7 mô hình kinh doanh nhỏ vốn thấp năm 2026: Không cần kinh nghiệm vẫn có thể tạo dòng tiền

1. Điểm nhận hàng - giao hàng trong khu dân cư

Đây là mô hình được đánh giá có độ ổn định cao vì nhu cầu nhận – gửi hàng gần như không giảm theo mùa.

Một điểm nhận hàng nhỏ đặt tại tầng trệt khu chung cư hoặc khu dân cư đông người có thể kết hợp thêm dịch vụ tiện ích như nhận giặt khô, nhận hàng mua chung hoặc giao hàng nội khu. Mỗi đơn hàng tuy lợi nhuận không lớn nhưng lượng đơn đều đặn giúp tạo dòng tiền ổn định mỗi tháng.

Ưu điểm của mô hình này là chi phí vận hành thấp, có thể quản lý bởi 1 người và dễ mở rộng thêm dịch vụ liên quan.

2. Quầy đồ ăn chế biến sẵn quy mô nhỏ

Các món ăn nấu sẵn, món hầm hoặc đồ ăn mang đi đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình bận rộn.

Chỉ cần diện tích nhỏ gần khu dân cư hoặc chợ, người kinh doanh có thể bán các món ăn đơn giản với công thức tiêu chuẩn. Mức lợi nhuận gộp của mô hình này khá cao nếu kiểm soát tốt nguyên liệu và lượng bán mỗi ngày.

Điểm mạnh là không cần đầu bếp chuyên nghiệp, quy trình chế biến đơn giản, phù hợp với người mới bắt đầu.

3. Dịch vụ chăm sóc thú cưng cơ bản

Số lượng người nuôi thú cưng ngày càng tăng khiến các dịch vụ như tắm, vệ sinh hoặc trông giữ thú cưng có nhu cầu ổn định.

Một cửa hàng nhỏ trong khu dân cư có thể cung cấp các dịch vụ cơ bản như tắm cho chó mèo, cắt móng hoặc trông giữ ngắn ngày. Với chi phí đầu tư thiết bị không quá cao, đây là mô hình có tỷ lệ khách quay lại tốt và dễ mở rộng thêm dịch vụ.

Đặc biệt, người mới hoàn toàn có thể học kỹ năng trong thời gian ngắn trước khi bắt đầu.

4. Cửa hàng bán thực phẩm giảm giá hoặc cận hạn

Xu hướng tiêu dùng tiết kiệm giúp các cửa hàng bán thực phẩm giảm giá hoặc cận hạn sử dụng trở nên phổ biến.

Các sản phẩm này thường có giá nhập thấp hơn đáng kể, giúp vòng quay vốn nhanh và dễ đạt lợi nhuận nếu chọn đúng khu dân cư có nhu cầu mua sắm tiết kiệm.

Mô hình không đòi hỏi kỹ năng chế biến hay kỹ thuật cao, phù hợp với người muốn bắt đầu kinh doanh nhỏ.

5. Quầy trái cây cắt sẵn hoặc đồ ăn nhẹ

Các sản phẩm ăn nhanh, tiện lợi như trái cây cắt sẵn, đồ ăn nhẹ hoặc nước ép đang được nhiều người ưa chuộng vì yếu tố tiện lợi và tốt cho sức khỏe.

Ưu điểm là quy trình đơn giản, không cần bếp lớn và có thể kết hợp bán online hoặc giao hàng trong khu vực. Nếu chọn đúng vị trí đông dân cư, doanh thu có thể khá ổn định.

Xu hướng tiêu dùng lành mạnh giúp mô hình này có tiềm năng phát triển dài hạn.

6. Dịch vụ chăm sóc cá nhân hoặc dịch vụ sức khỏe đơn giản

Một số dịch vụ chăm sóc cá nhân như vệ sinh tai, chăm sóc cơ bản đang trở thành xu hướng tại nhiều khu dân cư.

Điểm thuận lợi là thời gian đào tạo ngắn, chi phí đầu tư vừa phải và mức cạnh tranh chưa cao. Nếu xây dựng được tệp khách quen, mô hình này có thể tạo thu nhập ổn định hàng tháng.

Tuy nhiên, người kinh doanh cần đảm bảo yếu tố vệ sinh và đào tạo đúng kỹ thuật trước khi triển khai.

7. Cửa hàng văn phòng phẩm - in ấn nhỏ trong khu dân cư

Các dịch vụ in ấn, photocopy, bán văn phòng phẩm vẫn có nhu cầu ổn định, đặc biệt tại khu vực gần trường học hoặc khu dân cư đông gia đình có con nhỏ.

Mô hình này có chi phí đầu tư ban đầu không quá cao nhưng có thể mang lại doanh thu đều đặn theo mùa, đặc biệt vào thời điểm tựu trường.

Khả năng vận hành đơn giản giúp người mới dễ tiếp cận.

5 lưu ý quan trọng khi bắt đầu kinh doanh nhỏ Từ kinh nghiệm thực tế, người mới khởi nghiệp thường dễ mắc sai lầm khi đầu tư quá lớn ngay từ đầu. Một số nguyên tắc cơ bản có thể giúp giảm rủi ro: - Tránh mô hình cần vốn lớn hoặc chi phí nhượng quyền cao - Ưu tiên vị trí gần khu dân cư thay vì nơi đông khách vãng lai - Bắt đầu với ít sản phẩm để giảm áp lực tồn kho - Thử nghiệm mô hình nhỏ trước khi mở rộng - Chọn lĩnh vực có nhu cầu thiết yếu và dễ vận hành



