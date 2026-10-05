Đăng Khôi vô địch Công diễn 4 Silk Way Star, lập kỷ lục 4 nút vàng, cờ Việt Nam tung bay trên sóng truyền hình quốc tế

Ca sĩ Đăng Khôi vừa có một đêm thi để đời tại Công diễn 4 Silk Way Star. Với màn trình diễn xuất sắc và biến hóa trên sân khấu, anh trở thành thí sinh đầu tiên lập kỷ lục nhận đủ 4 nút vàng từ ban giám khảo quốc tế, đồng thời đạt tổng điểm cao nhất từ đầu chương trình đến nay. Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay trên sân khấu và sóng truyền hình quốc tế đã trở thành một trong những hình ảnh đáng tự hào nhất của nam ca sĩ.

Chiến thắng ngoạn mục dù bốc thăm thứ tự biểu diễn cuối cùng

Tập 4 của Silk Way Star mang chủ đề đặc biệt: Sáng tạo lại những ca khúc kinh điển trong 35 năm qua của Gala Mừng Xuân - chương trình âm nhạc lớn nhất Trung Quốc, được xem là món ăn tinh thần của hàng trăm triệu gia đình mỗi dịp Tết đến. Đăng Khôi nhận thử thách với "Pơ Soảng" - "Thật sảng khoái" (倍儿爽), ca khúc được biết đến như "bài hát quốc dân" của xứ tỷ dân.

Toàn cảnh trình diễn ca khúc Thật Sảng Khoái trong Silk Way Star của Đăng Khôi.

Ở công diễn này, Đăng Khôi bốc thăm thứ tự biểu diễn 12 - vị trí cuối cùng, đồng nghĩa anh phải trình diễn sau khi đã chứng kiến 11 phần thi vô cùng xuất sắc của các thí sinh khác, tạo nên không ít áp lực. Nhưng anh đã làm nên điều kỳ diệu, giành chiến thắng với phần trình diễn bùng nổ, tiết tấu âm nhạc vui tươi, sân khấu biến hóa và nhiều năng lượng, khiến toàn bộ giám khảo và thí sinh phấn khích hò reo, đứng lên nhảy theo, dành cho anh điểm số cao nhất của tập.

Kết quả này giúp Đăng Khôi lập một lúc ba kỷ lục: Trở thành thí sinh đầu tiên nhận đủ 4 nút vàng - Ngôi sao tỏa sáng từ các giám khảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi; đạt số điểm cao nhất từ ban giám khảo quốc tế với 143 điểm; và đạt tổng điểm cao nhất của cả ban giám khảo và khán giả quốc tế với 154,85 điểm.

Vì chiến thắng mỗi tập tại Silk Way Star đi kèm đặc quyền được phát biểu trong khoảnh khắc đăng quang, với lá quốc kỳ của nước chiến thắng tung bay trên sân khấu cũng như sóng truyền hình trung ương của Trung Quốc và Kazakhstan, Đăng Khôi xúc động chia sẻ: "Tôi đang tham dự cuộc thi âm nhạc quốc tế với tư cách là một nghệ sĩ đại diện cho đất nước Việt Nam... Là người Việt Nam với niềm tự hào dân tộc, tôi luôn nỗ lực và mong ước quốc kỳ Việt Nam sẽ được tung bay trên sân khấu quốc tế này. Và hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó - trở thành nhà vô địch, quán quân của Công Diễn 4. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào! Đây là cách quảng bá văn hóa một cách trực diện và hiệu quả nhất. Tôi cảm nhận ban giám khảo, các nghệ sĩ và khán giả quốc tế đã dần yêu mến âm nhạc của tôi cũng như văn hóa, con người Việt Nam".

Đăng Khôi trở thành thí sinh đầu tiên nhận đủ 4 nút vàng - Ngôi sao tỏa sáng từ các giám khảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi; đạt số điểm cao nhất từ ban giám khảo quốc tế.

Bộ trang phục Circus Fantasy và cuộc chạy đua với thời gian

Trên sân khấu, Đăng Khôi diện bộ suit giao thoa giữa tinh thần vintage thập niên 60 và thế giới Circus Fantasy. Trên nền phom suit cổ điển, các chi tiết thêu hoa, ngôi sao, hành tinh và ánh sáng lấp lánh được đan xen như một bầu trời đầy màu sắc, truyền tải thông điệp rằng sân khấu không chỉ là nơi để thi thố mà còn là một sân chơi của cảm xúc, hướng đến trải nghiệm thị giác sống động, đầy năng lượng tích cực. Bộ trang phục khiến cả khán giả và MC tại sự kiện thích thú, một MC nổi tiếng còn nhận xét Đăng Khôi "tỏa sáng giống như những vì sao rực rỡ trên chính bộ trang phục mà anh mang".

Để có được tiết mục hoàn chỉnh, Đăng Khôi cùng ê-kíp đã sáng tạo phần hòa âm phối khí mới theo hướng mạnh mẽ, hiện đại và bắt trend. Đáng chú ý, anh tự sáng tác phần lời Việt chỉ trong vòng 2 ngày, và phần khó nhất là phải hát song ngữ Việt - Trung. Phần vũ đạo cũng là một thử thách không nhỏ khi anh chỉ có chưa đầy 24 giờ để tập luyện cùng biên đạo và hoàn thiện toàn bộ màn trình diễn, trong khi nhảy vốn không phải thế mạnh của ông bố ba con. Đăng Khôi chia sẻ: "Mọi thứ trong hành trình này diễn ra rất gấp rút và nhiều thử thách, nhưng tôi luôn nỗ lực 300% để vượt qua. Với tâm thế cố gắng không chỉ cho bản thân mình mà còn vì những điều lớn lao hơn, đó là sự tự tôn và niềm tự hào dân tộc khi thi đấu trên sân khấu âm nhạc quốc tế lớn và hoành tráng như Silk Way Star".

Nhường spotlight cho đồng nghiệp, và cái giá của những ngày làm việc quá sức

Dù vừa giành chiến thắng, Đăng Khôi đã chủ động nhường khoảnh khắc tỏa sáng đặc biệt và spotlight của nhà vô địch để nói lời chúc mừng, hát tặng sinh nhật Curley G - đại diện Trung Quốc ngay trên sân khấu. Hành động tinh tế và dễ thương này nhận được mưa lời khen từ hai MC, khán giả cũng như các nghệ sĩ quốc tế có mặt.

Tuy nhiên, phía sau ánh đèn sân khấu, ngay buổi sáng sau đêm công diễn, Thủy Anh - bà xã Đăng Khôi chia sẻ nam ca sĩ đã phải lập tức đến bệnh viện tại thành phố Nghĩa Ô, nơi đoàn ghi hình, để thăm khám và điều trị sau một thời gian dài làm việc quá sức. Cường độ làm việc cao với hai công diễn mỗi tuần, cùng lịch trình ghi hình dày đặc, không có đủ thời gian nghỉ ngơi đã khiến nam ca sĩ bị quá tải.