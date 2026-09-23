Cả MXH đang sốt lên vì loại bánh Trung Thu truyền thống này: Bánh nướng nhân thập cẩm chỉ gói giấy dầu, không hộp, không túi nilon

Mùa Trung thu năm nay, thị trường bánh tiếp tục xuất hiện đủ kiểu biến tấu, từ các loại nhân mới lạ đến những hộp quà được đầu tư cầu kỳ. Tuy nhiên, giữa cuộc đua về hình thức, một kiểu bánh có vẻ ngoài rất đơn giản lại bất ngờ được nhiều người chú ý: bánh nướng nhân thập cẩm truyền thống, sau khi làm xong chỉ được gói bằng một lớp giấy dầu, không bọc túi nilon hay đặt trong hộp cầu kỳ.

Điểm khiến loại bánh này gây chú ý nằm ngay ở cách đóng gói. Chiếc bánh nướng sau khi ra lò được đặt trực tiếp trên giấy dầu (loại giấy có tác dụng thấm dầu) rồi gói lại. Khi bánh để một thời gian, phần dầu từ vỏ và nhân thấm ra giấy, để lại những vệt bóng đặc trưng.

Theo những thông tin được cư dân mạng chia sẻ, đây là kiểu đóng gói từng được sử dụng với bánh Trung thu truyền thống. Một số tư liệu về bánh Trung thu cũng ghi nhận việc bánh trước đây được gói giấy dầu, trước khi cách đóng gói bằng hộp giấy, bao bì in ấn đẹp mắt trở nên phổ biến.

(Ảnh chụp màn hình)

Khác với những hộp bánh hiện nay vốn chú trọng phần nhìn để phục vụ nhu cầu biếu tặng, chiếc bánh giấy dầu gần như giữ nguyên vẻ ngoài mộc mạc. Bên trong vẫn là nhân thập cẩm với các thành phần quen thuộc như mỡ đường, hạt dưa, mứt bí, lạp xưởng, vừng... Đây cũng là nhóm nguyên liệu thường tạo nên nhân thập cẩm truyền thống của bánh Trung thu.

Từ bánh gia truyền đến các cơ sở thủ công

Trên mạng xã hội, một số địa chỉ làm bánh kiểu này được người dùng nhắc đến. Trong đó có Bánh Trung thu Tuấn Anh tại Thuỵ Khuê (Hà Nội), một số cơ sở tại các tỉnh như Phú Thọ hay Ninh Bình... Bên cạnh những cái tên được biết đến từ lâu, trên các nền tảng bán hàng trực tuyến cũng xuất hiện nhiều cơ sở thủ công nhận làm bánh Trung thu theo kiểu truyền thống.

Sự quan tâm dành cho kiểu bánh này cũng đi kèm nhiều nhận xét khác nhau. Một người dùng nhận xét: "Không phải cái bánh gói giấy nào cũng ngon mọi người ạ".

Thực tế, chất lượng bánh phụ thuộc khá nhiều vào từng cơ sở sản xuất, từ công thức nhân, tỷ lệ vỏ - nhân đến cách nướng và nguyên liệu sử dụng. Ngay cả với bánh được làm theo kiểu truyền thống, khẩu vị của người ăn vẫn là yếu tố quyết định. Không phải ai cũng thích nhân thập cẩm với nhiều loại hạt, mứt và mỡ đường.

(Ảnh: Đặng Thị Bình)

Khi người tiêu dùng muốn tìm lại hương vị xưa cũ

Sự chú ý dành cho bánh Trung thu gói giấy dầu diễn ra trong bối cảnh thị trường năm nay vẫn chứng kiến cuộc đua khá mạnh về hình thức, mức giá và sự đa dạng trong hương vị. Nhiều thương hiệu tập trung vào hộp quà sang trọng, thiết kế bắt mắt và những hương vị mới để phục vụ nhu cầu biếu tặng. Một số cái tên khác lại gây sốt bởi mức giá rẻ, hương vị đa dạng.

Trong bối cảnh đó, một chiếc bánh nhân thập cẩm được gói bằng giấy dầu lại tạo ra sự tương phản khá rõ. Không có hộp nhiều tầng, không có phụ kiện đi kèm, cũng không cố tạo cảm giác cao cấp. Lựa chọn hương vị cũng gần như chỉ có một. Giá trị mà người mua tìm kiếm nằm nhiều hơn ở hương vị và cảm giác hoài niệm.

(Ảnh: Đặng Thị Bình)

Đây cũng không phải lần đầu những sản phẩm mang dáng vẻ “xưa cũ” được chú ý trở lại. Khi thị trường ngày càng có nhiều lựa chọn, người tiêu dùng đôi khi lại tìm đến những thứ đơn giản, quen thuộc để tạo cảm giác khác biệt. Với bánh Trung thu, đó có thể là nhân thập cẩm thay vì các loại nhân hiện đại; là chiếc bánh nướng vàng sậm thay vì màu sắc bắt mắt; hay đơn giản là lớp giấy dầu đã thấm một chút dầu sau vài ngày.

Tuy vậy, “hot trở lại” không đồng nghĩa kiểu bánh này sẽ thay thế các dòng bánh hiện đại. Thị trường Trung thu vốn có nhiều nhóm khách hàng, từ người mua bánh ăn tại nhà, người thích hương vị truyền thống đến nhóm mua hộp cao cấp để biếu tặng.

Vì thế, những chiếc bánh gói giấy dầu có thể đang hưởng lợi từ một nhu cầu rất riêng: tìm lại cảm giác của một chiếc bánh Trung thu từng quen thuộc, trong khi thị trường ngày càng có nhiều sản phẩm mới. Và đôi khi, chính vẻ ngoài không được “chăm chút” ấy lại trở thành điểm khiến một món bánh cũ được chú ý lần nữa.