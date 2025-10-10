Cả Vbiz không ai làm lại mỹ nam này: Gây bão khắp MXH Trung Quốc, nhan sắc đẳng cấp Việt Nam chỉ có 1

2025 được xem là một năm bùng nổ trong sự nghiệp của Liên Bỉnh Phát khi nam diễn viên liên tục để lại dấu ấn qua các chương trình truyền hình thực tế, hoạt động âm nhạc và đặc biệt là đề cử tại giải thưởng điện ảnh Kim Chung khi đóng chính trong một bộ phim Trung Quốc. Sau chuỗi thành công này, Liên Bỉnh Phát chính thức trở lại màn ảnh rộng với dự án tâm lý nặng đô Bẫy Tiền.

Poster phim Bẫy Tiền của Liên Bỉnh Phát

Từ vai diễn để đời trong Song Lang (2018), Liên Bỉnh Phát đã từng bước khẳng định vị trí trong làng điện ảnh Việt dù xuất phát điểm là một diễn viên tay ngang. Với gương mặt điện ảnh hiếm có khó tìm, khi từng là mỹ nam Việt duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á, cùng lối diễn xuất linh hoạt giúp anh không bị đóng khung trong một hình mẫu nhất định mà thử sức với nhiều dạng vai khác nhau trong Ngôi Nhà Bươm Bướm, Điên Tối… Không chỉ nổi bật trong điện ảnh, Liên Bỉnh Phát còn ghi dấu ấn mạnh mẽ ở mảng truyền hình thực tế. Từ biệt danh “mầm non giải trí” gắn với Running Man bản Việt, anh tiếp tục để lại dấu ấn trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chiến Sĩ Quả Cảm, trở thành gương mặt đa năng được công chúng yêu mến.

Năm 2025 là thời điểm bứt phá với Liên Bỉnh Phát khi tên tuổi của anh không chỉ phủ sóng ở Việt Nam mà còn vươn ra quốc tế. Vai bác sĩ Phạm trong Bác Sĩ Tha Hương, bộ phim đã giúp anh trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Chung. Lần đầu “xuất khẩu” tại thị trường điện ảnh quốc tế, Liên Bỉnh Phát thể hiện xuất sắc một nhân vật đòi hỏi chiều sâu cảm xúc và tâm lý phức tạp, chứng minh sự nghiêm túc và đầu tư cho nghề diễn.

Liên Bỉnh Phát gây sốt xứ Trung với Bác Sĩ Tha Hương

Sau 6 năm vắng bóng màn ảnh rộng, anh vừa xác nhận xuất điện ảnh với vai nam chính trong Bẫy Tiền. Đây được xem là thời điểm vàng để trở lại điện ảnh khi tên tuổi đang ở độ chín, đồng thời dư âm từ các hoạt động truyền hình và quốc tế vẫn còn sức lan tỏa. Trước thông tin về sự trở lại này, người hâm mộ vô cùng phấn khích. Bởi lẽ đã quá lâu rồi, khán giả không được nhìn thấy visual của mỹ nam Việt duy nhất lọt top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á trên màn ảnh rộng.

Bẫy Tiền - dự án tâm lý giật gân do Silver Moonlight sản xuất và đạo diễn trẻ Oscar Dương chỉ đạo, ngay lập tức gây chú ý ngay khi hình ảnh đầu tiên được hé lộ. Liên Bỉnh Phát xuất hiện ở trung tâm poster với ánh mắt khó đoán, tay cầm điện thoại và dòng chữ “bấm vào link để nhận thưởng”. Bộ phim khai thác trực diện thực trạng lừa đảo qua điện thoại và các chiêu thức tội phạm công nghệ cao, đưa khán giả vào tâm lý hoảng loạn của nạn nhân thay vì chỉ tập trung vào việc phá án. Đây cũng là lần đầu tiên điện ảnh Việt đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự lo sợ khi rơi vào “bẫy” tài chính và những góc khuất phía sau.

Một số hình ảnh của Liên Bỉnh Phát trong Bẫy Tiền

Mặc dù còn khá mới mẻ với điện ảnh Việt, chủ đề lừa đảo qua điện thoại lại gần gũi với đời sống thường nhật. Ekip Bẫy Tiền đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phỏng vấn chuyên gia tài chính, luật sư và khai thác tâm lý người trẻ để mang đến câu chuyện chân thật nhất. Ngoài yếu tố giật gân, hồi hộp, Bẫy Tiền còn là câu chuyện về tình yêu và gia đình, những giá trị gần gũi và quen thuộc với khán giả. Dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21/11/2025, Bẫy Tiền hứa hẹn là dự án đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của Liên Bỉnh Phát, củng cố vị trí anh là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất điện ảnh Việt hiện nay.