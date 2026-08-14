Mỗi khi nhắc tới hành trình giảm cân khắt khe của giới giải trí, nhiều thường nghĩ ngay đến nhịn ăn hay những món kinh điển kiểu nước ép, ức gà, súp lơ. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng một trong những bí kíp giúp hàng loạt siêu sao duy trì vóc dáng thon gọn bất chấp thời gian lại nằm ở một món ăn vô cùng quen thuộc, giá chỉ vài nghìn đồng ở bất kỳ chợ Việt nào: Đậu phụ.

Song Hye Kyo từng giảm tới 17kg với chế độ ăn kiêng có chứa đậu phụ

Đáng chú ý nhất phải kể đến biểu tượng nhan sắc xứ Hàn Song Hye Kyo. Để trút bỏ thành công 17kg mỡ thừa từ thời mới chạm ngõ điện ảnh, nữ minh tinh đã duy trì một công thức ăn uống nghiêm ngặt với đậu phụ làm trọng tâm. Trong các bữa sáng và bữa trưa, cô ăn vừa đủ no với các thực phẩm giàu xơ và đạm thanh nhẹ. Riêng bữa tối, Song Hye Kyo kiên quyết cắt bỏ hoàn toàn các dạng tinh bột tinh chế, thay thế 100% bằng đĩa đậu phụ luộc hoặc đậu phụ tươi kết hợp salad.

Vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp ở hiện tạo của "ngọc nữ" xứ Hàn

Phương pháp này giúp nữ diễn viên tận dụng trọn vẹn lượng protein thực vật dồi dào và hàm lượng nước lớn trong đậu phụ để tạo cảm giác no giả kéo dài, ngăn chặn triệt để cơ chế tích tụ glycogen và mỡ thừa trong lúc ngủ.

Siêu mẫu quốc tế Gigi Hadid lại biến đậu phụ thành nguồn cung cấp "đạm sạch" mượt mà trước mỗi mùa thời trang khốc liệt. Thay vì tìm đến các loại bột protein nhân tạo dễ gây tích nước hay nổi mụn, Gigi ưu tiên đậu phụ luộc sơ ăn kèm các loại rau củ tươi và nước chấm thanh nhẹ. Món ăn này cung cấp đủ năng lượng cho lịch trình di chuyển và tập luyện dày đặc mà không làm vồng eo bị đầy hơi hay đọng mỡ.

Phạm Băng Băng với món đậu phụ, ức gà, rau bina "gây bão" cộng đồng làm đẹp một thời

Trong khi đó, "đại mỹ nhân" xứ Trung Phạm Băng Băng lại áp dụng công thức đậu phụ kết hợp ức gà và rau bina. Sự kết hợp giữa đạm thực vật từ đậu phụ và đạm động vật ít béo từ ức gà giúp cô vừa triệt tiêu mỡ thừa triệt để, vừa nuôi dưỡng làn da căng mịn, tránh tình trạng chảy xệ da sau khi giảm cân đột ngột.

Đậu phụ không hề xa lạ trong thực đơn giảm cân của các sao Hàn

Những sao Hàn như nam thần Lee Joon-gi hay nữ ca sĩ Sooyoung (Girls' Generation) thậm chí còn nâng tầm phương pháp này khi biến đậu phụ thành món ăn chính thay thế hoàn toàn cơm trắng và mì ống trong những thời điểm cần ép cân nhanh. Việc thay thế này giúp họ triệt tiêu cơn thèm carbohydrate, duy trì mật độ cơ bụng săn chắc và giữ lượng đường huyết luôn ở mức ổn định. Tuy nhiên, nó chỉ nên kéo dài trong thời gian ngắn.

Ăn đậu phụ thế nào để tăng hiệu quả giảm cân?

Vốn dĩ, đậu phụ tươi đã sở hữu "tỷ lệ vàng" cho người siết cân nhờ chỉ số đường huyết (GI) rất thấp, giàu đạm thực vật nhưng lượng calo lại cực kỳ khiêm tốn (chỉ khoảng 70 kcal/100g). Dù vậy, nếu chỉ dừng lại ở cách ăn luộc truyền thống, bạn không chỉ dễ ngán mà còn bỏ lỡ tối đa khả năng tiêu hủy mỡ thừa của thực phẩm này. Để tối ưu hiệu quả diệt mỡ và làm mới thực đơn mỗi ngày, bạn có thể áp dụng các phương pháp chế biến đã được khoa học chứng minh dưới đây:

1. Tuyệt chiêu "đậu phụ đông lạnh" kích hoạt hormone đốt mỡ

Các nhà khoa học tại Đại học Shinshu (Nhật Bản) phát hiện ra rằng, việc cấp đông đậu phụ tươi rồi mới rã đông chế biến sẽ làm biến tính cấu trúc protein, tạo thành dạng "protein kháng". Khi đi vào đường tiêu hóa, loại protein này trở thành nguồn dưỡng chất nuôi hệ vi sinh đường ruột, kích thích cơ thể tự tiết ra hormone GLP-1. Đây là hormone then chốt giúp làm chậm tốc độ tháo rỗng dạ dày, duy trì cảm giác no lâu và thúc đẩy gan đốt cháy mỡ thừa mạnh mẽ.

Đậu hũ đông lạnh được chứng minh là tăng hiệu quả giảm cân, đốt mỡ (Ảnh minh họa)

2. Mì đậu phụ thay thế tinh bột tinh chế

Cắt đậu phụ thành sợi mỏng hoặc sử dụng mì đậu phụ chuyên dụng để thay cho mì Ý hay ramen. Chiêu thức này giúp bạn đánh lừa thị giác, cắt giảm đến 80% lượng carb nhanh nạp vào cơ thể mà không bị cảm giác thèm ăn hành hạ.

3. Áp chảo bằng nồi chiên không dầu

Cắt khối vừa ăn, ướp chút gia vị thảo mộc rồi quay giòn. Nhiệt độ cao giúp ép bớt lượng nước thừa, tạo ra lớp vỏ ngoài béo ngậy mà hoàn toàn không nạp thêm bất kỳ giọt dầu mỡ dư thừa nào.

4. Salad đậu phụ tươi sốt mè quất

Sử dụng đậu phụ non kết hợp cùng xà lách, cà chua bi và dưa chuột. Lượng nước dồi dào cùng cấu trúc mềm mịn của đậu phụ non khi hòa quyện với chất xơ rau củ sẽ lấp đầy dạ dày tức thì, chặn đứng cơn thèm ăn hiệu quả.

Cảnh báo bẫy "đậu phụ giả" và người hợp ăn đậu phụ giảm cân

Dù đậu phụ là thực phẩm giữ dáng rất tốt, bạn vẫn rất dễ rơi vào bẫy calo nếu chọn nhầm các sản phẩm biến tấu từ đậu nành.

Chẳng hạn như váng đậu (tàu hũ ky) chứa hàm lượng chất béo cao ngất ngưởng với 350 - 450 kcal/100g (gấp 5 - 6 lần đậu phụ thường), hay đậu phụ chả (bách diệp) thực chất là đồ chế biến sẵn trộn tinh bột, dầu ăn dễ gây tích mỡ nội tạng. Bên cạnh đó, đậu phụ khô nêm nếm đậm đà giàu natri khiến cơ thể dễ tích nước, sưng phù, còn đậu phụ thả lẩu lại xốp rỗng nên cực kỳ dễ hút trọn lượng dầu mỡ thừa từ nước dùng.

Không phải loại hay cách chế biến đậu phụ nào cũng giúp giảm cân (Ảnh minh họa)

Bên cạnh việc tránh các loại đậu phụ không lành mạnh, bạn cũng cần lưu ý rằng chế độ ăn siết cân này không phải là công thức "vạn năng" cho tất cả mọi người do cơ địa hấp thu protein thực vật và isoflavone khác nhau. Nếu cơ thể bạn thực sự phù hợp, bạn sẽ nhận thấy 5 tín hiệu phản ứng cực kỳ rõ rệt:

- Cảm giác thèm ăn đồ ngọt giảm rõ rệt: Nhờ chỉ số GI thấp giúp đường huyết luôn ở trạng thái ổn định, không bị hạ đột ngột gây thèm ăn.

- Vòng bụng nhẹ nhõm, bớt đầy hơi: Hệ vi sinh đường ruột được cải thiện nhờ lượng chất xơ và protein lành mạnh từ đậu phụ.

- Cơ thể tràn đầy năng lượng, không bị mệt mỏi: Lượng protein thực vật dồi dào giúp duy trì khối lượng cơ bắp trong suốt quá trình siết cân mà không gây uể uải.

- Da mặt bớt tích nước, thon gọn hơn: Thay thế các món ăn mặn hay tinh bột tinh chế bằng đậu phụ giúp cơ thể đào thải nước thừa hiệu quả.

- Vóc dáng săn chắc mà không bị mất cơ: Sự kết hợp giữa isoflavone và protein hỗ trợ phục hồi cơ bắp, giữ nét thon gọn tự nhiên cho cơ thể.

Nếu nhận thấy cơ thể có dấu hiệu chướng bụng dài ngày hay rối loạn tiêu hóa khi áp dụng, đó là lúc bạn nên điều chỉnh lại liều lượng để tìm ra công thức ăn uống phù hợp nhất với bản thân.

Nguồn và ảnh: Cosmopolitan, Tips And Tricks