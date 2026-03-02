Ca sĩ Ngọc Sơn cho biết ông mang đến chương trình"báu vật" vô giá với bản thân mình. Đó là tập lưu bút và bộ sưu tập những bài báo do chính cha mẹ gìn giữ cho ông trong suốt 50 năm làm nghề.

Nhưng trang báo nhuốm màu thời gian, ghi nhận chặng đường lao động nghệ thuật không ngừng nghỉ của Ngọc Sơn từ bolero, dân ca, cải lương đến những thử nghiệm phá cách khác.

Ca sĩ Ngọc Sơn là khách mời chương trình "Kỷ niệm thanh xuân"

Ông chia sẻ cha mẹ chính là những người lặng lẽ sưu tập, lưu giữ từng bài báo như một cách dõi theo và tự hào về con trai. Với ông, đó không chỉ là tư liệu, mà là minh chứng của tình yêu và niềm tin gia đình là thứ đã tạo nên nền tảng vững chắc cho cả sự nghiệp.

Ngọc Sơn nhận định hai điều quý giá nhất của đời mình là tình yêu của cha mẹ và tình thương của "đại gia đình" khán giả. Đó là nguồn cảm hứng dồi dào giúp ông sáng tác nhiều ca khúc.

Nam ca sĩ tiết lộ đang ấp ủ thực hiện liên khúc 15 ca khúc về cha mẹ như một sứ mệnh nghệ thuật. Với ông, hiếu thảo không chỉ là đạo lý sống mà còn là chất liệu âm nhạc bền bỉ.

Nhìn lại hành trình làm nghề, Ngọc Sơn không nhắc nhiều đến thành tích hay danh xưng. Điều khiến ông tự hào nhất là tình cảm của khán giả, "liều thuốc" giúp ông vượt qua cám dỗ và giữ được sự bền bỉ trong nghệ thuật.

Bên cạnh các sáng tác về gia đình, Ngọc Sơn cũng trải lòng về những bản tình ca được viết từ những lần yêu, thất tình, tổn thương và tự chữa lành bằng âm nhạc.

Ông tiết lộ ca khúc mới với nhiều kỳ vọng

Đặc biệt, ông tiết lộ ca khúc mới mang âm hưởng quê hương miền Tây, được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch cảm xúc vốn là thế mạnh của ông.

Tập 9 chương trình được phát sóng lúc 19 giờ 15 phút, ngày 1-3 trên kênh VTV9.