Ngày 1/3, hãng đĩa do Phương Đại Đồng thành lập - Fu Music - đăng cáo phó, cho biết ca sĩ này đã qua đời vào ngày 21/2/2025 ở tuổi 41. Theo các báo cáo có liên quan, vào năm 2010, Phương Đại Đồng đã phải nhập viện nhiều lần do tràn khí màng phổi (vỡ phổi) do làm việc quá sức.

Khi Phương Đại Đồng trở lại vào năm 2024, anh cho biết mình đang trên hành trình hồi phục và tình trạng thể chất đã được cải thiện, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Làm việc quá sức có thể gây tràn khí màng phổi không? Theo bác sĩ Cao Bảo An, Trưởng khoa Hô hấp và Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân số 3 tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), tràn khí màng phổi là bệnh lý trong đó khí xâm nhập vào khoang màng phổi, khiến nhu mô phổi bị chèn ép và xẹp xuống, thường gọi là phổi xẹp. Tràn khí màng phổi thường do rách giữa nhu mô phổi và khoang ngực hoặc chấn thương thành ngực, có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, chủ yếu là do yếu tố thể chất như cao gầy, dinh dưỡng kém... tiếp theo là yếu tố lối sống, phổ biến nhất là hút thuốc hoặc tiếp xúc với bụi có hại, sau đó là yếu tố bệnh tật như lao, bệnh phổi bóng nước, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản...

Tại sao làm việc quá sức lại gây tràn khí màng phổi? Bác sĩ Cao Bảo An giải thích rằng khi tham gia các hoạt động thể chất gắng sức (như nâng vật nặng, tập thể dục cường độ cao), cơ thể con người có thể gây ra sự gia tăng đột ngột áp lực nội màng phổi do nín thở, ho mạnh hoặc hít thở sâu. Nếu có bệnh lý phổi tiềm ẩn (như bóng khí), áp suất cao có thể dễ dàng khiến bóng khí vỡ và khí có thể rò rỉ vào khoang màng phổi, có thể dẫn đến tràn khí màng phổi.

"Là một ca sĩ chuyên nghiệp, Phương Đại Đồng thường làm việc với khối lượng công việc rất lớn. Làm việc quá sức trong thời gian dài có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch và khả năng phục hồi mô của anh ấy, làm giảm độ đàn hồi của phổi và khiến các phế nang hoặc bóng khí dễ bị tổn thương và vỡ hơn", bác sĩ Cao Bảo An cho biết, tình trạng tràn khí màng phổi của Phương Đại Đồng có thể liên quan đến vóc dáng cao và gầy của anh ấy.

Làm thế nào để tránh tràn khí màng phổi do mệt mỏi? Bác sĩ Cao Bảo An đề xuất trước tiên nên kiểm soát hợp lý tải trọng vật lý. Tránh tập thể dục cường độ cao đột ngột hoặc lao động chân tay nặng nhọc, tăng dần lượng hoạt động, tránh nín thở khi mang vác vật nặng và sử dụng kỹ thuật "thở ra và gắng sức" để giảm biến động áp lực ở ngực.

Thứ hai, tăng cường thể lực và sức khỏe phổi. Tập thể dục nhịp điệu thường xuyên (như chạy bộ, bơi lội...) để cải thiện dung tích phổi, nhưng tránh mệt mỏi quá mức. Đảm bảo dinh dưỡng cân bằng, tiêu thụ thực phẩm giàu protein và vitamin, thúc đẩy quá trình phục hồi mô.

Thứ ba, sàng lọc và theo dõi rủi ro thường xuyên. Khuyến cáo các nhóm có nguy cơ cao nên chụp CT ngực thường xuyên để kiểm tra các nguy cơ tiềm ẩn như bóng khí phổi. Nếu các triệu chứng như đau ngực đột ngột, khó thở và ho khan xảy ra, hãy đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra tràn khí màng phổi.

Thứ tư, điều chỉnh lối sống của bạn. Tránh thức khuya và căng thẳng tinh thần kéo dài để giảm tiêu thụ toàn thân. Nghỉ ngơi thường xuyên khi làm việc hoặc tập thể dục để tránh tình trạng đau ngực dai dẳng.

Ông cũng nhắc nhở mọi người rằng tràn khí màng phổi khởi phát cấp tính và có thể đe dọa tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng (như tràn khí màng phổi do căng thẳng). Nếu có tiền sử tràn khí màng phổi, tỷ lệ tái phát cao hơn và phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa nêu trên. Nếu nghi ngờ bị tràn khí màng phổi, điều quan trọng là phải đến gặp bác sĩ ngay lập tức, xác nhận chẩn đoán bằng chụp X-quang ngực hoặc chụp CT và được điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: QQ