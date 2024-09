Cả gia đình cô giáo mầm non ở Yên Bái tử vong do sạt lở đất

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch UBND xã Minh Bảo, TP Yên Bái cho biết, sáng sớm nay trên địa bàn xã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 5 người tử vong, trong đó có 4 người cùng một gia đình.

Các nạn nhân gồm: anh S.V.A, quê ở Sơn La, công tác tại VNPT tỉnh Yên Bái, chị H.T.H, giáo viên mầm non trên địa bàn xã và hai con, cháu nhỏ nhất mới 2 tháng tuổi.

“Hiện xã đã hỗ trợ gia đình làm thủ tục chuyển các nạn nhân về quê ở Sơn La để chôn cất theo phong tục địa phương. 12h trưa nay xe đã xuất phát từ Yên Bái về Sơn La. Trước mắt xã Minh Bảo hỗ trợ 2 triệu đồng/nạn nhân để gia đình lo hậu sự”, ông Lợi nói thêm.

Vụ sạt lở đất làm sập 6 căn nhà, nhiều phương tiện ô tô, xe máy bị đè bẹp.

Theo báo cáo của Ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nên các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ tối 9 - 10/9 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 9/9 đến 13h ngày 10/9 phổ biến từ 50 – 150mm, một số nơi cao hơn 300 mm như: Yên Ninh 373,8 mm; Minh Bảo 353,2 mm; Minh Quán 283,4mm; Hòa Cuông 262,6 mm; Yên Bình 239 mm; Bảo Ái 238 mm; Tân Đồng 237,4 mm…

Trên sông Thao tại Yên Bái mực nước lúc 13h ngày 10/9 là 35,66m (trên báo động 3 là 3,66m). Trên sông Ngòi Thia mực nước đang dao động ở mức cao, mực nước lúc 13h/10/9 là 43,15m (dưới báo động 1 là 1,35m).

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Thao tiếp tục trên mức lũ lịch sử, mực nước trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao (phụ thuộc vào điều tiết xả lũ của các thuỷ điện phía thượng lưu).

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cũng thống kê, tính đến chiều nay có ít nhất 34 người chết và mất tích, trong đó 29 người chết do sạt lở đất, riêng thành phố Yên Bái 20 người; Lục Yên 8 người; Văn Chấn 1 người; 5 người mất tích tại huyện Lục Yên.