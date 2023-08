Ca sĩ Ngọc Anh 3A nói về chồng ngoại quốc: Tôi may mắn vì có người tiếp sức

Nhắc tới Ngọc Anh, người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh nữ ca sĩ với chất giọng trầm khàn đầy nội lực cùng chuyện tình ngọt ngào bên ông xã ngoại quốc.

Mới đây, Ngọc Anh đã có mặt tại Hà Nội trong buổi giới thiệu conncert mang tên "Mùa thu giấu em 2" với hai khách mời là ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Tấn Minh. Chương trình diễn ra vào hồi 20h trong hai đêm 14-15/10/2023 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô do VIETART tổ chức.

Trong buổi họp báo, Ngọc Anh hạnh phúc tiết lộ sức khoẻ của ông xã ngoại quốc John Gallander đã bình ổn sau cơn tai biến. Người đẹp bộc bạch: "Lúc đó thật sự rất căng. Ơn trời anh ấy đã qua được nguy kịch và mỗi ngày sau chúng mình luôn cố gắng lúc nào cũng bên nhau". Ngọc Anh cũng cho biết, năm nay ông xã cũng đang háo hức để được cùng khán giả ngồi nghe Ngọc Anh hát trong đêm nhạc riêng.

Theo chị Đoàn Thúy Phương, người đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất "Mùa thu giấu em 2" và cũng là người đồng hành cùng Ngọc Anh trong rất nhiều chương trình tâm sự, trong mắt chị, Ngọc Anh là người phụ nữ hội tụ rất nhiều yếu tố khiến người khác ngưỡng mộ: vừa truyền thống, vừa hiện đại, vừa nữ tính lại vừa nồng nàn, mạnh mẽ, một phụ nữ hết lòng vì gia đình và trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng được tận hưởng những ngọt ngào như chị hằng mong.

Ngọc Anh và giám đốc sản xuất - bà Đoàn Thuý Phương.

Trong lần trở lại Hà Nội này, Ngọc Anh cảm thấy cảm xúc của mình có nhiều thay đổi. Đó vẫn là tình yêu dành cho Hà Nội, vẫn là nỗi nhớ, là những rung động hạnh phúc nhưng đó cũng là những trân trọng và giữ gìn.

Từng được biết đến với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, thậm chí có chút "man", nhưng Ngọc Anh lại có những góc khuất rất đàn bà. Bằng chứng là chị rất dễ dàng rơi nước mắt.

Nữ ca sĩ tâm sự: "Ngọc Anh rất hay khóc vì sợ, sợ mất mát. Bản năng con người ai cũng sợ 1 điều gì đó. Ngọc Anh cũng vậy, sợ cha mẹ tuổi già, sợ những gì đó thuộc về gia đình. Ví dụ như sức khoẻ của chồng cũng vậy. Chính vì thế, Ngọc Anh luôn trong trạng thái vội vã để tận hưởng tình yêu, vì không biết rằng niềm vui này kéo được bao lâu và được đến lúc nào. Đấy chính là lý do mà Ngọc Anh thường dễ xúc động như vậy".

Ngọc Anh và ông xã ngoại quốc.

"Chồng tôi là người Mỹ nhưng có vẻ kiếp trước là người Việt Nam, tỉnh nào cũng nhớ đường, ẩm thực, phân biệt được giọng Nam Trung Bắc, ngồi mấy tiếng đồng hồ nghe nhạc Việt Nam say sưa, thuộc tên hết những ca sĩ hát chung với vợ. Xem tiết mục nào cũng đưa ra những cảm nhận. Nhiều lần tôi bắt gặp anh đang say sưa xem vợ hát trên điện thoại. Vì thế tôi cảm thấy may mắn khi có cảm giác người bên cạnh tiếp sức cho mình động lực với nghề", Ngọc Anh hạnh phúc chia sẻ về ông xã.