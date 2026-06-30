Ariana Grande đã bị bắt gặp đi chơi cùng người yêu cũ Ricky Alvarez, chỉ vài tuần sau khi tin tức về việc cô chia tay Ethan Slater được công bố. Trong những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ Thank U, Next được nhìn thấy tươi cười trò chuyện với tình cũ tại một nhà hàng ở Austin, Texas. Điều này làm dấy lên nghi vấn cô "lò vi sóng" với người yêu cũ.

Tuy nhiên, một nguồn tin nói với TMZ rằng Ariana Grande chỉ tình cờ ở thành phố này khi đi diễn. Cô cùng bạn trai cũ và những người bạn khác cùng ra ngoài để ăn mừng sinh nhật tuổi 33. "Không có chuyện tình cảm nào giữa Ariana và Ricky vào thời điểm này" - nguồn tin thân cận tiếp tục. Tại bữa tiệc, cô cũng chụp ảnh cùng 1 số người hâm mộ.

Ariana Grande đi với tình cũ...

... khi vừa chia tay Ethan Slater. Ảnh: Page Six

Người đại diện của Ariana Grande đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ Page Six. Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ được bắt gặp đi chơi cùng Ricky Alvarez trong những năm qua. Họ từng được nhìn thấy dành thời gian bên nhau ở thành phố New York vào năm 2019. Nhưng sau khi tin đồn họ hẹn hò trở lại xuất hiện, nữ ca sĩ nhanh chóng bác bỏ những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

Ariana Grande và Ricky Alvarez từng có mối quan hệ tình cảm ngắn ngủi sau khi vũ công phụ họa này tham gia cùng nữ ca sĩ đoạt giải Grammy trong chuyến lưu diễn Honeymoon Tour năm 2015. Kể từ đó, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, và Ariana Grande đã nhắc đến anh trong bài hát Thank U, Next: “Tôi đã viết một vài bài hát về Ricky/Giờ tôi nghe lại và cười”.

Ariana Grande và Ricky Alvarez từng hẹn hò cách đây 1 thập kỷ. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên, những lời đồn đoán trở nên mờ ám hơn khi cô chỉ vừa mới chia tay Ethan Slater. “Ariana và Ethan đã chia tay vài tháng trước nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè kể từ đó và dành cho nhau sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Đây không phải là quyết định họ đưa ra một cách dễ dàng, nhưng họ nhận ra rằng làm bạn bè sẽ tốt hơn là ở trong một mối quan hệ ràng buộc" - nguồn tin thân cận tiết lộ. Người này cũng tiết lộ Ariana Grande cảm thấy hạnh phúc và đang tập trung vào sự nghiệp.

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, diễn viên hàng đầu thế giới hiện nay và được mệnh danh là "tiểu diva". Cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ nhỏ, nổi tiếng với vai Cat Valentine trong loạt phim truyền hình của Nickelodeon như Victorious hay Sam & Cat.

Ariana Grande được mệnh danh là "tiểu diva". Ảnh: Page Six

Bước ngoặt đến khi Ariana Grande chuyển hướng sang âm nhạc. Album đầu tay Yours Truly (2013) giúp cô trở thành “hiện tượng mới” của làng nhạc pop và R&B. Các album sau đó như My Everything (2014), Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) và Positions (2020) đều gặt hái thành công lớn, mang về cho cô nhiều giải Grammy, Billboard và MTV Awards. Với chất giọng soprano mạnh mẽ cùng quãng giọng ấn tượng gần 4 quãng tám, Ariana Grande thường được so sánh với diva đình đám Mariah Carey, sở hữu nhiều bản hit tỷ view. Đối với fan Việt, Ariana Grande lại từng để lại kỷ niệm không vui khi đột ngột huỷ show diễn tại TP.HCM mặc dù đã đáp tới sân bay Tân Sơn Nhất vào năm 2017.

Vài năm trở lại đây, diện mạo của Ariana Grande xuống cấp, ngày càng trở nên héo hon và gầy gò đáng báo động với 2 cánh tay nhỏ như que củi, xương quai xanh và xương vai nhô ra rõ mồn một, khuôn mặt hốc hác, đôi má lõm sâu, gò má nhô cao. Sự thay đổi quá lớn so với thời kỳ đỉnh cao trước đây khiến công chúng lo ngại về sức khỏe của Ariana Grande. Nữ ca sĩ từng cho biết cô phải trải qua nhiều liệu pháp tâm lý để đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cùng hàng loạt vấn đề tinh thần khác như trầm cảm, lo âu và cảm giác tội lỗi kéo dài. Áp lực tâm lý nặng nề này được cho là đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất của Ariana Grande.

Nữ ca sĩ từng khiến fan Việt thất vọng vì hủy show. Ảnh: Page Six

Ariana Grande và Ethan Slater bắt đầu hẹn hò từ tháng 7/2023. Họ phải lòng nhau sau khi hợp tác trong bộ phim Wicked. Tuy nhiên, cuộc tình của cặp đôi này không được công chúng ủng hộ. Lý do là cả 2 đến với nhau khi vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người khác. Thời điểm đó, Ariana Grande đang ly thân đại gia bất động sản Dalton Gomez, còn Ethan Slater vẫn còn bị ràng buộc mối quan hệ với bà xã Lilly Jay. Phải đến tháng 3/2024, Ariana Grande mới hoàn tất thủ tục ly hôn với Dalton Gomez, còn Ethan Slater chính thức ly hôn vợ vào tháng 7/2024.

Nữ ca sĩ mới chia tay Ethan Slater. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six

MINH HỒNG