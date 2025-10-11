Thu Minh sinh năm 1977 tại Hà Nội. Cô bước chân vào con đường ca hát từ năm 1992 và nhanh chóng gây chú ý với loạt ca khúc đình đám như Nhớ Anh, Chuông Gió, Mong Anh Về... Giọng ca nội lực, kỹ thuật cùng cảm xúc tinh tế giúp cô sớm khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Vào năm 2012, Thu Minh và chồng Tây đã bí mật tổ chức đám cưới ở Hà Lan. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi này đã có hơn 1 năm hẹn hò. Ngay buổi hẹn hò thứ 2, nửa kia đã bày tỏ mong muốn tiến tới hôn nhân với cô.

Sau nhiều năm chung sống với doanh nhân người Hà Lan Otto De Jager, ca sĩ Thu Minh vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc sống viên mãn và hạnh phúc bên chồng tỷ phú. Câu chuyện tình cảm giữa nữ ca sĩ và ông xã ngoại quốc từng là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong showbiz Việt.

Ca sĩ Thu Minh được khán giả yêu mến khi sở hữu giọng hát khỏe và nội lực

Thu Minh hiện chỉ hát để thỏa đam mê, gặp gỡ khán giả và lan tỏa năng lượng tích cực

Chồng của Thu Minh là một doanh nhân người Hà Lan mang quốc tịch Czech, hơn cô 20 tuổi. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, ông xã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và là người có học thức, thông thạo 5 ngôn ngữ gồm: Anh, Pháp, Đức, Tiệp Khắc và Hà Lan. Thu Minh từng chia sẻ, chồng cô là ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh, làm việc tại Việt Nam và nhiều nước khác trên thế giới.

Chia sẻ về ông xã hơn 20 tuổi, nữ ca sĩ cho hay: "Anh là một người đàn ông thẳng thắn, Minh thích người thẳng thắn bởi Minh cũng vậy. Chúng tôi sẽ không bao giờ phải nghi ngờ nhau, có gì thì nói để cùng giải quyết. Anh cũng là người có lòng nhân ái, giàu cảm xúc và rất thông minh. Con người anh rõ ràng, cương trực và đặc biệt hài hước".

Chồng của Thu Minh là một doanh nhân người Hà Lan mang quốc tịch Czech, hơn cô 20 tuổi

Anh có thể nói thành thạo tới 5 ngôn ngữ gồm Anh, Pháp, Đức, Tiệp Khắc và Hà Lan.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, chồng của Thu Minh còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự yêu thương và chiều chuộng vợ con

Nam doanh nhân thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những món quà xa xỉ dành tặng cho vợ

Kể từ khi kết hôn, Thu Minh gần như rút lui khỏi showbiz, chỉ đi hát vì niềm vui và tình yêu âm nhạc, chứ không còn chịu áp lực kiếm tiền như trước. Lấy chồng tỷ phú, Thu Minh có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô thường xuyên xuất hiện với hàng hiệu xa xỉ, di chuyển bằng siêu xe và ở trong căn biệt thự sang trọng.

Thu Minh từng tâm sự trong 1 chương trình: "Không phải lúc nào chúng tôi cũng giống nhau. Cả hai hay "choảng nhau" vì vợ chồng đều nóng tính và thẳng thắn nữa nên có gì là nói ngay, không hề giấu giếm. Tuy nhiên, khi gặp vấn đề lớn thì hai vợ chồng lại đoàn kết và nhìn chung một hướng. Ngoài ra, trong cách đối nhân xử thế với gia đình, bạn bè, chúng tôi cũng đồng quan điểm".

Hồi năm 2020, Thu Minh gây trầm trồ khi khoe ảnh được ông xã tặng "xế hộp" 8 tỷ đồng mang tên mình

Gắn bó bên nhau hơn 1 thập kỷ, chồng Tây vẫn giữ thói quen thắt dây giày cho cô

Thu Minh từng nói ông xã cô là người cực kỳ tôn trọng vợ, luôn đồng hành và ủng hộ cô trong mọi quyết định. Cô thừa nhận rằng nhờ có ông xã là một doanh nhân thành đạt, cô không còn chịu áp lực về kinh tế. Nữ ca sĩ giờ đây thoải mái tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho gia đình và hát vì đam mê thay vì phải tất bật chạy show để kiếm tiền như trước.

Dù không hoạt động sôi nổi như trước, Thu Minh vẫn giữ được vị thế trong làng nhạc Việt. Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Thu Minh và ông xã vẫn được xem là một trong những cặp đôi quyền lực và hạnh phúc nhất showbiz Việt. Từ năm 2020, Thu Minh chuyển sang Singapore sinh sống để hỗ trợ ông xã công tác và chăm sóc con trai nhỏ.

Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ cho biết không phải đau đầu lo cày cuốc kiếm tiền

Từ năm 2020, Thu Minh chuyển sang Singapore sinh sống để hỗ trợ ông xã công tác và chăm sóc con trai nhỏ