“Mỹ nam chạy trốn” của Say Hi: Visual chấp 10 Anh Trai, từng tẩu thoát khỏi công ty quản lý “ảo” hơn cả phim

Tính đến nay, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã phát sóng 8 tập, hoàn thành được nửa chặng đường đến đêm Chung kết. Trải qua 3 Live Stage cùng loạt tiết mục đặc sắc, người hâm mộ đã có cho mình top pick - đội hình trong mơ cho Best5 chung cuộc. Giữa 30 nghệ sĩ, Sơn.K là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Dù vậy, anh chàng vẫn còn khá xa lạ đối với non-fan và số đông khán giả.

Mầm non triển vọng chung công ty Anh Trai - Em Xinh, từng lên kế hoạch tẩu thoát “ảo” như phim

Sơn.K, tên thật là Sơn Lê, sinh năm 2001, anh một gương mặt ca sĩ trẻ mới của Vpop. Anh hoạt động dưới sự quản lý của DreamS Entertainment - cùng công ty với JSOL và Hoàng Duyên - và được xem là một hậu bối triển vọng sẽ tiếp nối bước đi thành công của những tên tuổi đi trước.

Sơn.K là hậu bối của JSOL và Hoàng Duyên

Sơn.K bắt đầu được khán giả chú ý sau màn trình diễn live ngọt lịm tim ca khúc Em Xinh cùng Hoàng Duyên trong buổi mini concert của Han Sara. Cộng đồng mạng lan truyền nhanh chóng các đoạn fancam của anh, truy tìm danh tính chàng trai này. Anh được giới thiệu là khách mời, song ca She Never Cries với Hoàng Duyên, đồng thời thể hiện phong thái biểu diễn tự tin và visual điển trai. Anh chàng sở hữu diện mạo nam tính, khuôn mặt góc cạnh, sáng bừng sân khấu.

Sơn.K song ca với Hoàng Duyên qua ca khúc She Never Cries

Điểm nổi bật của Sơn.K là giọng hát ngọt ngào, trầm ấm và mang chất tự sự. Anh không chỉ thể hiện ca khúc mà còn tham gia sáng tác và sản xuất, đặc biệt trong sản phẩm She Never Cries, Sơn.K cũng góp sức trong khâu sản xuất và phối âm.

Trước đó, tại buổi fan meeting của JSOL, Sơn.K gây bất ngờ khi cùng đàn anh thể hiện ca khúc Bản Tin Dự Báo Trời Có Mưa, bài hát do chính anh sáng tác tặng JSOL. Việc anh đảm nhiệm vai trò producer trong một số dự án của Đức Phúc, Khắc Hưng cũng cho thấy khả tài nghệ thuật và năng lực của anh chàng không phải dạng vừa.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Sơn.K đã tiết lộ quá khứ chạy trốn như phim hành động của mình. 3 năm trước, sau 3 tháng thực tập, anh chàng đã lập một kế hoạch mạo hiểm: “đào tẩu” khỏi công ty vì cảm thấy không phù hợp. Mỗi ngày, anh lặng lẽ gom một ít quần áo mang đi gửi nhờ cô bán xôi. Sơn không nói với ai, chỉ để lại một bức thư, rồi lấy quần áo từ chỗ cô bán xôi và ra công viên ngồi. Khi đó, JSOL đã phát hiện, an ủi và đưa Sơn.K về lại công ty.

Anh chàng từng đào tẩu khỏi công ty nhưng rồi được JSOL thuyết phục trở về

Tỏa sáng đúng thời điểm ở Anh Trai Say Hi, trở thành hot mem với fanbase ấn tượng

Sơn.K đã kịp gây ấn tượng mạnh mẽ khi xuất hiện trong Anh Trai Say Hi mùa 2, với màn dance break kèm nhào lộn bắt mắt trong tiết mục Độc Nhất Vô Nhị (Liên quân 2). Trong các phân cảnh tương tác, Sơn.K khiến người xem “tan chảy” với ánh mắt, nụ cười và thần thái tự tin, chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Đoạn break dance của Sơn.K viral rần rần

2 stage tiếp theo là Hermosa và Hơn Là Bạn - Sơn.K vẫn thu về độ thảo luận cao vượt trội so với những nghệ sĩ mới khác trong gameshow. Trong tổng số 7 tập phát sóng, anh chàng 4 lần lọt top 10 các Anh Trai hot nhất tuần, chứng minh sức hút khó bàn cãi.

Trong lần công bố dàn line up, tên Sơn.K chỉ có khoảng 1,2 nghìn người theo dõi trên Instagram. Sau khi lên sóng tập đầu tiên, tài khoản Instagram chạm mốc 15 nghìn người theo dõi chỉ sau 1 tháng, mức tăng gấp hơn 12 lần. Cho đến nay, anh chàng hiện sở hữu 112 nghìn người theo dõi, sự tăng trưởng ngoạn mục đối với 1 tân binh như Sơn.K

Anh chàng 4 lần lọt top 10 các Anh Trai hot nhất tuần

Hiện anh còn được cộng đồng mạng ưu ái gọi bằng biệt danh “crush quốc dân” nhờ ngoại hình ưa nhìn, tính tình hiền lành như bạn trai nhà bên. Mặc dù chiều cao của anh được cho là khiêm tốn so với nhiều đàn anh đàn chị nhưng bù lại, visual, gu thời trang và khả năng biến hóa giúp anh dễ dàng trở nên nổi bật. Nhiều người còn nhận xét gương mặt Sơn.K hòa hợp giữa nét Tăng Duy Tân và Byeon Woo Seok.

Sơn.K còn viral với tên gọi “cán bộ” do mới 24 tuổi nhưng lối sống và suy nghĩ như ông bác 42 tuổi. Anh chàng đam mê xem thời sự, ngủ sớm, rảnh là tập thể dục và không nắm bắt rõ được xu hướng giới trẻ hiện nay là gì. Với lượt tương tác trên MXH và sự yêu mến to lớn từ người hâm mộ, Sơn.K hiện là hot mem của Anh Trai Say Hi mùa 2 và được kỳ vọng sẽ tranh slot Best5 với các nghệ sĩ khác.