứng đáng tận hưởng tuổi già”, con cháu nói “Đừng mua”. Nếu là một người đang già đi, bạn muốn nghe câu nào hơn?

Nghĩ cũng buồn cười. Lúc bé bố mẹ dạy không được mở cửa cho người lạ, không được nhận quà, không được đưa tiền cho người lạ. Đến lúc già, chính họ lại là người chuyển khoản cho người lạ nhanh nhất. Có lẽ bởi người lạ không bao giờ làm họ cảm thấy già không bảo “Bố sai rồi” hay “Mẹ không hiểu đâu”, chỉ nói “Bác còn minh mẫn lắm”, “Bác còn trẻ lắm”, “Bác còn cơ hội lắm”. Mà con người suy cho cùng sống bằng hy vọng, đặc biệt là khi tuổi tác ngày một nhiều hơn.

Cho nên tôi càng lớn càng thấy thương cả hai phía. Bố mẹ không xấu, họ chỉ già đi. Chúng ta không vô tâm, chúng ta chỉ mệt. Mệt vì vừa phải kiếm tiền, vừa phải nuôi con, vừa phải báo hiếu, vừa phải chữa lành những vết thương tuổi thơ mà chính mình chưa hiểu hết.

Có lẽ đó mới là định nghĩa chính xác nhất của thế hệ 8x. Thế hệ đầu tiên bị đánh để trưởng thành rồi lớn lên đọc sách học cách không đánh con. Thế hệ đầu tiên bị quát mắng để nên người rồi lớn lên học cách nói lời yêu thương. Thế hệ đầu tiên vừa phải làm cha mẹ của con mình, vừa phải làm cha mẹ của chính bố mẹ mình. Mà công bằng thì nói đấy là một công việc khó hơn kiếm tiền rất nhiều. Bởi kiếm tiền chỉ cần năng lực, còn làm con, làm cha, làm mẹ cùng một lúc thì đôi khi cần cả một đời để học.