Ca sĩ Việt nổi tiếng gần 3 thập kỷ, nhận cát-xê 10 cây vàng: Ở tuổi 50 đi bán cà phê

Đan Trường là một trong những giọng ca gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt. Cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000, hình ảnh "anh Bo" với mái tóc hai mái đặc trưng từng phủ sóng khắp các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và băng đĩa nhạc.

Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ năm 1997 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình sáng, phong cách biểu diễn đặc trưng cùng dòng nhạc Hoa lời Việt thịnh hành thời bấy giờ.

Những ca khúc như Kiếp ve sầu, Tình đơn phương, Đi về nơi xa hay Tình khúc vàng góp phần đưa tên tuổi anh trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt. Gần ba thập kỷ trôi qua, Đan Trường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, sở hữu lượng người hâm mộ trung thành và thường xuyên xuất hiện tại các chương trình trong nước lẫn hải ngoại.

Đan Trường là một trong những giọng ca gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả Việt. Ảnh: FBNV

Giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 được xem là thời kỳ hoàng kim của nam ca sĩ. Không chỉ sở hữu loạt ca khúc được yêu thích, Đan Trường còn xây dựng được cộng đồng người hâm mộ đông đảo, phát hành nhiều album và tổ chức các chương trình biểu diễn quy mô lớn.

Với độ nổi tiếng kéo dài nhiều năm, mức thù lao biểu diễn của Đan Trường từng là chủ đề được truyền thông quan tâm. Cuối năm 2018, một đại gia tại Thái Nguyên cho biết đã chi khoảng 10 cây vàng, tương đương 500 triệu đồng thời điểm đó, để mời Đan Trường cùng học trò Trung Quang biểu diễn tại đám cưới.

Được biết gia đình chú rể đã chi khoảng 10 cây vàng để mời riêng ca sĩ Đan Trường và học trò của anh về hát trong ngày vui. Ảnh: FBNV

Bên cạnh âm nhạc, Đan Trường còn phát triển hoạt động kinh doanh. Tại Mỹ, nam ca sĩ gắn bó với thương hiệu phục vụ các món mang hương vị Việt Nam. Công việc này cũng có sự đồng hành của doanh nhân Thủy Tiên - vợ cũ của anh.

Tháng 5/2026, Đan Trường tiếp tục khai trương quán cà phê tại TP.HCM. Quán nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, thuộc phường Tân Định, được đặt tên theo biệt danh "anh Bo" quen thuộc của nam ca sĩ.

Không gian quán được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng nhiều mảng kính và các gam màu trung tính. Đáng chú ý, một tầng được dành để trưng bày hình ảnh, album và những tư liệu liên quan đến sự nghiệp âm nhạc của Đan Trường, tạo không gian để người hâm mộ nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật của thần tượng.

Bên cạnh âm nhạc, Đan Trường còn phát triển hoạt động kinh doanh. Ảnh: FBNV

Tháng 5/2026, Đan Trườngkhai trương quán cà phê tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Trong những ngày mở bán thử và khai trương vào tháng 5, nam ca sĩ trực tiếp có mặt để đón khách, giao lưu, chụp ảnh và phục vụ người hâm mộ. Đến tháng 9/2026, Đan Trường thông báo đưa thương hiệu ra miền Bắc, với cơ sở mới tại khu vực Quảng trường 3/2, Bắc Ninh. Ở tuổi 50, anh vẫn dành thời gian cho âm nhạc, đồng thời tìm kiếm những hướng phát triển mới ngoài sân khấu.