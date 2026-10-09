Con trai Mạnh Trường trổ tài rửa hết cả "núi" bát đĩa, bà xã nam diễn viên "thả thính": "Con dâu tương lai đã yên tâm chưa?"

Mới đây, chị Lan Phương - bà xã nam diễn viên Mạnh Trường đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh con trai Nhật Minh tự tay rửa hết cả "núi" bát đĩa phụ bố mẹ.

Cậu bé cao lớn, khỏe mạnh, nhanh tay rửa bát thoăn thoắt. Nhật Minh tỏ ra ngại ngùng khi biết mẹ dùng điện thoại quay lại hình ảnh mình rửa bát.

Chị Lan Phương chia sẻ đầy ẩn ý: "Các con dâu tương lai đã yên tâm chưa?" Đoạn video của bà xã nam diễn viên Mạnh Trường nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Con trai diễn viên Mạnh Trường rửa hết "núi" bát đĩa phụ bố mẹ.

Nam diễn viên Mạnh Trường hóm hỉnh bình luận: "Bố thì không yên tâm vì bố thấy con đang đi theo vết xe đổ của bố rồi".

Trong khi đó, nhiều mẹ bỉm sữa khen ngợi bé Nhật Minh chăm chỉ, biết làm việc nhà phụ giúp bố mẹ.

"Quá yên tâm ấy chứ, tiếc là mình không có con gái", một người dùng viết.

"Quá ư là ưng, hôm trc chị Lá còn kể, lần trước đến nhà Bon còn được Bon làm mì cá hồi cho chị Lá ăn, khen ngon tíu tít, bảo Bon khéo tay", một người quen với gia đình nam diễn viên bình luận.

Con trai 10 tuổi của nam diễn Mạnh Trường.

Bé Bon, tên thật là Nguyễn Nhật Minh, sinh năm 2016, là con trai thứ hai của diễn viên Mạnh Trường. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ ngoại hình khôi ngô, thừa hưởng nhiều nét điển trai từ người bố nổi tiếng.

Ở tuổi lên 10, Bon gây bất ngờ với vóc dáng cao lớn, phổng phao đến mức có thể mặc vừa quần áo của bố. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, cậu bé còn được chú ý bởi thành tích học tập tốt, đặc biệt là khả năng tiếng Anh được rèn luyện từ sớm.

Nhật Minh điển trai và học giỏi tiếng Anh.

Bon bắt đầu làm quen với ngoại ngữ từ năm 4 tuổi, tự tin giao tiếp và từng tham gia các hoạt động thuyết trình, đạt thành tích trong những cuộc thi tiếng Anh. Bên cạnh việc học, cậu bé còn khá năng động, tinh nghịch, yêu thích nghệ thuật và từng bày tỏ mong muốn trở thành diễn viên giống bố.

Đằng sau sự tự tin và những tiến bộ của Bon là cách nuôi dạy con được vợ chồng Mạnh Trường chú trọng từ nhỏ. Dù có điều kiện kinh tế khá giả và bố mẹ đều nổi tiếng, các con vẫn được giáo dục theo nguyên tắc kỷ luật, không quá nuông chiều.

Mạnh Trường từng chia sẻ anh là người bố khá nghiêm khắc, luôn quan tâm đến việc uốn nắn hành vi, giúp con hiểu đúng sai và hình thành những thói quen tốt.

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên Mạnh Trường.

Theo nam diễn viên, yêu thương con không có nghĩa là đáp ứng mọi mong muốn, mà còn cần đặt ra giới hạn phù hợp để trẻ học cách chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Bên cạnh việc rèn nền nếp, vợ chồng Mạnh Trường cũng tạo điều kiện để Bon phát triển toàn diện. Cậu bé được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm thông qua các phương pháp học tập phù hợp, đồng thời có cơ hội tham gia những hoạt động thể thao, vui chơi và trải nghiệm thực tế.

Nam diễn viên cũng coi trọng việc đồng hành cùng con trong cuộc sống thường ngày, giúp các thành viên trong gia đình thêm gắn bó. Cách nuôi dạy này hướng đến việc phát triển cả kiến thức, thể chất lẫn kỹ năng giao tiếp, thay vì chỉ đặt nặng thành tích học tập.

Có thể thấy, Mạnh Trường không chỉ quan tâm đến việc học hành mà còn chú trọng hình thành tính cách và sự tự lập cho các con. Anh mong muốn các con được lớn lên trong điều kiện đầy đủ nhưng vẫn hiểu giá trị của kỷ luật, biết cư xử đúng mực và chủ động khám phá thế giới xung quanh.