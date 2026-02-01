Mới đây, trang Sohu đã có bài viết về bộ phim cổ trang phá án Đường Cung Kỳ Án đang phát sóng. Theo đó, trang này cho biết phim vừa lên sóng trên kênh CCTV-8 đã nhanh chóng đạt mức rating 2,1%, tạm thời dẫn đầu khung giờ phát sóng. Tuy nhiên, song song với thành tích khả quan về mặt số liệu, bộ phim cũng vấp phải những luồng ý kiến trái chiều.

Tác phẩm này được khán giả kỳ vọng sẽ mang hơi thở của Đường Triều Quỷ Sự Lục, nhưng phản ứng của khán giả trở nên phân hóa rõ rệt sau khi phim lên sóng. Trong khi một bộ phận bày tỏ sự thất vọng, trong khi nhiều người khác lại đánh giá cao không khí và dàn diễn viên của phim.

Tranh luận lớn nhất xoay quanh cách mở đầu tác phẩm. Trong tập đầu, nhân vật Lý Bội Nghi do Bạch Lộc thủ vai có đoạn độc thoại khá dài để giới thiệu bối cảnh, thân phận và các mối quan hệ nhân vật. Một số khán giả cho rằng cách kể này thiếu tinh tế, làm chậm nhịp phim và giảm sức hấp dẫn của thể loại phá án. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến nhận xét rằng đoạn dẫn nhập giúp người xem nắm rõ bối cảnh lịch sử và tuyến nhân vật, thuận tiện cho việc theo dõi những tập sau.

Về diễn xuất, Sohu nhận định đoạn độc thoại dài này khiến Bạch Lộc bộc lộ những yếu điểm liên quan tới khả năng đọc thoại: Hơi thở yếu, phát âm có phần nhỏ nhẹ và thiếu sức mạnh, nhịp điệu cũng chưa thực sự tốt. Thậm chí, trang này còn đặt một tiêu đề rất "nặng" là "Một người đã phá hỏng cả bộ phim".

Ở phân cảnh Lý Bội Nghi uống thuốc nín thở để giả vờ chết. Trước khi thuốc hết tác dụng, cô trở nên yếu ớt và bị tấn công, buộc phải chiến đấu dù đã kiệt sức. Máy quay lia cận vào khuôn mặt của Bạch Lộc, nhưng khán giả chỉ thấy cô ấy với đôi lông mày nhíu lại, biểu cảm gương mặt vụng về, cố gắng hết sức nhưng không biết phải dồn sức vào đâu.

Còn trong một cảnh khác, người bạn thân nhất cũng là công chúa điện hạ bị ép cưới vì lý do chính trị. Vào khoảnh khắc chia ly, Lý Đạt Di, do Bạch Lục thủ vai, đáng lẽ phải thể hiện sự miễn cưỡng kìm nén, sự tức giận bất lực và nỗi buồn sâu sắc. Nhưng trong cảnh đó, cô chỉ giữ vẻ mặt vô cảm, đôi mắt lấp lánh nước mắt, như thể nhìn qua lớp kính mờ, cảm xúc hoàn toàn không thể bộc lộ. Trong khi nỗi đau của bạn diễn rất dữ dội, nó dường như nhanh chóng nguội lạnh và đông cứng lại trong tay cô, chỉ còn là một vật trưng bày trong cửa sổ.

Một số bình luận của netizen: - Sao biểu cảm lẫn đài từ ngang phè như AI vậy. - Nghe giọng chán quá, tụt hết mood xem phim. - Cô Lộc phá hết bộ phim. - Yêu cầu giải nghệ dùm, diễn thì đơ còn giọng thì không chút lên xuống. - Ngay từ đầu thấy cô Lộc là thấy hơi cấn cấn rồi. - Lãng phí tài năng của Vuơng Tinh Việt quá. - Diễn đơ vậy giải nghệ học lại diễn xuất đi.

So với màn thể hiện từng được đánh giá cao trong Châu Sinh Như Cố, Bạch Lộc trong Đường Cung Kỳ Án khiến khán giả nhận ra một vấn đề: diễn xuất của Bạch Lộc đang dần rơi vào lối mòn. Ở nhiều tác phẩm cổ trang khác nhau, dù thân phận và hoàn cảnh nhân vật có thay đổi, cách thể hiện của cô vẫn không có nhiều khác biệt. Những biểu cảm như trừng mắt, nhíu mày hay há miệng liên tục lặp lại, đến mức trở thành một công thức dễ đoán.

Cách diễn này có thể tạm chấp nhận trong dòng phim cổ trang - ngôn tình. Tuy nhiên, khi đặt vào một vai chính kịch đòi hỏi bản lĩnh, chiều sâu tâm lý trong bối cảnh trinh thám, hạn chế của Bạch Lộc liền bị phơi bày. Nhân vật thiếu biến hóa, cảm xúc một màu, vai diễn nào cũng lặp đi lặp lại Khi bước ra khỏi vùng an toàn, những thiếu sot trong diễn xuất và đài từ của Bạch Lộc trở nên rõ nét hơn, khiến khán giả ngày càng khắt khe trước những tác phẩm cô tham gia.

Nói thêm về Đường Cung Kỳ Án, đây là bộ phim cổ trang trinh thám, kể về hành trình của hai nhân vật Lý Bội Nghi và Tiêu Hoài Cẩn trong việc phá giải các vụ án trong hoàng cung nhà Đường. Qua mỗi vụ án, khi chân tướng hé lộ, các âm mưu liên quan tới các thế lực lớn trong triều đình dần lộ diện. Không chỉ vậy, cặp đôi còn cùng nhau làm sáng tỏ vụ thảm án của nhà họ Lý cách đây 15 năm, đồng thời viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp.