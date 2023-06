Cà Mau: Kỷ luật một cán bộ khai sai gian dối khi vi phạm nồng độ cồn

Ngày 8-6, một lãnh đạo của UBND xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, cho biết chi bộ đã tổ chức họp kiểm điểm và đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách về mặt đảng đối với ông Nguyễn Minh Khuôl, Phó Chủ tịch UBND xã này. Đồng thời, báo cáo vụ ông Khuôl vi phạm nồng độ cồn về huyện Cái Nước theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, tối 21-3, tổ tuần tra, kiểm soát Công an tỉnh Cà Mau phát hiện ông Khuôl điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện người này không có giấy phép lái xe và vi phạm nồng độ cồn nên lập biên bản vi phạm hành chính. Sau khi có quyết định xử phạt, ông Khuôl đã đóng phạt theo đúng quy định.

Tại thời điểm bị kiểm tra, người này tự khai là "Nguyễn Văn Khuôl và nghề nghiệp là lao động tự do". Tuy nhiên qua xác minh, công an phát hiện người vi phạm là Nguyễn Minh Khuôl và đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú nên gửi thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông của ông Khuôl về UBND huyện Cái Nước để xử lý theo quy định.