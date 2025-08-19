Kinh doanh hoa quả gọt sẵn: Tiện đủ mọi đường, người mua thì thích, người bán cũng vui, có shop bán cả nghìn đơn

Hiện nay, kinh doanh hoa quả gọt sẵn đang trở thành một xu hướng "hot" trên MXH, đặc biệt trong các hội nhóm nội bộ công ty, nơi tập trung đông đảo dân văn phòng. Những phần hoa quả được cắt gọt sẵn, đóng hộp gọn gàng, sạch sẽ và đẹp mắt đang ngày càng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng bận rộn, không có nhiều thời gian chuẩn bị đồ ăn mang theo khi đến sở làm mỗi ngày.

Xu hướng kinh doanh mới, được lan tỏa mạnh trên MXH

Trên các nền tảng MXH hay các sàn TMĐT, đặc biệt là trong các group chung của công ty hoặc khu dân cư, các bài đăng nhận đặt hoa quả gọt sẵn xuất hiện dày đặc mỗi ngày và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người mua.

Chỉ cần một người đặt, lập tức kéo theo vài ba người khác đặt theo, tạo thành một "combo ship chung" vô cùng tiện lợi. Không ít người bán còn nhận đặt theo yêu cầu, thay đổi loại trái cây trong hộp theo sở thích cá nhân, thậm chí chuẩn bị thêm muối chấm, khăn ướt… đầy đủ.

Thậm chí trên các sàn TMĐT, có cả những shop bán được cả nghìn đơn hoa quả cắt sẵn.

Không chỉ dừng lại ở những hộp hoa quả gọt sẵn tiện lợi cho bữa ăn nhẹ hàng ngày, nhiều shop còn nâng tầm sản phẩm bằng cách chuẩn bị các hộp quà trái cây được trang trí đẹp xinh, sang trọng, thích hợp làm quà tặng cho đồng nghiệp, đối tác hay người thân. Bên trong những chiếc hộp quà ấy là các khay trái cây được cắt tỉa cẩn thận, sắp xếp tinh tế, mỗi loại một góc, đủ màu sắc, đủ hương vị, nhìn thôi đã thấy vừa tươi ngon vừa cao cấp.

Các hộp quà này thường được bọc giấy kính hoặc đựng trong hộp giấy cứng, thêm nơ, thiệp, hay thậm chí có cả lớp lót rơm giấy để tăng tính thẩm mỹ. Một số shop còn nhận thiết kế theo chủ đề (sinh nhật, cảm ơn, chúc sức khỏe…) để người mua dễ dàng lựa chọn phù hợp với mục đích tặng quà.

Từ người bán đến người mua đều tiện cả đôi đường

Những người kinh doanh hoa quả gọt sẵn có thể là các shop bán hoa quả, cá nhân bán thêm trên các hội nhóm công ty hay chung cư... Về phía các shop hoặc cá nhân kinh doanh, việc bán hoa quả gọt sẵn không đòi hỏi quá nhiều vốn đầu tư ban đầu, nhưng lại mang lại lợi nhuận ổn định.

Các hộp hoa quả được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoa quả được chọn lọc tươi ngon, sau đó gọt sạch sẽ và sắp xếp bắt mắt trong những chiếc hộp nhựa hoặc giấy, có nắp đậy cẩn thận. Chỉ cần nhìn vào hộp hoa quả đã đủ khiến người ta cảm thấy tươi mát, ngon miệng. Người bán (là cá nhân) cũng chỉ cần đầu tư 1 lượt các loại hoa quả nhất định, bỏ công rửa sạch và cắt gọt cẩn thận là đã có thể bày biện, sắp xếp thành rất nhiều những hộp hoa quả để "phục vụ" người có nhu cầu.

Với người mua, đặc biệt là dân công sở - những người không có nhiều thời gian đi chợ hay tự tay sơ chế, đây là một giải pháp tiện lợi tuyệt đối. Chỉ từ 25.000 nghìn, mọi người đã có thể thưởng thức một hộp đầy ắp nhiều loại trái cây khác nhau như dưa hấu, dứa, thanh long, nho, xoài, mít… được cắt nhỏ vừa ăn, dễ bảo quản và mang đi. Việc được thưởng thức đa dạng các loại trái cây trong một phần ăn cũng khiến họ thích thú hơn so với việc mua từng loại riêng lẻ rồi về tự gọt, vừa mất công vừa khó ăn hết.

Ngọc (34 tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại Hà Nội) chia sẻ: "Mình cũng không có thời gian để cắt gọt từng đấy loại hoa quả và mang đi mỗi ngày, nên cứ đặt luôn tại các group, rồi họ ship tận tay là tiện nhất. Mỗi hộp tầm 25 - 30k thôi, không quá đắt, mà bên trong có tới 4-5 loại trái cây khác nhau. Có hôm mình với đồng nghiệp còn đặt 1 hộp, hai chị em ăn chung, vừa vui vừa tiện. Mình hay đặt của 1 bạn ở công ty, sáng sớm mà thích ăn quả gì cứ nhắn với bạn ấy trước, trưa ăn cơm xong là có hoa quả tráng miệng ngay. Thỉnh thoảng mời đồng nghiệp, còn được 'tiếng thơm' nữa".

Chưa nói đến những shop kinh doanh hoa quả sẵn có và mở thêm "dịch vụ" gọt sẵn, chỉ riêng những cá nhân đơn lẻ kinh doanh online tại nhà cũng phải công nhận sự tiện lợi mà hình thức này mang lại.

Chị Thu (37 tuổi, mẹ 2 con đang ở nhà kinh doanh online) chia sẻ: "Mình đang ở nhà nội trợ và chăm con, tiện có nhóm chung cư nên mình cũng có bán một vài mặt hàng, trong đó có hoa quả gọt sẵn. Sáng mình sẽ đi chợ từ sớm (khoảng 6 giờ sáng), sau đó chọn một vài loại quả tươi ngon, mỗi loại mua khoảng 2 - 3kg tùy loại. Về nhà mình rửa sạch hoa quả, gọt vỏ và cắt sẵn, xếp vào từng khay, sau đó sẽ giao bán trên nhóm chung cư hoặc một vài group công ty (công ty của chồng và của em gái).

Mỗi khay mình bán 25 - 30 nghìn, mấy ngày Hà Nội nắng nóng mình bán được vài chục đơn, có hôm được 100 đơn đặt hàng. Nhiều khi phải huy động thêm em gái (đang là sinh viên) gọt hoa quả cùng mình. Nói chung cũng mất công, mất thời gian gọt, bán kiểu này cũng xác định lấy công làm lãi".

Chị Thu cũng chia sẻ thêm, thỉnh thoảng phòng của chồng chị có liên quan, sinh nhật thành viên trong phòng, thay vì mua ngoài chợ về tự gọt, mọi người lại đặt hoa quả của chị. Mỗi khay hoa quả đều được cắt gọt cẩn thận, mọi người chỉ việc bày diện ra và liên hoan với nhau. Chị lại tiện mua thêm vài kg trái cây, rồi cắt gọt, bày biện và bán thêm ở hội nhóm cư dân nơi chị đang sống.

Kết luận

Có thể thấy việc kinh doanh hoa quả gọt sẵn, từ những hộp ăn liền tiện lợi đến các hộp quà trang trí xinh xắn, đang dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhất là với dân văn phòng. ,

Chỉ cần vài chục nghìn, bạn đã có thể "nạp năng lượng" nhanh chóng, bổ sung vitamin và còn được thưởng thức đủ loại hoa quả mà chẳng mất công lựa chọn, cắt gọt. Với sự chỉn chu từ người bán và nhu cầu ngày càng lớn từ người mua, mô hình này chắc chắn sẽ còn tiếp tục "làm mưa làm gió" trong thời gian tới.