Ca sĩ Việt là con trai Phó Giáo sư - Tiến sĩ Giáo dục học: Đụng tay ra hit, làm show nào cháy vé show đấy
Nam ca sĩ làm nhiều khán giả bất ngờ tiết lộ profile ấn tượng của mẹ.
Hoàng Dũng khoe profile "khủng" của mẹ
Hoàng Dũng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích của làng nhạc Việt với loạt ca khúc được khán giả yêu thích. Gần đây, tên tuổi nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm khi anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đặc biệt, trong tiết mục mới đây, Hoàng Dũng gây chú ý khi đưa chất liệu văn hóa Tày lên sân khấu và lần đầu có mẹ đồng hành trong một phần trình diễn đặc biệt.
Tiết mục Tích Tịch Tình Tang của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ
Trong tiết mục Tích Tịch Tình Tang của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ, gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will, nhóm lựa chọn hát Then, đàn tính làm chất liệu chính, lấy cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh và hình ảnh tiếng đàn gọi người trở về. Là người dân tộc Tày, Hoàng Dũng cũng trực tiếp tham gia xây dựng ý tưởng, mong muốn đưa những nét đặc trưng trong văn hóa quê hương đến gần hơn với khán giả trên sân khấu lớn.
Đáng chú ý, tiết mục còn có sự xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng. Việc mẹ cùng con trai đứng trên sân khấu vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của phần trình diễn, đồng thời giúp Hoàng Dũng kể câu chuyện về nguồn cội bằng chính âm nhạc và tình cảm gia đình.
Sau khi lên sóng, màn xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng trên sân khấu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng đứng trong một tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa Tày trở thành điểm nhấn đáng nhớ, đồng thời khiến câu chuyện phía sau phần trình diễn được chú ý hơn.
Sau khi lên sóng, thông tin về mẹ Hoàng Dũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, nam ca sĩ chính thức chia sẻ những thông tin cụ thể về mẹ mình. Theo đó, mẹ anh là Hoàng Thị Chiên, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Giáo dục học, từng giữ vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX, đơn vị tỉnh Bắc Thái và có 37 năm cống hiến cho ngành giáo dục.
Đáng chú ý, mẹ Hoàng Dũng cũng là nghệ nhân hát Then, qua đó góp phần lý giải mối gắn kết đặc biệt của nam ca sĩ với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Những thông tin được Hoàng Dũng tiết lộ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả dành lời khen cho hai mẹ con Hoàng Dũng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thông tin về mẹ nam ca sĩ. Nhiều người bất ngờ khi biết bà vừa có nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục, vừa gắn bó với nghệ thuật hát Then.
Hơn 10 năm đi hát, Hoàng Dũng có loạt hit và concert liên tục cháy vé
Với nền tảng gia đình có truyền thống giáo dục và nghệ thuật, Hoàng Dũng sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc và từng bước xây dựng hình ảnh một singer-songwriter với hơn 10 năm hoạt động trong làng nhạc Việt. Hoàng Dũng, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Dũng, sinh năm 1995 tại Thái Nguyên.
Hoàng Dũng từng theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nam ca sĩ bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2015 và dần tạo dấu ấn với khả năng tự sáng tác, chơi nhạc cụ và theo đuổi những ca khúc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Hoàng Dũng bắt đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia Giọng Hát Việt 2015.
Tại chương trình, Hoàng Dũng gây chú ý với giọng hát và khả năng sáng tác, sau đó giành ngôi Á quân. Sau cuộc thi, Hoàng Dũng tiếp tục thử sức tại Sing My Song, đồng thời giới thiệu loạt sáng tác như Yếu Đuối, Chờ Anh Nhé, Nép Vào Anh Và Nghe Anh Hát, Chẳng Nên Lời hay Đôi Lời.
Bước ngoặt lớn đến vào năm 2020 khi Hoàng Dũng phát hành album đầu tay 25. Trong đó, ca khúc Nàng Thơ nhanh chóng trở thành ca khúc nổi bật, đưa tên tuổi Hoàng Dũng đến gần hơn với khán giả đại chúng. Ca khúc sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh và từng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, trở thành một trong những bài hát quen thuộc với khán giả trẻ. Đến nay, Nàng Thơ đã đạt khoảng 153 triệu lượt xem trên YouTube, tiếp tục là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Hoàng Dũng.
Nàng Thơ - bản hit nổi tiếng hàng đầu trong sự nghiệp của Hoàng Dũng
Sau cú hit Nàng Thơ, Hoàng Dũng tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng loạt ca khúc và dự án âm nhạc mang màu sắc riêng. EP 25 Mét Vuông năm 2021 làm mới một số sáng tác quen thuộc, trong đó Thói Quen có sự góp giọng của GDucky. Năm 2022, Hoàng Dũng phát hành EP Yên với 4 ca khúc, nổi bật là Đôi Mươi và Ném Câu Yêu Vào Không Trung, tiếp tục khai thác những câu chuyện tình yêu ở góc nhìn trưởng thành hơn. Đến năm 2025, nam ca sĩ trở lại với album Xoay Tròn, gồm 15 ca khúc như La Bàn, Sao Giờ Em Mới Tới, Cuối Tuần (1825), Tách, Em Trồng Cây, Khiêu Vũ Trong Đêm và Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua, cho thấy sự thay đổi trong màu sắc âm nhạc.
Không chỉ gây chú ý với loạt ca khúc được khán giả yêu thích, Hoàng Dũng còn cho thấy sức hút trên sân khấu qua những concert cá nhân có quy mô ngày càng lớn. Concert đầu tiên của anh được tổ chức với khoảng 500 khán giả, từng bước tạo tiền đề để nam ca sĩ mở rộng quy mô các đêm diễn sau này. Tiếp đó là Concert 25 với hai đêm diễn tại Hà Nội và TP.HCM, rồi đến Yên Concert với hai đêm tại TP.HCM và Hà Nội.
Mới đây nhất là 3 đêm Xoay Tròn Concert trong năm 2025 và 2026. Quy mô chương trình ngày càng mở rộng, lượng khán giả cũng tăng mạnh, từ vài trăm người ở những ngày đầu lên hàng nghìn, rồi hơn 11.000 khán giả trong đêm diễn mới nhất. Đặc biệt, các đêm nhạc của Hoàng Dũng liên tục cháy vé, cho thấy sức hút ngày càng lớn và lượng khán giả sẵn sàng đồng hành cùng anh qua những sân khấu ngày một quy mô.
Có thể thấy Hoàng Dũng vẫn duy trì sức hút sau hơn một thập kỷ hoạt động. Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tiếp tục giúp nam ca sĩ đến gần hơn với đông đảo khán giả, trong khi loạt sản phẩm và concert liên tiếp ghi dấu cho thấy con đường âm nhạc của anh ngày càng rõ nét.