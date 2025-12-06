Thuỷ Tiên biến mất bí ẩn

Sau nhiều tháng ở ẩn, Thuỷ Tiên bất ngờ gây chú ý khi xác nhận sẽ xuất hiện trong show thời trang của NTK Đỗ Long. Trước đó, cô đã đến thử trang phục, hào hứng cho biết đã đổi vé bay, khách sạn để từ Ấn Độ về Việt Nam góp mặt trong sự kiện của người anh thân thiết. Đây được xem là màn tái xuất hiếm hoi của nữ ca sĩ kể từ sau thời gian dài im tiếng, vì vậy cư dân mạng vô cùng mong chờ khoảnh khắc Thuỷ Tiên xuất hiện trước truyền thông với diện mạo mới.

Thế nhưng vào chiều 5/12, đến khi sự kiện chính thức diễn ra và kết thúc, Thuỷ Tiên lại hoàn toàn vắng bóng. Sự "mất hút" phút chót khiến nhiều khán giả hoang mang, đặt câu hỏi điều gì đã xảy ra khiến Thuỷ Tiên thể tham gia show như thế này. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô sẽ về Việt Nam vào tối ngày 4/12, để đến sàn ngày 5/12 chuẩn bị cho sự kiện vì show của NTK Đỗ long diễn ra quá sớm. "Em phải cắt bỏ 1 đoạn hành trình để về đi show của anh. Ngày 4 phải đổi vé về sớm, ngày 5 anh làm quá sớm", Thuỷ Tiên nói.

Ca sĩ Thuỷ Tiên từng có mặt để fitting cùng Đỗ Long thế nhưng đến khi sự kiện diễn ra thì cô không xuất hiện

Nhiều người cho rằng có thể lịch trình của Thuỷ Tiên có sự thay đổi hoặc gặp trục trặc khi phải di chuyển sát giờ nên cô không thể về đúng hẹn. Hiện tại, NTK Đỗ Long chưa đưa ra phản hồi nào liên quan đến sự vắng mặt của Thuỷ Tiên. Phía nữ ca sĩ cũng hoàn toàn không có bất kỳ cập nhật mới trên mạng xã hội, tiếp tục duy trì trạng thái im hơi lặng tiếng như suốt thời gian qua.

Thuỷ Tiên và Đỗ Long vô cùng thân thiết, cô luôn xuất hiện trong các show thời trang của NTK này

Thời gian gần đây, Thuỷ Tiên gần như rút khỏi showbiz và chuyển sang lối sống tĩnh lặng hơn. Cô dành phần lớn thời gian để đi chùa, tu tập, giữ tâm an và hạn chế tối đa xuất hiện trước truyền thông. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ ít đăng tải hình ảnh cá nhân, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện qua những đoạn clip đời thường hoặc những lần bắt gặp hiếm hoi.

Thuỷ Tiên cũng cho biết lịch trình hiện tại của mình chủ yếu xoay quanh việc tu tập. Chính vì vậy, mọi lời mời sự kiện đều phải sắp xếp từ sớm để không ảnh hưởng đến nếp sinh hoạt mới. Dù sống kín tiếng, Thuỷ Tiên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi mỗi lần tái xuất đều gây chú ý vì ngoại hình thay đổi và phong thái điềm tĩnh hơn trước.

Hiện tại, Thuỷ Tiên sống bí ẩn, chủ yếu đi chùa, tận hưởng cuộc sống



