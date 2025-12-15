Ca sĩ S biến mất bí ẩn suốt 11 năm, nay đột nhiên xuất hiện gây sốc với cuộc sống hiện tại

Nam ca sĩ Young Seok sinh năm 1988, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc SMASH khi vừa tròn 20 tuổi. Trong thời gian còn hoạt động nghệ thuật, anh chiếm được cảm tình của công chúng nhờ ngoại hình điển trai thư sinh cùng nụ cười tỏa nắng. Thế nhưng, tới năm 2014, anh đột ngột tuyên bố rời khỏi nhóm trong sự ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối của người hâm mộ. Từ đó tới nay, Young Seok hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí trong suốt 11 năm.

Phải tới tận thời điểm hiện tại, nam idol mới bất ngờ lộ diện trên kênh YouTube Current Status Olympics và hé lộ về cuộc sống hiện tại, khiến công chúng không khỏi choáng váng. Trước ống kính, Young Seok xuất hiện với diện mạo khác xa so với hồi còn hoạt động trong làng giải trí. Được biết, sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, anh đã từng bước xây dựng thành công 1 chuỗi cửa hàng kinh doanh bánh kết hợp với cà phê. Thậm chí, có thời điểm cựu thành viên SMASH nắm trong tay cùng lúc 15 cửa hàng bánh.

Young Seok bất ngờ lộ diện sau 11 năm biến mất khỏi giới giải trí, gây chú ý với ngoại hình khác xa...

... thời còn làm idol

Nam ca sĩ sinh năm 1988 hiện làm ông chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh bánh kết hợp với cà phê

Trên thực tế, con đường kinh doanh của nam idol không hề bằng phẳng. Thời điểm đầu lập nghiệp, anh từng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Young Seok hồi tưởng lại giai đoạn chật vật: “Hồi mới rời khỏi ngành giải trí ở độ tuổi đầu 30, tôi nhận ra mình không thể làm được công việc gì cả. Nhiều bạn bè xung quanh tôi đều đã có kinh nghiệm đầy mình và đang phát triển không ngừng, còn tôi thì cứ như ở dưới đáy so với họ”.

Phải mất 1 thời gian khá lâu, Young Seok mới có thể ra mắt tiệm bánh đầu tiên của riêng mình. Công việc kinh doanh của anh được vận hành dựa trên những triết lý rõ ràng: “Coi mỗi khách hàng như khách hàng trọn đời của cửa hàng”, “Khiến mỗi khách hàng phải ghé tới cửa hàng 100 lần” và “Chinh phục khách hàng bằng sự chân thành”. Nam idol sinh năm 1988 từng tự mình đảm nhận nhiều khâu từ quản lý chất lượng sản phẩm cho tới giám sát các dịch vụ dành cho khách hàng trong khi cố gắng đáp ứng mục tiêu doanh số hàng ngày. Ở thời đỉnh cao, anh mở tới 15 cửa hàng bánh, và 1 số tiệm thậm chí còn đạt doanh thu gấp 10 lần so với tiền thuê hàng tháng.

Những chia sẻ của cựu thành viên nhóm SMASH đã gây sốt mạng xã hội xứ củ sâm

Theo thời gian, Young Seok dần nhận ra những lỗ hổng trong mô hình kinh doanh của mình và đang nỗ lực khắc phục để tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp. Theo lời nam ca sĩ, việc tự mình đảm nhận hầu hết mọi khâu để tiết kiệm chi phí nhân công đã khiến cho công việc kinh doanh thỉnh thoảng trở nên rối bời. Young Seok thừa nhận: “Công việc kinh doanh lúc trước của tôi vốn không có cấu trúc rõ ràng. Vậy nên, giờ tôi phải xem xét lại từ đầu. Hiện tôi đang chuẩn bị tái ra mắt 1 thương hiệu mới. Đôi khi tôi thầm nghĩ, nếu hồi còn làm idol mà mình cũng làm việc chăm chỉ, hăng say như thế này thì có lẽ đã vươn tới đỉnh cao rồi”.

Cũng trong buổi trò chuyện mới đây, Young Seok cũng tâm sự về những khó khăn khi anh còn hoạt động trong làng giải trí. Nam idol cho biết có thời điểm anh phải làm 3 công việc cùng lúc để có đủ tiền trang trải cuộc sống: “Ban ngày học nhào bột ở tiệm bánh, tối đến thì lại đi giao hàng cho các quán nhậu kiểu Nhật và tiệm giặt ủi. Thậm chí có lần sau khi trở về từ 1 buổi concert ở Nhật Bản, tôi đã đi thẳng đến chỗ làm với đôi tay đeo găng. Mặc dù cảm thấy trống rỗng khi đột nhiên phải chuyển từ trạng thái được sống trong những tiếng reo hò của khán giả sang sự tĩnh lặng tại nơi làm việc nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc với tâm niệm ‘Tôi gắng sức làm việc khi người khác ngủ’. Ban ngày tôi làm việc ở tiệm bánh và sau giờ làm thì bay sang Nhật để tham gia biểu diễn. Cảm giác khi ấy thật lạ lùng. Ban ngày làm những công việc vất vả, rồi tối đến lại được trang điểm đẹp đẽ và hòa mình trong những tiếng cổ vũ của khán giả. Tôi nhớ sân khấu nhưng lại cảm thấy mình không thể quay lại được nữa, có lẽ là vì tuổi tác”.

Nam ngôi sao từ chối quay lại với ánh đèn sân khấu vì lý do tuổi tác

Ở cuối buổi trò chuyện, Young Seok giải thích lý do khiến anh quyết định xuất hiện trở lại sau 11 năm biến mất khỏi showbiz: “Tôi muốn gửi lời chào đến những người hâm mộ vẫn còn nhớ đến nhóm nhạc SMASH. Chúng tôi đều đang sống trọn vẹn từng phút giây. Tôi hy vọng mọi người sẽ tiếp tục nhớ đến nhóm”.