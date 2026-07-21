Ngọc Trinh làm cô dâu

Trong bộ ảnh mới nhất, Ngọc Trinh gây bất ngờ khi xuất hiện với tạo hình cô dâu. Người đẹp diện hai thiết kế mang hai tinh thần hoàn toàn khác nhau. Ở diện mạo đầu tiên, cô chọn váy corset dáng ngắn với kỹ thuật đính kết 3D thủ công cùng chi tiết nơ oversized bay bổng, khắc họa hình ảnh cô dâu ngọt ngào, trẻ trung và rạng rỡ trong niềm hạnh phúc của riêng mình.

Ở tạo hình còn lại, Ngọc Trinh trở về đúng "vùng an toàn" quen thuộc: gợi cảm và tự do. Chất tơ trắng mềm mại, những mảng ren thủ công cùng các khoảng hở được xử lý tinh tế giúp cô khoe trọn lợi thế hình thể, đại diện cho mẫu cô dâu hiện đại dám thể hiện cá tính và làm chủ vẻ đẹp của mình.

Hình ảnh cô dâu của Ngọc Trinh càng gây chú ý khi đặt cạnh đời tư của người đẹp. Sinh năm 1989 tại Trà Vinh, "nữ hoàng nội y" năm nay bước sang tuổi 37 nhưng vẫn chưa lập gia đình và khá kín tiếng về chuyện tình cảm trong những năm gần đây.

Kín tiếng nhưng không có nghĩa là yên ổn với tin đồn. Thời gian qua, Ngọc Trinh liên tục bị réo tên trong nghi vấn hẹn hò với Kiều Minh Tuấn, xuất phát từ một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội về cặp sao hạng A được cho là bí mật bên nhau nhiều năm, khiến cư dân mạng đào lại những khoảnh khắc thân thiết của cả hai từ thời đóng chung phim Duyên Ma năm 2022.

Trước đó, cô cũng nhiều lần được ghép đôi với Quốc Trường, song cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết. Đến nay, người đẹp chưa xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào, thậm chí còn thẳng thắn chia sẻ "còn chuyện có chồng em để đó tính sau".

Về sự nghiệp, Ngọc Trinh đang có màn trở lại ấn tượng sau giai đoạn ồn ào pháp lý cuối năm 2023 liên quan đến vụ biểu diễn mô tô phân khối lớn. Cô ghi điểm với vai diễn trong Chị dâu, một trong những phim "trăm tỉ" của màn ảnh Việt, rồi tái xuất màn ảnh rộng hồi tháng 5 vừa qua với vai bác sĩ Thanh trong phim kinh dị Thẩm mỹ viện âm phủ. Buổi ra mắt phim quy tụ gần như cả showbiz đến ủng hộ cô sau 2 năm trở lại điện ảnh. Giờ đây, tạo hình cô dâu cho Đỗ Long tiếp tục cho thấy sức hút thương mại của người đẹp Trà Vinh vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Bộ ảnh là chiến dịch mở màn cho DO LONG BRIDAL, dòng thời trang cưới đầu tiên của nhà thiết kế Đỗ Long, đánh dấu chương mới sau nhiều năm anh định hình tên tuổi với thời trang dạ hội.

Cột mốc đầu tiên của thương hiệu là show diễn The Prime Do Long Bridal Fashion Show 2026, diễn ra ngày 13/8/2026 tại The Chapel at Saigon, không gian được kiến tạo dành riêng cho những nghi lễ cưới.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ bước vào một chương mới của cuộc đời, The Prime được Đỗ Long định nghĩa là thời khắc rực rỡ nhất của cô dâu đương đại, khi người phụ nữ hiểu rõ giá trị của mình, làm chủ lựa chọn và hiện diện trong phiên bản trọn vẹn nhất. Cô dâu trong thế giới của anh không bị giới hạn bởi khuôn mẫu nào: có thể lãng mạn nhưng không mong manh, quyến rũ nhưng vẫn trang trọng, kiêu hãnh mà không đánh mất sự nữ tính.

Bộ sưu tập khởi đầu tiếp tục phát triển những giá trị đã làm nên dấu ấn của Đỗ Long: kỹ thuật dựng phom, khả năng xử lý đường nét trên cơ thể và độ hoàn thiện thủ công, từ corset, draping, ren xuyên thấu đến đính kết 3D.

PV