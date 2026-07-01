Cả nước chỉ có 189 thí sinh đạt điểm 10 môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có 385.930 thí sinh thi môn Vật lý, tăng hơn 38.331 thí sinh so với năm 2025. Tuy nhiên, so với năm 2025, số điểm 10 môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2026 giảm 3.740 thí sinh.

Dưới đây là các chỉ số chi tiết phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn Vật lý:

Điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 50% trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, còn lại là học bạ với trọng số khác nhau trong ba năm.

Quy định trên nằm trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2026. Cụ thể, điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) gồm tổng điểm 4 môn thí sinh dự thi, điểm trung bình (ĐTB) năm học lớp 10, 11, 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026 như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Ngoài để xét tốt nghiệp, điểm thi là điều kiện bắt buộc để thí sinh tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng.

Năm ngoái, khoảng 99,2% trong hơn 1,12 triệu học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Hơn 8.800 em trượt, được thi lại nếu muốn.