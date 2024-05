Các bên liên quan phải chịu trách nhiệm như thế nào trong vụ vỡ kính khiến nữ bác sĩ 29 tuổi có nguy cơ liệt nửa người?

Trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ thông tin vụ nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê quán Nghệ An) hiện công tác tại bệnh viện K3 cơ sở Tân Triều, Hà Nội, không may gặp tai nạn nghiêm trọng ở quán cà phê.

Bác sĩ Hoàng Minh Lý

Cụ thể, tối ngày 20/4, Hà Nội có xuất hiện giông lốc, mưa bão, bác sĩ Lý đang ngồi trong quán cà phê The Coffee House thì bất ngờ bị tấm kính cường lực của quán rơi vào. Vụ tai nạn khiến nữ bác sĩ bị đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín, tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.



Tính đến ngày 9/5, nữ bác sĩ 29 tuổi đã phải trải qua 2 lần phẫu thuật và đang trong giai đoạn hồi phục. Tuy nhiên, do bị tổn thương nặng nên thời gian điều trị của bác sĩ Lý sẽ còn kéo dài và có nguy cơ cao liệt hoàn toàn hai chân.

Trao đổi với chúng tôi, dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Hoàng Vũ (giám đốc Công ty Luật TNHH AEC) cho biết: Trong trường hợp này, việc xác định ai chịu trách nhiệm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện an toàn của tòa nhà, quy trình kiểm tra và bảo dưỡng, cũng như các biện pháp phòng ngừa.

Đây là vụ tai nạn rất thương tâm gây thương tích nghiêm trọng đến nạn nhân và mất an toàn cho những người xung quanh. Vì vậy, Cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ sở hữu tòa nhà, việc xây dựng sửa chữa, cải tạo quản lý sử dụng được thực hiện ra sao, đặc biệt là đối với tấm kính rơi xuống gây thiệt hại cho nạn nhân. Tấm kính này được lắp đặt như thế nào, có đúng thiết kế, theo giấy phép xây dựng sửa chữa hay không?

Tai nạn xảy ra do nguyên nhân khách quan hay sự kiện bất khả kháng sẽ được cơ quan chức năng làm rõ, xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, thiệt hại do nhà cửa gây ra thì người quản lý nhà cửa, công trình xây dựng đó phải bồi thường theo quy định của pháp luật, nếu có lỗi liên quan đến vấn đề xây dựng. Thậm chí còn có thể phải chịu chế tài trước pháp luật.

Theo luật sư Vũ, nếu vụ việc xảy ra do lỗi cơ sở hoặc thiết kế không đảm bảo an toàn, thì bên tòa nhà sẽ chịu trách nhiệm theo quy định tại điều 605 Bộ luật dân sự. Mức thiệt hại trong trường hợp nạn nhân bị thương tích bao gồm chi phí cứu chữa, phục hồi chức năng. Tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của nạn nhân và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 50 tháng lương cơ sở. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Trần Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Luật TNHH AEC

Trách nhiệm của họ có thể bao gồm việc chi trả các chi phí y tế cho nạn nhân, bồi thường thiệt hại và cải thiện các biện pháp an toàn.

Còn nếu sự việc xảy ra do bất cẩn hoặc thiếu quản lý an toàn tại quán cà phê, họ có thể chịu trách nhiệm phần nào hoặc toàn bộ. Trách nhiệm của họ có thể bao gồm việc đảm bảo rằng môi trường kinh doanh của họ tuân thủ các quy định an toàn, đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường và hỗ trợ nạn nhân.

"Về vấn đề bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào luật pháp và các hợp đồng giữa các bên liên quan. Trong nhiều trường hợp, sự giải quyết có thể thông qua việc đàm phán hoặc thông qua hệ thống pháp luật. Các bên có thể được yêu cầu chi trả các chi phí y tế, bồi thường thiệt hại và có thể phải đối mặt với các hình phạt hoặc khoản bồi thường khác tùy thuộc vào mức độ của việc vi phạm và thương tích của nạn nhân", luật sư Vũ cho biết.