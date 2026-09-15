Ca sĩ Việt là con trai Phó Giáo sư - Tiến sĩ Giáo dục học: Đụng tay ra hit, làm show nào cháy vé show đấy

Hoàng Dũng khoe profile "khủng" của mẹ

Hoàng Dũng là một trong những nam ca sĩ được yêu thích của làng nhạc Việt với loạt ca khúc được khán giả yêu thích. Gần đây, tên tuổi nam ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm khi anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đặc biệt, trong tiết mục mới đây, Hoàng Dũng gây chú ý khi đưa chất liệu văn hóa Tày lên sân khấu và lần đầu có mẹ đồng hành trong một phần trình diễn đặc biệt.

Tiết mục Tích Tịch Tình Tang của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ

Trong tiết mục Tích Tịch Tình Tang của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ, gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will, nhóm lựa chọn hát Then, đàn tính làm chất liệu chính, lấy cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh và hình ảnh tiếng đàn gọi người trở về. Là người dân tộc Tày, Hoàng Dũng cũng trực tiếp tham gia xây dựng ý tưởng, mong muốn đưa những nét đặc trưng trong văn hóa quê hương đến gần hơn với khán giả trên sân khấu lớn.

Mẹ Hoàng Dũng là khách mời đặt biệt trong tiết mục của nam ca sĩ tại chương trình

Đáng chú ý, tiết mục còn có sự xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng. Việc mẹ cùng con trai đứng trên sân khấu vì thế trở thành một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất của phần trình diễn, đồng thời giúp Hoàng Dũng kể câu chuyện về nguồn cội bằng chính âm nhạc và tình cảm gia đình.

Sau khi lên sóng, màn xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng trên sân khấu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Khoảnh khắc hai mẹ con cùng đứng trong một tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa Tày trở thành điểm nhấn đáng nhớ, đồng thời khiến câu chuyện phía sau phần trình diễn được chú ý hơn.

Sau khi lên sóng, thông tin về mẹ Hoàng Dũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả