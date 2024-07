Ca sĩ hạng A cho đồng nghiệp vay 9,2 tỷ nhưng không ai chịu trả tiền

Tối 9/7, nam ca sĩ hạng A Heechul (Super Junior) đã xuất hiện trên 1 kênh YouTube nổi tiếng có hơn 1,12 triệu người đăng ký và gây xôn xao với loạt chia sẻ liên quan tới tiền bạc. Tại đây, thành viên nổi nhất nhì Super Junior bất ngờ tiết lộ chuyện anh bị rất nhiều đồng nghiệp, người quen ăn quỵt tiền.



Trước ống kính, Heechul gây chú ý khi chia sẻ rằng: "Ngay từ hồi mới ra mắt, tôi đã bắt đầu cho đồng nghiệp, bạn bè vay tiền rồi. Tôi luôn tin tưởng rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ trả lại tiền cho mình. Thế nhưng trên thực tế, tôi chẳng nhận lại được 1 đồng nào cả". MC Jang Sung Kyu liền hỏi thành viên Super Junior với vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Thế cậu đã tính toán tổng số tiền mình không được trả chưa?". Đáp lại, Heechul giơ cả 5 ngón tay, ra hiệu rằng anh bị quỵt nợ với tổng số tiền lên tới 500 triệu won (khoảng 9,2 tỷ đồng). Đồng thời, nam ca sĩ sinh năm 1983 cho biết thêm: "Chẳng ai chịu trả tiền cho tôi ngoài Shindong". Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang rất tò mò về danh tính các nghệ sĩ đã ăn quỵt tiền của Heechul.

Heechul lần đầu tiết lộ chuyện bị quỵt nợ 500 triệu won (khoảng 9,2 tỷ đồng)

Netizen hiện đang rất tò mò về danh tính các nghệ sĩ không chịu trả tiền cho thành viên Super Junior

Cũng trong show được phát sóng trên YouTube mới đây, MC Jang Sung Kyu bày tỏ sự trầm trồ trước độ giàu có của Heechul: "Điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ là căn nhà của cậu, Heechul ạ. Không phải cậu đều uống 3 chai rượu có giá 1,2 triệu won (22 triệu đồng) trong mỗi buổi tụ họp còn gì. Lee Seok Hoon (SG Wannabe) từng ngỏ ý muốn bỏ tiền túi mua 1 chai rượu. Và ngay lập tức cậu đã nói với em ấy rằng: ‘Cứ để anh trả tiền đi. Anh có nhiều tiền lắm, tiêu cả đời cũng không hết được đâu’. Điều đó cũng khiến tôi ngạc nhiên không kém".

MC Jang Sung Kyu trầm trồ trước độ giàu có của Heechul

Heechul chính thức ra mắt làng giải trí xứ Hàn khi vừa tròn 22 tuổi hồi năm 2005 với tư cách thành viên nhóm nhạc đình đám Super Junior. Cùng năm này, nam ca sĩ lấn sân diễn xuất qua tác phẩm truyền hình nổi tiếng 1 thời Sharp 2. Kể từ đó tới nay, Heechul liên tục gặt hái được những thành công lớn cùng nhóm Super Junior, leo lên hàng ngũ những nam idol nổi tiếng, quyền lực nhất Kpop thế hệ thứ 2. Bên cạnh đó, anh còn liên tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng khi làm khách mời, đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình ăn khách như Knowing Bros, Radio Star, Weekly Idol, My Little Old Boy... Nam nghệ sĩ cũng tiếp tục niềm đam mê diễn xuất bằng việc góp mặt trong 1 số bộ phim như Recipe for Youth, Familyhood...



Nhờ gặt hái được liên tiếp thành công trong nhiều lĩnh vực, Heechul đã tích lũy được khối tài sản đáng nể. Theo tờ Kpopstarz đưa tin, tính đến năm 2021, Heechul "cá kiếm" được khoảng 15-20 triệu USD (381- 509 tỷ đồng) từ các hoạt động trong làng giải trí. Tính đến thời điểm hiện tại, con số này chắc chắn đã tăng lên nhiều. Cách đây 2 năm, thành viên Super Junior gây chú ý khi tậu căn hộ có giá 5 tỷ won (92 tỷ đồng) ở quận Gangnam (Seoul) và làm hàng xóm với loạt sao hạng A như Jeon Ji Hyun, Park Seo Joon...

Heechul đạt được nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp với vai trò ca sĩ, diễn viên kiêm MC

Nam ca sĩ hiện sống trong căn hộ rộng rãi, có giá gần 100 tỷ đồng

Nguồn: Kbizoom