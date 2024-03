Sự chú ý của thế giới đang đổ dồn vào gia đình tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, khi ông mời hơn 1.000 doanh nhân, chính trị gia, nghệ sĩ tới quê nhà tham dự chuỗi hoạt động ăn mừng trước thềm đám cưới con trai út Anant Ambani và con dâu tương lai Radhika Merchant.



Ngoài ấn tượng về độ xa hoa của buổi lễ, hay hai nhân vật chính cô dâu - chú rể thì một người phụ nữ cũng trở thành điểm thu hút khó rời mắt của truyền thông. Đó chính là vợ tỷ phú giàu nhất châu Á - bà Nita Ambani (60 tuổi).

Vợ chồng tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani

Bà Nita là nghệ sĩ múa Bharatnatyam cổ điển và từng giảng dạy tại trường học. Cuộc đời bà thay đổi khi bố chồng tương lai là Dhirubhai Ambani xem một màn biểu diễn của Nita và sau đó giới thiệu cho con trai Mukesh Ambani. Hai người kết hôn năm 1985, sinh được ba người con.

Tỷ phú Mukesh, 66 tuổi, là người giàu nhất châu Á với khối tài sản hơn 114 tỷ USD, theo Forbes.

Bà Nita bước chân vào lĩnh vực kinh doanh khoảng 10 năm trước, khi trở thành nữ giám đốc đầu tiên trong hội đồng quản trị của Reliance Industries - đế chế kinh doanh do chồng bà kiểm soát. Bà được bổ nhiệm vài tháng sau khi giới chức kêu gọi các công ty niêm yết ở Ấn Độ cải thiện tỷ lệ chênh lệch giới tính trong hội đồng quản trị. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình cho rằng vị trí của bà chỉ mang tính biểu tượng.

Song, có lẽ đến bây giờ mọi người sẽ phải thay đổi cái nhìn lớn về người phụ nữ này. Theo đó, bà Nita sẽ trở thành chủ tịch đế chế truyền thông (sáp nhập giữa chi nhánh của Disney tại Ấn Độ và công ty thuộc tập đoàn Reliance Industries) trị giá 8,5 tỷ USD ở Ấn Độ.

Bà Nita sẽ trở thành chủ tịch đế chế truyền thông trị giá 8,5 tỷ USD ở Ấn Độ

Bà Nita sẽ không điều hành công ty một mình. Uday Shankar, cựu chủ tịch chi nhánh châu Á - Thái Bình Dương của Disney, sẽ làm phó chủ tịch và đưa ra "quy hoạch chiến lược", theo thông báo hồi cuối tháng 2 của công ty. Thương vụ Disney - Reliance dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025, nếu cơ quan quản lý và cổ đông chấp thuận.

CNN nhận xét với chức danh mới, bà Nita Ambani sẽ trở thành "người phụ nữ quyền lực nhất trong ngành giải trí và truyền thông Ấn Độ", với khối tài sản hơn 25 tỷ USD.

Reliance sở hữu hơn 63% cổ phần của liên doanh, trong đó kiểm soát trực tiếp 16,3% và gián tiếp 46,8% thông qua Viacom18. Disney nắm số cổ phần còn lại. Hai công ty cho biết liên doanh dự kiến tiếp cận hơn 750 triệu khán giả tại Ấn Độ.

Được biết, tại Ấn Độ, bà Nita được mô tả là "nữ doanh nhân, nhà giáo dục, nhà từ thiện", có nhiều kinh nghiệm trong quảng bá thể thao và nghệ thuật. Bà sở hữu Mumbai Indians, đội cricket nổi tiếng ở giải Ngoại hạng Ấn Độ (IPL).

Thể thao được kỳ vọng sẽ chìa khóa thành công của công ty truyền thông mới. Disney Ấn Độ đã đối mặt nhiều thách thức trước khi thông tin sáp nhập được công bố. Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng năm 2022 sau khi mất quyền phát sóng các trận cricket trực tiếp vào tay Reliance, dẫn tới mất đi hàng triệu khách hàng đăng ký.

Bà Nita là thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế, ủy viên danh dự của Hội đồng Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York. Trung tâm Văn hóa mang tên bà và chồng khánh thành ở Mumbai năm ngoái, mang tới cho khán giả Ấn Độ show trình diễn Broadway đầu tiên The Sound of Music hồi tháng 5/2023.

Bà Nita luôn đấu tranh vì quyền bình đẳng giới cho phụ nữ

Bà Nita đam mê công tác giáo dục trẻ em ở Ấn Độ, đặc biệt là trẻ em gái. "Tôi chưa bao giờ phân biệt giữa con gái Isha và con trai Akash, Anant. Con trai làm được, con gái cũng có thể làm", bà Nita phát biểu năm ngoái trong chương trình phỏng vấn thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong các doanh nghiệp Ấn Độ.

"Tất cả cô gái trẻ đang vươn lên, phá bỏ rào cản, hãy cho họ cơ hội, họ sẽ tỏa sáng", bà nói, nhấn mạnh cần trả lương phụ nữ và đàn ông công bằng.

Sự hiện diện của phụ nữ trong hội đồng quản trị các doanh nghiệp ở Ấn Độ đã cải thiện trong thập kỷ qua. Gần 95% trong số 500 doanh nghiệp niêm yết trên Sàn Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ có ít nhất một phụ nữ trong hội đồng quản trị năm 2022, tăng 69% so với năm 2017, theo báo cáo của công ty tư vấn EY.

"Tuy nhiên, chưa tới 5% công ty có nữ chủ tịch nên vẫn còn nhiều không gian cải thiện", báo cáo năm 2022 của EY có đoạn.

Theo CNN