Cả nước ghi nhận 100 ca tử vong do sốt xuất huyết

Hình minh họa.

Tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 247.202 trường hợp mắc, 100 ca tử vong do sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 4,7 lần, tử vong tăng 80 trường hợp. Con số này tăng hơn 10.000 ca mắc mới và 2 trường hợp tử vong so với tuần đầu tháng 10/2022.



Bộ Y tế khuyến cáo, đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt.

Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy/lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng; thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh...

Khi có dấu hiệu bị sốt, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra đối với sức khoẻ...

Theo Tổ chức Y tế thế giới, một bệnh nhân sốt xuất huyết bước vào giai đoạn nguy hiểm của bệnh thường khoảng 3-7 ngày sau khi phát bệnh. Tại thời điểm này, khi bệnh nhân đang hạ sốt, các dấu hiệu cảnh báo liên quan đến sốt xuất huyết trở nặng có thể biểu hiện. Điều này báo hiệu một biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong do việc thoát huyết tương, cô đặc máu, suy hô hấp, xuất huyết nghiêm trọng hoặc suy đa cơ quan.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), khoảng 1/20 người mắc sốt xuất huyết sẽ tiến triển thành sốt xuất huyết nặng và có thể gây sốc, xuất huyết hay thậm chí tử vong. Nếu bạn đã từng mắc sốt xuất huyết trước đây, bạn có nhiều khả năng bị sốt xuất huyết nặng. Đặc biệt ở trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai thì nguy cơ mắc sốt xuất huyết nặng sẽ cao hơn.

Do đó, việc theo dõi các dấu hiệu cảnh báo bệnh sốt xuất huyết trở nặng là vô cùng quan trọng để kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị. Các dấu hiệu cảnh báo này thường bắt đầu trong 24-48 giờ sau khi hết sốt. CDC Hoa Kỳ khuyến cáo hãy đến bệnh viện ngay khi người bệnh sốt xuất huyết có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây:

- Đau bụng.

- Nôn (ít nhất 3 lần trong 24 giờ).

- Chảy máu mũi hoặc nướu răng.

- Nôn ra máu hoặc có máu trong phân.

- Cảm thấy mệt mỏi, bồn chồn hoặc dễ bị kích thích.