Ca sĩ tỷ view gặp sự cố nhạy cảm trước mặt 90.000 fan

Trong buổi biểu diễn cuối cùng của tour Together, Together tại sân vận động Wembley, London, Harry Styles đã kín đáo kéo khóa quần lên sau khi nhận thấy khóa quần bị tuột. Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nam ca sĩ tỷ view đã quỳ xuống trong lúc trình diễn đầy cảm xúc bài hát As It Was và nhận thấy mình đang để lộ vùng nhạy cảm trước khán giả.

Anh bình tĩnh kéo khóa quần lên, trước khi dành thêm vài giây để thở, trong khi đám đông 90.000 người hâm mộ hò reo. Trên mạng xã hội, netizen hài hước bình luận rôm rả, nhận xét khoảnh khắc này là dễ thương: “Sẽ chẳng phải là Harry nếu trong suốt chuyến lưu diễn anh ấy không bị bung khóa quần", "May là bài hát cuối cùng, ai biết nó đã như thế bao lâu rồi", "Trong lòng anh ấy đang hoảng loạn, tự hỏi khóa quần của mình đã mở bao lâu rồi"...

Harry Styles và khoảnh khắc xấu hổ trên sân khấu. Ảnh: Page Six

Nam ca sĩ 32 tuổi đã kết thúc chuỗi 12 đêm diễn tại sân vận động Wembley với 90.000 khán giả. Anh đã dành thời gian để tri ân các thành viên nhóm One Direction, bao gồm cả Liam Payne quá cố: “Tôi sẽ không có được vị trí này nếu không có bốn người bạn đã đóng góp rất lớn vào hành trình này. Tôi muốn cảm ơn Niall, Louis, Zayn và người bạn thân thiết Liam. Những đêm này, và tất cả những gì tôi đã học được trong thời gian này, tình bạn, mọi thứ, tất cả những điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có họ”. Cuối cùng, Harry Styles gửi lời cảm ơn đến các fan: “Tôi sẽ không có được ngày hôm nay nếu không có các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Ảnh: Page Six

Anh tri ân One Direction khi kết thúc show diễn. Ảnh: Page Six

Harry Edward Styles sinh ngày 1/2/1994 tại Redditch, Worcestershire, Anh Quốc. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và biểu tượng thời trang nổi tiếng của Vương quốc Anh. Harry Styles sở hữu chất giọng tenor đặc trưng, phong cách âm nhạc pha trộn giữa pop, rock, soft rock, folk và funk. Với chiều cao khoảng 1,83 m cùng phong cách thời trang phi giới tính, anh được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của thế hệ mình.

Từ nhỏ, Harry Styles đã bộc lộ niềm đam mê âm nhạc. Khi còn học trung học tại Holmes Chapel Comprehensive School, anh là ca sĩ chính của ban nhạc White Eskimo. Trước khi nổi tiếng, Harry Styles từng làm bán thời gian tại một tiệm bánh địa phương. Năm 2010, ở tuổi 16, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng The X Factor UK với tư cách thí sinh solo. Dù không đủ điều kiện vào vòng sâu với tư cách cá nhân, ban giám khảo quyết định ghép anh cùng bốn thí sinh khác gồm Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson và Zayn Malik để thành lập nhóm nhạc One Direction.

Mặc dù chỉ đứng thứ ba chung cuộc, One Direction nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Trong giai đoạn 2011–2015, nhóm phát hành năm album phòng thu liên tiếp đều đạt thành tích thương mại ấn tượng, có nhiều bản hit như One Thing, Kiss You, Story Of My Life, Live While We Young, Night Changes, Perfect... One Direction bán được hơn 70 triệu bản thu trên toàn thế giới, trở thành một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất lịch sử.

Harry Styles là thành viên One Direction. Ảnh: X

Sau khi One Direction tạm ngừng hoạt động vào năm 2016, Harry Styles bắt đầu con đường nghệ sĩ solo. Anh là chủ nhân của nhiều bản hit tỷ view như Watermelon Sugar, Falling, As It Was, Sign of the Times... Watermelon Sugar giúp anh giành giải Grammy Awards đầu tiên cho hạng mục Trình diễn Pop Solo xuất sắc nhất. As It Was trở thành một trong những ca khúc thành công nhất thập niên 2020, đứng đầu bảng xếp hạng tại hàng chục quốc gia và lập nhiều kỷ lục phát trực tuyến.

Harry Styles cũng tổ chức chuyến lưu diễn toàn cầu Love On Tour kéo dài từ năm 2021 đến 2023 với hơn 160 buổi biểu diễn và doanh thu thuộc nhóm cao nhất lịch sử các tour diễn của nghệ sĩ solo. Ngoài âm nhạc, nam ca sĩ còn thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Anh nhiều lần xuất hiện trong danh sách những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới và được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng sáng tác, biểu diễn trực tiếp cũng như sức ảnh hưởng đối với văn hóa đại chúng.

Anh có sự nghiệp solo thành công. Ảnh: Page Six

Trong nhiều năm, Harry Styles từng được truyền thông nhắc đến khi hẹn hò hoặc có tin đồn tình cảm với một số người nổi tiếng như Taylor Swift, Kendall Jenner và Olivia Wilde. Hiện tại, anh đã đính hôn với nữ diễn viên Zoe Kravitz. Trong đám cưới của Taylor Swift vừa qua, chỉ có Zoe Kravitz đến dự do Harry Styles bận biểu diễn. Dù vậy, anh vẫn trình diễn bài hát chia tay lấy cảm hứng từ Taylor Swift mang tên Two Ghosts, phát hành vào năm 2017.

Nam ca sĩ từng có mối tình ồn ào với Taylor Swift. Ảnh: X

Hiện tại, anh đính hôn với Zoe Kravitz. Ảnh: X

Nguồn: Page Six

MINH HỒNG