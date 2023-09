"Ca sĩ mặt nạ": Cáo Tiểu Thư lộ diện là cháu gái Vũ Thu Phương

Tập 7 Ca sĩ mặt nạ lên sóng tối 22/9 là tập đầu tiên kết hợp màn lộ diện với phần trình diễn của các nghệ sĩ.

Ở phần công bố kết quả, Cú Tây Bắc dẫn đầu bình chọn của khán giả với tiết mục giàu cảm xúc, đưa người nghe trở về những hoài niệm. Đứng thứ 2 là Voi Bản Đôn với ca khúc Lỗi tại mưa. Đây cũng là lần đầu tiên Voi Bản Đôn "bung xõa" với rock sau nhiều bản ballad khiến khán giả "lụi tim".

Nàng Tiên Hoa và Cáo Tiểu Thư rơi vào vòng nguy hiểm. Cuối cùng, người phải dừng chân chính là Cáo Tiểu Thư với lượt bình chọn thấp nhất (11,65%).

Ở vòng đấu trước, Hội đồng cố vấn đã đưa ra nhiều suy đoán về Cáo Tiểu Thư như: Giang Hồng Ngọc, Hằng BingBoong hay Vũ Thảo My. Tại vị trí cố vấn vòng 3, Văn Mai Hương chia sẻ: "Em có 3 suy đoán là Hải Yến Idol, Sofia, Vũ Thảo My. Em vẫn giữ quan điểm là Cáo từ một cuộc thi âm nhạc nào đó, cách trình diễn thoải mái, chuyên nghiệp, có thể đi biểu diễn nhiều năm rồi". Đúng như dự đoán của cố vấn Tóc Tiên và Trấn Thành, ngay khi cởi mặt nạ, Cáo Tiểu Thư lộ diện chính là nữ Ca sĩ Vũ Thảo My.

Vũ Thảo My sinh năm 1997, đến từ Nam Định. Cô là Quán quân của chương trình "Giọng hát Việt 2013" khi mới 16 tuổi. Ít ai biết rằng, Vũ Thảo My còn là cháu gái của siêu mẫu Vũ Thu Phương và là con nuôi của nhạc sĩ Phương Uyên.

Với đáp án chính xác, Tóc Tiên chia sẻ: "Em chưa gặp Vũ Thảo My nhưng em nghe nhạc và em rất thích giọng của bạn này, rất đặc trưng nên em nhớ". Đồng quan điểm, Trấn Thành tiết lộ: "Anh chỉ mới nghe nhạc của em 1-2 lần thôi nhưng vô cùng ấn tượng. Anh nhận thấy tư duy âm nhạc của em rất tốt và âm thanh em hát rất hiện đại". Trước những chia sẻ của dàn cố vấn, Vũ Thảo My tâm sự: "Em chọn Cáo vì Cáo bí ẩn luôn thoải mái là chính mình và em cũng mong muốn em được làm những gì mình muốn, ôm trọn những gì bên trong mình".

Tiếp đó Vũ Thảo My đem đến bất ngờ cho cả trường quay khi tiết lộ phần trình diễn lộ diện chính là sản phẩm âm nhạc mới nhất trong album sẽ ra mắt vào năm nay - ca khúc Silence. Tiết mục với giai điệu dễ nghe, giọng hát hiện đại nhưng cũng đầy sâu lắng mang đến cảm giác lắng đọng tại sân khấu The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2.

Mặc dù thời gian hoạt động trong nghề chưa lâu, nhưng Vũ Thảo My vẫn nhận được nhiều tình cảm của khán giả, hơn nữa cô chính là chủ nhân của bài hát đã xuất hiện tại vòng Battle của Madame Vịt và Chuột Cherry – bản ballad Buông. Vũ Thảo My cũng chia sẻ thêm cô đã chưa hoàn toàn theo đuổi sự nghiệp một cách mãnh liệt nhất, đến tham gia chương trình như là cách bước khỏi vùng an toàn, cũng như chương trình chính là động lực để thời gian tới cô tiếp tục đeo đuổi đam mê.

Tập 8 The Masked Singer Vietnam – Ca sĩ mặt nạ mùa 2 sẽ tiếp tục lên sóng lúc 21h Thứ 6 (29/09) trên kênh HTV2, Vie GIẢITRÍ và VieON.