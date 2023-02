Ca sĩ Lưu Văn Chính giả chết

Theo Straits Times, người đại diện kiêm bạn tốt của Lưu Văn Chính, Hạ Ngọc Thuận, từng thông báo nam ca sĩ đã qua đời ở tuổi 70 sau một cơn đau tim, nhưng sau đó lại tiết lộ với trang thông tin giải trí Đài Loan (Trung Quốc) ETtoday rằng đó chỉ là lời nói dối.

“Ông ấy vẫn còn ở thế giới này. Tuy nhiên, ông ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa. Vì vậy, ông ấy yêu cầu tôi công bố tin tức về cái chết của ông ấy để tránh những yêu cầu đòi ông ấy trở lại”, ông Hạ cho biết.

Lưu Văn Chính giả chết vì không muốn bị làm phiền. Ảnh: ST.

Người quản lý nói thêm trước khi quyết định giả chết, Lưu Văn Chính nhận nhiều đề nghị hấp dẫn mời ông biểu diễn trở lại nhưng nam ca sĩ không còn mặn mà với showbiz. Theo ông Hạ, ngôi sao ca nhạc một thời thực sự bị đau tim vào tháng 11/2022 nhưng ông đã bình phục và hiện ở Las Vegas (Mỹ).

Tuy nhiên, dì của ông Lưu, Lily Lee Levin (94 tuổi), lại khẳng định cháu trai đang ở Philippines. Tờ United Daily News dẫn lời người dì cho biết bà đã nói chuyện với Lưu Văn Chính sau khi tin tức về cái chết của ông được công bố. Theo bà, Lưu Văn Chính hơi buồn vì truyền thông thổi phồng quá mức tin tức về ông và chỉ mong được bình yên.

Lưu Văn Chính sinh năm 1952 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Ông là một trong những ngôi sao ca nhạc hàng đầu của Trung Quốc, nổi tiếng cả ở Đông Nam Á, vào thập niên 1970 – 1980.

Ông được nhớ đến với hình ảnh người đàn ông lãng tử, thường đội mũ và quàng khăn. Các bài hát tiêu biểu của Lưu Văn Chính là The Promise (1975), The Drizzle In March (1981)... Ông rút khỏi ánh đèn sân khấu vào năm 1991.

Theo Straits Times