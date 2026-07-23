Cả mạng xã hội đang truy tìm danh tính cô dâu đẹp mê mẩn: Visual đỉnh cao khó cưỡng, ngắm là không quên nổi

Thời điểm hiện tại, netizen đang chia sẻ hình ảnh về một cô dâu đẹp mê mẩn. Nhan sắc của cô dâu này cực kỳ xinh đẹp, từng đường nét hoàn mỹ như thiên thần lạc xuống trần gian khiến ai nấy cũng muốn biết danh tính. Thực tế đó là những hình ảnh của Lee Yul Eum trong bộ phim lãng mạn Dream To You đang chiếu. Nữ diễn viên đảm nhận vai phụ Ha Na, một diễn viên nổi tiếng.

Những hình ảnh này xuất hiện ở tập 3 của bộ phim, khi nhân vật Ha Na đang đóng cảnh một điệp viên hóa thân thành cô dâu. Ở cảnh quay này, Ha Na đóng chung với Yu Geon, một diễn viên mới với cuộc sống vất vả. Sau khi quay xong, cô mang đồ ăn ra ngoài ngồi ăn để giải khuây, ngồi lên đúng chiếc xe mô-tô của anh.

Lee Yul Eum vô cùng xinh đẹp ở Dream To You.

Sau đó anh đi ra và bắt gặp, tuy nhiên cũng không vội đòi lại chiếc xe. Bất ngờ bụng của Yu Geon sôi lên, Ha Na thấy vậy đã chia cho anh một nửa phần ăn của mình. Sự việc này đã trở thành bước ngoặt khiến cả hai trở thành bạn của nhau. Tiếp đến, Yu Geon còn chở Ha Na trong chiếc váy cô dâu lướt trên mô-tô, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn.

Trong 2 tập mới nhất của Dream To You, mối quan hệ giữa Ha Na - Yu Geon đang trở thành một điểm nhấn thú vị. Bên cạnh những diễn biến của cặp đôi chính, các khán giả xem Dream To You cũng đang rất thích thú với cặp đôi phụ, mong rằng họ sẽ sớm ở cạnh nhau.

Bên cạnh cặp đôi chính, cặp đôi phụ cũng đang chiếm được tình cảm của khán giả.

Nói thêm về Lee Yul Eum, dù đã đóng phim từ năm 2013 nhưng cô vẫn là gương mặt còn khá mới của màn ảnh Hàn. Dự án đáng kể đầu tiên mà mỹ nhân sinh năm 1996 góp mặt là Nevertheless, đóng chung với Han So Hee và Song Kang. Hồi 2024, Lee Yul Eum ghi dấu ấn với các vai Kim Yang trong The 8 Show. Nhân vật này là một kẻ hèn nhát và đạo đức giả, chỉ biết đứng về phía bên nào có vẻ quyền lực hơn. Đây được đánh giá là vai diễn đầy đột phá của Lee Yul Eum.

Lee Yul Eum góp phần tạo nên sức hút của Dear X với một màn thể hiện ấn tượng.

Năm ngoái, cô góp phần tạo nên sức hút cho Dear X khi đảm nhận nhân vật Im Re Na. Im Re Na là một idol lấn sân diễn xuất, đồng thời là đối thủ của nữ chính Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung). Im Re Na cạnh tranh với Baek Ah Jin cả trong sự nghiệp lẫn danh tiếng, góp phần tạo nên những xung đột trong giới giải trí, một trục nội dung quan trọng của bộ phim.

Cho đến thời điểm hiện tại, ấn tượng của Lee Yul Eum trong mắt khán giả là một diễn viên có diễn xuất tốt, đóng được đa dạng các loại vai khác nhau cùng visual đẹp lạ. Chính vì thế, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ hơn trong tương lai.