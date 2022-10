Ca sĩ Tuấn Nghĩa: 'Tôi cảm thấy xấu hổ khi từng vì tiền mà thu âm bất chấp'

Tuấn Nghĩa sinh năm 1990 tại Hà Nội. Anh chàng tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia, từng tham gia giảng dạy và là tổ trưởng tổ thanh nhạc tại trường đào tạo âm nhạc của ca sĩ Mỹ Linh.

Năm 2019, Tuấn Nghĩa vào Sài Gòn để tham gia cuộc thi Ban nhạc quyền năng và lọt top 5 chung cuộc. Cùng năm, Tuấn Nghĩa giành giải thưởng trong nhiều game show về ca nhạc như: giải Ba chương trình "Hãy nghe tôi hát", giải Nhất "Người hát tình ca", giải Nhất "Sàn chiến giọng hát"…

Mới đây, Tuấn Nghĩa vừa góp thêm giải quán quân Người kể chuyện tình vào bộ sưu tập giải thưởng của mình sau 3 năm Nam tiến lập nghiệp. Nhân dịp này, nam ca sĩ đã dành cho phóng viên một cuộc trò chuyện thú vị.

Tuấn Nghĩa vừa đăng quang quán quân chương trình Người kể chuyện tình 2022.

"Cái tôi mong muốn không phải nổi tiếng mà là danh tiếng"

Từng đạt quá nhiều giải thưởng ở các game show ca nhạc, khi nhận giải quán quân Người kể chuyện tình 2022, bạn còn cảm giác vui sướng, hồi hộp như những lần trước?

Đúng là tôi bình thản nhưng không phải do mình đã giành quá nhiều giải thưởng. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa, tới khi nào tôi khẳng định được mình, thấy đủ mới dừng lại.

Mục tiêu của tôi lớn lắm. Tôi không ước mơ nổi tiếng nhưng tôi ước khi mình mất đi, nhắc tới dòng nhạc này, người ta sẽ nhắc tới tên mình. Cái tôi mong muốn không phải nổi tiếng mà là danh tiếng. Có nhiều người không nổi tiếng nhưng nhắc tới dòng nhạc đó là phải có tên họ, giống như tài tử Ngọc Bảo. Tôi mong mình được nhắc tới như vậy (cười).

Tuấn Nghĩa đạt nhiều giải thưởng như vậy thì cát-xê khi đi hát có cao?

Tôi hát được nhiều ngôn ngữ. Từ bé, tôi đã học chuyên Pháp, tự học tiếng Anh. Khi vào Nhạc viện, tôi học cách phiên âm, phát âm tiếng Ý, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản… nên giờ tôi hát được nhiều thứ tiếng.

Nhưng thật sự, cát-xê của tôi không bằng các bạn ca sĩ trẻ đang viral trên mạng. Dòng nhạc tôi theo là nhạc thính phòng, opera, trữ tình, nhạc ngoại nên tệp khách hàng cũng khác. Tôi hát phòng trà, event công ty thì giá cát-xê không cao được.

Vào Sài Gòn, tôi hoạt động tự do, khó khăn không ít. Tuy nhiên, tôi thấy mình may mắn so với các bạn ca sĩ đồng trang lứa. Sau 3 năm, tôi đã có bước tiến khá nhanh, ít nhất là tôi đã khẳng định được mình ở dòng nhạc hiện tại, thậm chí cả nhạc ngoại.

Tôi hát những gì mình thích, thỏa mãn bản thân trước. Ai nghe thấy yêu mến thì tôi chia sẻ với họ, chứ không chạy theo thị hiếu. Tôi muốn làm nghệ thuật vị nghệ thuật. Nếu thành công, tôi hạnh phúc. Còn chạy theo thị hiếu, bản thân tôi không hạnh phúc và khán giả của tôi cũng không vui, như vậy thì tôi không làm.

Tuấn Nghĩa mong có danh tiếng trong dòng nhạc mà mình đam mê và theo đuổi.

Vậy cuộc sống của Tuấn Nghĩa sau 3 năm Nam tiến thế nào?

Tôi đã mua được nhà nhưng không phải nhờ tiền cát-xê mà nhờ dòng nhạc tôi hát. Khán giả yêu mến, thương tôi một thân một mình lập nghiệp ở Sài Gòn nên mỗi người giúp một chút. Tôi mua nhà lúc nào không biết.

Cũng phải nói thật là tôi mua trả góp, giờ vẫn nợ tiền ngân hàng. Tôi là ca sĩ tự do nên không thể chứng minh thu nhập ổn định. Do đó, ngân hàng không thể giải ngân cho vay, tôi phải nhờ mẹ đứng tên vay ngân hàng mới mua được nhà.

Bản thân tôi tới giờ vẫn sống khỏe bằng nghề hát, không phải làm nghề tay trái. Thật ra, tôi cũng nghĩ tới kinh doanh nhưng kinh doanh mất khá nhiều thời gian, sẽ ảnh hưởng tới sự thăng hoa trong nghệ thuật nên tôi không làm.

Hối hận vì từng thu âm bất chấp để mưu sinh

Ca sĩ thường có quản lý book show để tiện thương lượng giá cát-xê. Còn Tuấn Nghĩa tự mình làm hết, điều đó có gây trở ngại, khó khăn cho bạn?

Tôi tự thương lượng và nhiều khi bị hố. Tôi không thấy có gì khó khăn với việc tự thương lượng cả, mọi người ngại mặc cả chứ tôi thì không. Tôi rất thẳng thắn và rõ ràng.

Hồi mới vào Sài Gòn, vì mưu sinh, tôi nhờ người bạn nói với các phòng thu, cần thu âm ca khúc thì gọi tôi. Thời đó, vì cần tiền nên tôi thu âm bất chấp, với giá từ 800.000 đến 1 triệu 1 bài, bất kể sáng tác của ai. Và giờ thì tôi thấy hậu quả của việc thu âm tùy tiện đó.

Khi bật Youtube lên, có những bài, tôi không thể tin được là lúc đó mình lại nhận lời hát. Tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân vì bài hát quá dở.

Quán quân Người kể chuyện tình hối hận khi từng vì tiền mà thu âm bất chấp.

Bởi vậy, giờ tôi rất khó tính. Nhạc sĩ đưa bài cho tôi hát phải đáp ứng đủ 3 điều kiện. Đầu tiên, phải đưa tôi xem tổng phổ, tôi sẽ tự "phá bài" xem có hay không, ca từ và giai điệu có nâng nhau lên không.

Sau đó, tôi sẽ hỏi nhạc sĩ hòa âm phối khí ở đâu. Nếu thấy không ổn, tôi sẽ đề nghị đưa bạn tôi làm, vì bạn tôi hiểu rõ tôi hát thế nào.

Và cuối cùng là giá cả. Nếu đồng ý với 3 điều kiện thì tôi làm. Chỉ cần 1 trong 3 điều đó không được chấp nhận, tôi sẽ không thu.

Khi người ta book show, tôi cũng báo giá thẳng. Thà mất lòng trước được lòng sau. Đúng là mình cần công việc, cần khán giả nhưng nếu không có tiếng nói chung thì rất khó làm việc.

Vào Sài Gòn lập nghiệp, như bạn nói, để mưu sinh, bạn từng thu âm bất chấp. Vậy trong 3 năm đó, có lúc nào bạn hối hận và muốn quay về Hà Nội?

Có những lúc khó khăn quá, tôi cũng nghĩ tới chuyện đi về nhưng lại nghĩ, mình đã bỏ hết việc làm ở Hà Nội để vào Sài Gòn. Bỏ cả công việc tổ trưởng tổ thanh nhạc với mức lương tốt để đi mà giờ tay trắng trở về thì nhục lắm.

Vậy là tôi quyết không ngoảnh lại. Hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình có nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa. (cười)

Tuấn Nghĩa đã bao giờ bị quỵt cát-xê?

Chưa bao giờ. Những nơi tôi làm việc đều rất uy tín, tôi không chạy show hát hội chợ nên không gặp những tình huống như thế. Lừa tôi khó lắm, tôi có trực giác rất tốt. Chỉ cần người đối diện có gì đó lấn cấn là tôi từ chối ngay.

Ở tuổi 32, Tuấn Nghĩa đã có gia đình chưa?

Tôi không thích đưa đời tư ra công chúng, điều đó nhiều khi làm người thân của tôi bị ảnh hưởng. Ví dụ, thỉnh thoảng mẹ vào Facebook của tôi bình luận thôi nhưng cũng có những người nhắn tin nói chuyện rồi gọi điện liên tục làm phiền. Đó là lý do tôi không thích nói về đời tư.

Cảm ơn Tuấn Nghĩa đã chia sẻ!