Tỉnh Bách Nhiên chỉ đứng sau Trương Lăng Hách về độ phủ sóng quốc tế

Theo bảng thống kê đầu tháng 10/2026 của Google Trends, Trương Lăng Hách đạt 100 điểm ở chỉ số cao nhất, trong khi Tỉnh Bách Nhiên xếp thứ hai với 75 điểm. Khoảng cách này cho thấy mức độ quan tâm tìm kiếm dành cho hai nam diễn viên nổi bật so với các đồng nghiệp khác như Tiêu Chiến Vương Hạc Đệ, Tống Uy Long,...

Mức độ phổ biến của hai nam diễn viên cao hơn hẳn vì gần đây họ có những bộ phim thành công khi phát sóng ở các nền tảng quốc tế. Nhờ vậy các mạng xã hội ngoài Trung Quốc của họ cũng thu hút lượng tương tác lớn. Trương Lăng Hách duy trì lượng tìm kiếm cao từ đầu năm, tăng mạnh trong tháng 3 và đạt đỉnh 100 điểm vào khoảng tháng 4, trùng giai đoạn sức hút của phim Trục ngọc, trong đó anh đảm nhận vai Ngôn Chính. Sau đó, mức độ quan tâm giảm dần nhưng vẫn giữ vị trí dẫn đầu về lượng tìm kiếm trung bình, đạt 36 điểm. Trong khi đó, Tỉnh Bách Nhiên ghi nhận mức tìm kiếm thấp trong phần lớn thời gian đầu năm, trước khi tăng vọt lên hơn 70 điểm vào khoảng tháng 8 - 9. Sự bứt phá này diễn ra thời điểm phim Đầu xuân tươi sáng, với vai Loan Niệm, thu hút sự chú ý của khán giả. Dù chưa duy trì được đỉnh cao, anh đạt mức quan tâm trung bình 8 điểm.

Trục ngọc do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính có tên tiếng Anh là Pursuit of Jade. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, độ phổ biến quốc tế không thể được đánh giá chỉ bằng một chỉ số. Dữ liệu về tìm kiếm, lượng người theo dõi Instagram, lượt thích bài đăng và lượt xem hashtag TikTok cho thấy mỗi nghệ sĩ có thế mạnh riêng trên từng nền tảng.

Trên Instagram, Vương Hạc Đệ dẫn đầu danh sách với 6,143 triệu người theo dõi. Lâm Nhất đứng thứ hai với 5,801 triệu, còn Trương Lăng Hách xếp thứ ba với 5,741 triệu người theo dõi. Tỉnh Bách Nhiên đạt 2,074 triệu người theo dõi, xếp thứ 11 trong bảng thống kê gồm 32 nghệ sĩ. Xét lượt thích trung bình của 20 bài đăng Instagram gần nhất, Trương Lăng Hách đứng đầu với khoảng 1 triệu lượt thích mỗi bài. Chu Dực Nhiên xếp thứ hai với 620.000 lượt, trong khi Tiêu Chiến và Trần Triết Viễn cùng đạt 600.000 lượt. Tỉnh Bách Nhiên đạt khoảng 410.000 lượt thích trung bình, đứng thứ 10 trong danh sách 32 nghệ sĩ. Sức bật của nam chính Đầu xuân tươi sáng khá lớn khi anh vượt mốc 2 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ trong vòng 1 tháng, trước đó trang cá nhân của anh ở nền tảng này ít được chú ý.

Ở bảng lượt xem trên nền tảng TikTok, Trương Lăng Hách đứng đầu với 26,9 tỷ lượt xem. Vương Nhất Bác xếp thứ hai với 24,9 tỷ, tiếp theo là Trần Triết Viễn với 24 tỷ và Vương Hạc Đệ với 19,8 tỷ lượt xem. Tỉnh Bách Nhiên đạt 3,2 tỷ lượt xem hashtag, xếp thứ 29 trong danh sách 36 nghệ sĩ.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên bứt phá sự nghiệp với thành công của Đầu xuân tươi sáng, tên tiếng Anh là The Early Spring (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn trên nhiều nền tảng quốc tế, Trương Lăng Hách vẫn là cái tên có thứ hạng nổi bật nhất nhờ sức hút duy trì trong thời gian dài, trong khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ bứt phá từ tháng 9/2026 nhờ thành công của Đầu xuân tươi sáng. Tại Trung Quốc, nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm trên Weibo, Xiaohongshu khi lượng người theo dõi và tương tác tăng mạnh. Dù phim đã kết thúc, nhiều tình tiết trong tác phẩm vẫn tiếp tục được bàn luận, giúp sức nóng của Tỉnh Bách Nhiên duy trì trên mạng xã hội. Nhân vật Loan Niệm do anh đặt nhiều tâm sức thể hiện không chỉ gây chú ý về mặt tạo hình mà còn có nhiều phân cảnh diễn xuất nổi bật. Bên cạnh đó, những chủ đề xoay quanh đời sống và sự nghiệp của anh, từ mối quan hệ với bạn gái tin đồn - siêu mẫu quốc tế Lưu Văn, thói quen cá nhân đến các tác phẩm từng tham gia, cũng liên tục thu hút sự chú ý.

Đáng chú ý, sức hút của Tỉnh Bách Nhiên tại thị trường quốc tế còn được hỗ trợ bởi mối liên hệ với Lưu Văn. Gần 20 năm hoạt động trong làng mốt quốc tế, Lưu Văn đã xây dựng vị thế vững chắc, thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang lớn và hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ. Độ nhận diện quốc tế của cô hiện vượt xa Tỉnh Bách Nhiên. Vì vậy, bên cạnh sức hút đến từ Đầu xuân tươi sáng, mối quan hệ với một người mẫu có tầm ảnh hưởng toàn cầu cũng có thể là một trong những yếu tố giúp tên tuổi Tỉnh Bách Nhiên được khán giả quốc tế chú ý hơn.