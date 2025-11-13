Các Anh Trai đang làm loạn MXH Threads: Cư dân mạng hoài nghi chia bè kết phái, bằng mặt không bằng lòng?

Xuất phát từ một bài đăng trên Threads của một cư dân mạng cho rằng dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 trông có vẻ "không thân thiết như mùa trước", MXH ngay lập tức bùng nổ. Theo đó, một tài khoản đã bâng quơ một status: "Ê mọi người, sao tui thấy Anh Trai Say Hi mùa này nhìn có vẻ không thân thiết giống mùa trước, kiểu giống chia bè chia phái".

Bài đăng này thu hút gần nửa triệu lượt xem chỉ trong 1 ngày. Phía dưới bài đăng, gần 9k tương tác, 1,8k bình luận và hơn 1k chia sẻ. Câu chuyện trở nên dậy sóng hơn khi "nhân vật chính" được nhắc đến xuất hiện. Theo đó, các Anh Trai Say Hi mùa này như BigDaddy, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn, Cody Nam Võ,... đã bình luận dưới bài viết khiến fan "đã cái nư".

Mở đầu cho "cuộc check var trên Threads", BigDaddy viết đầy châm biếm: "Thân ai người nấy lo thôi 2025 rồi ích kỷ lên mà sống. Quay xong chương trình thì ai về nhà nấy thôi, quan tâm gì nữa đâu". Câu nói nghe qua tưởng phũ, nhưng chính sự hài hước, mỉa nhẹ này lại khiến netizen hiểu ngay BigDaddy đang "cà khịa" ngược lại chủ nhân bài đăng.

Sau đó, loạt Anh Trai vào cuộc. Từ Cody Nam Võ, Hải Nam đến RiO,... chẳng cần giải thích dài dòng mà thừa nhận thẳng luôn là mối quan hệ bất hoà như cách đáp trả cao tay gửi đến antifan. Song, có những Anh Trai tranh thủ nhiệt để kể khổ như Mason Nguyễn than thở: "Anh thấy em nói đúng! Anh thấy 28 Anh Trai còn lại đoàn kết, hùa vào trêu anh". Trong khi đó, Nhâm Phương Nam quăng miếng hài không phải "chia bè chia phái" theo nghi vấn mà là các Anh Trai "chia ca ra make up mới kịp".

Nhìn vào chuỗi phản ứng này, cư dân mạng chỉ biết bật cười. Từ một dòng trạng thái ngập drama, thay vì lên tiếng "phản bác" tin đồn, dàn Anh Trai Say Hi mùa này chọn cách biến nghi vấn "rạn nứt" thành một trận tấu hài cực mạnh. Nhưng qua đó có thể thấy cách các nghệ sĩ đồng lòng đáp trả nói lên mối quan hệ giữa họ.

Ở livestage 2 rồi đến livestage 3, khán giả dễ dàng thấy cảnh tượng các Anh Trai ôm nhau khóc như mưa mỗi khi có thành viên rơi vào vòng nguy hiểm. Không phải kiểu lệ phép hay diễn cho đẹp hình ảnh, mà là những cái ôm nghẹn, những giọt nước mắt thật sự tiếc nuối vì phải chia tay đồng đội. Càng về cuối chương trình, sự gắn kết đó càng rõ ràng hơn. Bất kỳ ai phải dừng lại, những người còn lại đều đứng sau hậu trường vỗ về, động viên, thậm chí khóc nhiều hơn cả người bị loại.

Không chỉ thân thiết trên sóng, các Anh Trai còn cực kỳ gắn bó ngoài đời. Loạt Anh Trai vừa có chuyến du lịch Đà Lạt "đông vui như hội", check-in đâu cũng thấy bóng dáng nhau. Trong khi đó, nhiều nhóm nhỏ khac khác cũng thường xuyên tụ tập, từ đi ăn, tập gym đến chuyện reaction các tập lên sóng. Những khoảnh khắc đó có lẽ là câu trả lời cho thắc mắc các Anh Trai mùa 2 có thân thiết hay không.

