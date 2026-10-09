Cả nước tràn vào xem phim ngôn tình này hay sao: Xô đổ 2 kỷ lục rating 2026, cặp chính đẹp mê mẩn từ đầu tới chân

Dù đã khép lại hoành tráng với đoạn kết nức lòng dành cho cặp đôi chính, phim ngôn tình Đầu Xuân Tươi Sáng vẫn khiến fan tiếp tục "nở mũi" tự hào khi tiếp tục thiết lập những kỷ lục khủng cho năm 2026. Được chính thức chiếu trên đài truyền hình, bộ phim có Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tham gia đã đạt rating khủng, thu hút lượt view lớn và góp phần phá vỡ định kiến thể loại ngôn tình vốn hiếm khi được lòng đối tượng người xem này.

Cụ thể theo thống kê từ Khốc Vân, rating trung bình của Đầu Xuân Tươi Sáng chiếu trên đài Giang Tô đã đạt mốc 0,3358%, ghi nhận con số cao nhất tính đến thời điểm hiện tại trong năm 2026. Còn theo nền tảng CVB, rating cũng đạt top 1 nhưng với mức 0,28%. Sau khi 2 tập cuối cùng 23-24 lên sóng, rating của phim đã đạt mức cao nhất mới đến 0,5% - con số khá cao dành cho thể loại ngôn tình và được chiếu trên hệ thống đài vệ tinh.

Rating của Đầu Xuân Tươi Sáng trên đài Giang Tô đạt mốc cao, chạm 0,5%

Chưa dừng lại ở đó, Đầu Xuân Tươi Sáng còn dẫn đầu năm 2026 về lượt view trung bình Vân Hợp trên nền tảng Youku. Dự án còn trở thành Quán quân lịch sử view trung bình Vân Hợp của nền tảng này dành cho mảng phim ngôn tình hiện đại. Trên Maoyan, phim ghi nhận lượt xem hiệu quả 1,357 tỷ trong Quý 3, với con số trung bình từng tập là 56,546 triệu và cũng là những cột mốc kỷ lục mới.

Có thể thấy, Đầu Xuân Tươi Sáng đã trở thành "cú hit" bất ngờ của Youku trong thời điểm nửa cuối năm 2026, đặc biệt khi trước đó Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên không phải cặp đôi siêu sao được kỳ vọng làm nên chuyện. Dự án được chuyển thể từ truyện gốc của Cô Nương Đừng Khóc, xoáy sâu vào ngành quảng cáo với màn gặp gỡ của giám đốc sáng tạo Loan Niệm điển trai, cùng cô nhân viên cấp dưới tên Thượng Chi Đào. Sau 3 năm xa cách vì mâu thuẫn và hiểu lầm, cả hai gặp lại nhau với thân phận cấp trên - cấp dưới, cùng nhau trải qua công việc áp lực và dần hàn gắn lại tình cảm.

Những tương tác lãng mạn bùng nổ của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên trong phim đã thu hút lượng fan lớn, vượt ra khỏi phạm vi màn ảnh Hoa ngữ. Ở đoạn kết phim, màn cầu hôn lãng mạn với chú cún Luke mang nhẫn khiến người xem vỡ òa, lại không muốn phim kết thúc. Thấu hiểu điều này, ekip đã xác nhận sẽ sớm có phần 2 mang tên Giữa Hạ Tươi Sáng.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đều bùng nổ danh tiếng sau Đầu Xuân Tươi Sáng

Sau khi phim lên sóng và thành công, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đều bùng nổ danh tiếng. Chàng sao nam 8x trở thành hình mẫu "bạn trai quốc dân" từ phim ra đến ngoài đời, sở hữu điểm sáng từ ngoại hình, diễn xuất đến khả năng "tạo chem" cạnh bạn diễn nữ. Trong khi đó, Tôn Thiên có bước chuyển mình rõ rệt sau nhiều dự án khác như Gió Thổi Bán Hạ, Đã Nhiều Năm Như Thế...